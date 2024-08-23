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İkinci Cihan Harbi'nin en büyük tank savaşı: Kursk Muharebesi’nde kazanılan zaferin 81'inci yıl dönümü
İkinci Cihan Harbi'nin en büyük tank savaşı: Kursk Muharebesi’nde kazanılan zaferin 81'inci yıl dönümü
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23 Ağustos'ta Rusya, Sovyet Ordusu'nun Kursk Muharebesi'nde Alman Nazi güçlerine karşı kazandığı zaferin 81'inci yıl dönümünü anıyor. 23.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-23T19:22+0300
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bundan tam bir yıl önce Kursk bölgesindeki Ponyri köyünde düzenlenen bir törende yaptığı konuşmada, “Nazi saldırısı başarısız oldu. Durduruldular ve kaçınılmaz bir şekilde çökmek üzere geri püskürtüldüler. Zira çünkü hiçbir 'Tiger', 'Panther' ya da diğer kötü güçler Sovyet askerinin yılmaz ruhunu kıramazdı" cümlelerini kaydetmişti.Kursk saldırısı Adolf Hitler tarafından, 300 bin kişilik Alman ordusunun kuşatıldığı ve birliklerin yaklaşık üçte birinin Sovyet ordusu tarafından ele geçirildiği Stalingrad'daki Nazi yenilgisinin intikamı olarak planlanmıştı.1943 yazına gelindiğinde Nazi Almanyası insan kaynağını büyük ölçüde tüketmiş ve umutlarını Kursk bölgesindeki Sovyet kuvvetlerini yok etmeyi amaçlayan Citadel Operasyonu'na bağlamıştı. Naziler cepheyi yaracaklarına ve doğuya doğru ilerleyeceklerine inanıyordu.5 Temmuz'dan 23 Ağustos 1943'e kadar süren Kursk Muharebesi'nde Nazi Almanyası 900 binden fazla asker, yaklaşık 10 bin top ve havan topu, 2 bin 733 tank ve 2 bin 50 uçak kullandı. Tiger ve Panther tankları, saldırı silahları ve Focke-Wulf-190A avcı uçakları da dahil olmak üzere pek çok yeni askeri teçhizat kullandı.Sovyet Rusya ise Nazi Almanyası'nın ilerleyişine karşı koymak için 1 milyon 300 bin asker, 19 binden fazla top ve havan topu, 3 bin 444 tank ve 2 bin 172 uçak toplamıştı.12 Temmuz 1943'te Belgorod bölgesindeki Prokhorovka tren istasyonu bölgesinde, her iki taraftan bin 200 tankın katıldığı İkinci Cihan Harbi'nin en büyük tank savaşı gerçekleşti.Sovyet kuvvetleri Nazi ordusunu geri püskürterek Orel, Belgorod ve Harkov'u kurtardı. Wehrmacht, Kursk Muharebesi sırasında tüm gücüyle saldırmasına rağmen yenildi.‘Kursk Muharebesi’nden çıkarılan dersler bugün de geçerli’Rusya’nın ABD Büyükelçiliği, İkinci Cihan Harbi esnasında Kızıl Ordu ve Nazi ordusu arasındaki Kursk Muharebesi’nden çıkarılan derslerin, Nazilerin Kursk Bölgesini yeniden işgal ettiği günümüzde özellikle önem kazandığını belirtti.Kursk Muharebesi'nde Nazi birliklerinin bozguna uğratılmasının yıl dönümü dolayısıyla yapılan açıklamada, “Tarih bize halkın direncinin, birliğinin ve topraklarını savunmaya hazır olmasının zaferin anahtarı olduğunu öğretiyor. Bugün ülkenin karşı karşıya olduğu zorluklar, 1943'te savaş meydanlarında sergilenen aynı uyum ve kararlılığı gerektiriyor” cümleleri kaydetti.Tarihin inanılmaz derecede zor ve kritik bir anında ülkeyi savunan Sovyet askerlerinin başarılarını derin bir saygıyla andıklarını kaydeden Büyükelçilik, “Kursk Muharebesi, Büyük Anavatan Savaşı'nın gidişatını tamamen değiştiren yılmaz irade ve cesaretin sembolü oldu” açıklamasında bulundu.Açıklamada, “Kahramanca çabaları ve fedakârlıklarıyla bize yaşama fırsatı veren Büyük Vatanseverlik Savaşı gazilerinin önünde saygıyla eğiliyor ve onlara şükranlarımızı sunuyoruz. Onların kararlılığı ve cesareti, günümüzde anavatanı savunan ve atalarının işini onurlu bir şekilde sürdüren özel askeri harekat katılımcıları için yol gösterici bir yıldız” ifadesi kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/rusyanin-abd-buyukelciligi-kursk-muharebesinden-cikarilan-dersler-bugun-de-gecerli-1087180373.html
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sovyetler birliği, sscb, büyük anavatan savaşı, ikinci dünya savaşı, almanya, nazi almanyası, adolf hitler, kursk muharebesi, rusya, vladimir putin
sovyetler birliği, sscb, büyük anavatan savaşı, ikinci dünya savaşı, almanya, nazi almanyası, adolf hitler, kursk muharebesi, rusya, vladimir putin

İkinci Cihan Harbi'nin en büyük tank savaşı: Kursk Muharebesi’nde kazanılan zaferin 81'inci yıl dönümü

19:22 23.08.2024
© Sputnik / İvan ŞaginProhorovka muharebesi
Prohorovka muharebesi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2024
© Sputnik / İvan Şagin
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23 Ağustos'ta Rusya, Sovyet Ordusu'nun Kursk Muharebesi'nde Alman Nazi güçlerine karşı kazandığı zaferin 81'inci yıl dönümünü anıyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bundan tam bir yıl önce Kursk bölgesindeki Ponyri köyünde düzenlenen bir törende yaptığı konuşmada, “Nazi saldırısı başarısız oldu. Durduruldular ve kaçınılmaz bir şekilde çökmek üzere geri püskürtüldüler. Zira çünkü hiçbir 'Tiger', 'Panther' ya da diğer kötü güçler Sovyet askerinin yılmaz ruhunu kıramazdı" cümlelerini kaydetmişti.
Kursk saldırısı Adolf Hitler tarafından, 300 bin kişilik Alman ordusunun kuşatıldığı ve birliklerin yaklaşık üçte birinin Sovyet ordusu tarafından ele geçirildiği Stalingrad'daki Nazi yenilgisinin intikamı olarak planlanmıştı.
1943 yazına gelindiğinde Nazi Almanyası insan kaynağını büyük ölçüde tüketmiş ve umutlarını Kursk bölgesindeki Sovyet kuvvetlerini yok etmeyi amaçlayan Citadel Operasyonu'na bağlamıştı. Naziler cepheyi yaracaklarına ve doğuya doğru ilerleyeceklerine inanıyordu.
5 Temmuz'dan 23 Ağustos 1943'e kadar süren Kursk Muharebesi'nde Nazi Almanyası 900 binden fazla asker, yaklaşık 10 bin top ve havan topu, 2 bin 733 tank ve 2 bin 50 uçak kullandı. Tiger ve Panther tankları, saldırı silahları ve Focke-Wulf-190A avcı uçakları da dahil olmak üzere pek çok yeni askeri teçhizat kullandı.
Sovyet Rusya ise Nazi Almanyası'nın ilerleyişine karşı koymak için 1 milyon 300 bin asker, 19 binden fazla top ve havan topu, 3 bin 444 tank ve 2 bin 172 uçak toplamıştı.
12 Temmuz 1943'te Belgorod bölgesindeki Prokhorovka tren istasyonu bölgesinde, her iki taraftan bin 200 tankın katıldığı İkinci Cihan Harbi'nin en büyük tank savaşı gerçekleşti.
Sovyet kuvvetleri Nazi ordusunu geri püskürterek Orel, Belgorod ve Harkov'u kurtardı. Wehrmacht, Kursk Muharebesi sırasında tüm gücüyle saldırmasına rağmen yenildi.

‘Kursk Muharebesi’nden çıkarılan dersler bugün de geçerli’

Rusya’nın ABD Büyükelçiliği, İkinci Cihan Harbi esnasında Kızıl Ordu ve Nazi ordusu arasındaki Kursk Muharebesi’nden çıkarılan derslerin, Nazilerin Kursk Bölgesini yeniden işgal ettiği günümüzde özellikle önem kazandığını belirtti.
Kursk Muharebesi'nde Nazi birliklerinin bozguna uğratılmasının yıl dönümü dolayısıyla yapılan açıklamada, “Tarih bize halkın direncinin, birliğinin ve topraklarını savunmaya hazır olmasının zaferin anahtarı olduğunu öğretiyor. Bugün ülkenin karşı karşıya olduğu zorluklar, 1943'te savaş meydanlarında sergilenen aynı uyum ve kararlılığı gerektiriyor” cümleleri kaydetti.
Tarihin inanılmaz derecede zor ve kritik bir anında ülkeyi savunan Sovyet askerlerinin başarılarını derin bir saygıyla andıklarını kaydeden Büyükelçilik, “Kursk Muharebesi, Büyük Anavatan Savaşı'nın gidişatını tamamen değiştiren yılmaz irade ve cesaretin sembolü oldu” açıklamasında bulundu.
Açıklamada, “Kahramanca çabaları ve fedakârlıklarıyla bize yaşama fırsatı veren Büyük Vatanseverlik Savaşı gazilerinin önünde saygıyla eğiliyor ve onlara şükranlarımızı sunuyoruz. Onların kararlılığı ve cesareti, günümüzde anavatanı savunan ve atalarının işini onurlu bir şekilde sürdüren özel askeri harekat katılımcıları için yol gösterici bir yıldız” ifadesi kullanıldı.
Rusya’nın ABD Büyükelçiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2024
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Rusya’nın ABD Büyükelçiliği: Kursk Muharebesi’nden çıkarılan dersler bugün de geçerli
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