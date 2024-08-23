https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/hindistan-basbakani-modiden-ukraynadaki-catismanin-taraflarina-diyalog-cagrisi-1087187340.html

Hindistan Başbakanı Modi’den Ukrayna’daki çatışmanın taraflarına diyalog çağrısı

Hindistan Başbakanı Modi’den Ukrayna’daki çatışmanın taraflarına diyalog çağrısı

Sputnik Türkiye

Ukrayna’nın başkenti Kiev’i ziyaret eden Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Ukrayna’daki çatışmanın taraflarına krizi sona erdirmek için birlikte bir yol bulma... 23.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-23T15:17+0300

2024-08-23T15:17+0300

2024-08-23T15:21+0300

ukrayna krizi

hindistan

narendra modi

ukrayna

kiev

diyalog

vladimir zelenskiy

işbirliği

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vladimir putin

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Hindistan Başbakanı Narendra Modi, “Zaman kaybetmeden diyaloğa doğru ilerlemeliyiz. Her iki̇ tarafın da birlikte oturup çatışmadan çıkmanın yolunu bulması gerekiyor” ifadesini kullandı.Ukrayna'ya barış mesajıyla geldiğini belirten Modi, çatışmanın ancak diyalog ve diplomasi yoluyla sona erdirilebileceğini vurguladı.Hint medyasının aktardığına göre, Narendra Modi ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, insani yardım, tarım, kültür ve tıp alanlarında işbirliğine ilişkin dört anlaşma imzaladılar.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna krizinin sonlandırılması için müzakerelere açık olduklarını defalarca dile getirmişti.Putin, 14 Haziran 2024 tarihinde Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelerek Ukrayna'daki çatışmanın çözümü için Kırım, Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye bölgelerinin statüsünün Rus bölgesi olarak tanınmasını, Ukrayna'nın NATO’ya katılım planlarından vazgeçmesini, bağlantısız ve nükleer silahlardan arındırılmış statüsünün pekiştirilmesini, askersizleştirilmesini ve aynı zamanda Rusya karşıtı yaptırımların kaldırılmasını öngören yeni barış önerilerinde bulunmuştu.Ukrayna tarafı bu girişimi reddederken Vladimir Zelenskiy, Moskova'nın önerisini ültimatom olarak nitelendirmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Putin'in Ukrayna ile ateşkes şartlarına ilişkin önerilerine İsviçre'deki Barış Konferansı katılımcılarından çok sayıda resmi tepki geldiğini belirtirken, ancak bunların yapıcı nitelikte olmadığının altını çizmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/rus-disisleri-daes-gibi-kievin-de-cephaneliginde-terorist-faaliyet-planlari-var-1087186122.html

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hindistan, narendra modi, ukrayna, kiev, diyalog, vladimir zelenskiy, işbirliği, rusya, vladimir putin, kremlin, dmitriy peskov