Hindistan Başbakanı Modi’den Ukrayna’daki çatışmanın taraflarına diyalog çağrısı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin Türkiye seçimlerine müdahalesi belgelendi: Manipülasyonun adresi vakfın faaliyetleri neler?
07:24
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ÖZEL HABER
Büyük şehirlere gelen öğrencileri dersten önce geçim sıkıntısı bekliyor
08:09
15 dk
ÖZEL HABER
Abbas Güçlü Radyo Sputnik'e anlattı: Hangi bölümler tercih edilmeli
08:40
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Türkiye’de çiftçi eylemleri yayılıyor: ‘Tarımda önemli bir krizle karşı karşıyayız’
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Azerbaycan Devlet Sanatçısı Turan Manafzade, Radyo Sputnik'in konuğu oldu
12:05
84 dk
HABER MASASI
İş kazalarında bugün iş güveninliği uzmanının önemini konuşuyoruz
13:30
35 dk
ANKARA FARKI
Filistinli Gazeteci Takiya: Tel Aviv’deki patlama ‘bu ateşte sadece biz yanmayacağız’ mesajı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘Zelenskiy'nin bu açıklaması neredeyse savaşa sebebiyet vermektir. Toprak bütünlüğümüz hedef alınmıştır'
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
ÖZEL HABER
Bakanlığın yasağını tanımadılar: Veliler ne yapmalı?
17:39
9 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’den Türkiye’nin içişlerine müdahale
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Ziraat mühendisinden kampanya: 'Pazarda 180, kendin toplarsan 80 lira'
18:14
2 dk
ÖZEL HABER
Yürüyerek gelen tekerlekli sandalye ile çıktı: Dünyadan Meclis kavgaları
18:26
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
ÖZEL HABER
Squid Game'in yeni sezonu gelirken akıldaki soru: Yeni sezonda izleyiciyi neler bekliyor
07:09
4 dk
ÖZEL HABER
Bakanlığın yasağını tanımadılar: Veliler ne yapmalı?
07:20
9 dk
ÖZEL HABER
A'dan Z'ye Türkiye'nin Orman Haritası
07:40
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Yalçın: Bronzlaşmak tehlikeli, yağlanıp yapmak daha da tehlikeli
08:10
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Fenerbahçe’nin Ankara ziyareti: ‘Spor, siyaset açısından çok kullanışlı bir aparat’
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
ÇEDES'e karşı çıktığı için sürülen Serkan Bebek: Anayasa'yı savunduğum için cezalandırıldım
12:06
81 dk
HABER MASASI
İş kazaları konusunda Türkiye Avrupa'da birinci sırada
13:30
46 dk
ÖZEL HABER
Yürüyerek gelen tekerlekli sandalye ile çıktı: Dünyadan Meclis kavgaları
14:25
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/hindistan-basbakani-modiden-ukraynadaki-catismanin-taraflarina-diyalog-cagrisi-1087187340.html
Hindistan Başbakanı Modi’den Ukrayna’daki çatışmanın taraflarına diyalog çağrısı
Hindistan Başbakanı Modi’den Ukrayna’daki çatışmanın taraflarına diyalog çağrısı
Sputnik Türkiye
Ukrayna’nın başkenti Kiev’i ziyaret eden Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Ukrayna’daki çatışmanın taraflarına krizi sona erdirmek için birlikte bir yol bulma... 23.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-23T15:17+0300
2024-08-23T15:21+0300
ukrayna krizi
hindistan
narendra modi
ukrayna
kiev
diyalog
vladimir zelenskiy
işbirliği
rusya
vladimir putin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103161/83/1031618334_0:75:2352:1398_1920x0_80_0_0_414189b6ac01c9de246fd1b42b35be54.jpg
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, “Zaman kaybetmeden diyaloğa doğru ilerlemeliyiz. Her iki̇ tarafın da birlikte oturup çatışmadan çıkmanın yolunu bulması gerekiyor” ifadesini kullandı.Ukrayna'ya barış mesajıyla geldiğini belirten Modi, çatışmanın ancak diyalog ve diplomasi yoluyla sona erdirilebileceğini vurguladı.Hint medyasının aktardığına göre, Narendra Modi ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, insani yardım, tarım, kültür ve tıp alanlarında işbirliğine ilişkin dört anlaşma imzaladılar.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna krizinin sonlandırılması için müzakerelere açık olduklarını defalarca dile getirmişti.Putin, 14 Haziran 2024 tarihinde Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelerek Ukrayna'daki çatışmanın çözümü için Kırım, Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye bölgelerinin statüsünün Rus bölgesi olarak tanınmasını, Ukrayna'nın NATO’ya katılım planlarından vazgeçmesini, bağlantısız ve nükleer silahlardan arındırılmış statüsünün pekiştirilmesini, askersizleştirilmesini ve aynı zamanda Rusya karşıtı yaptırımların kaldırılmasını öngören yeni barış önerilerinde bulunmuştu.Ukrayna tarafı bu girişimi reddederken Vladimir Zelenskiy, Moskova'nın önerisini ültimatom olarak nitelendirmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Putin'in Ukrayna ile ateşkes şartlarına ilişkin önerilerine İsviçre'deki Barış Konferansı katılımcılarından çok sayıda resmi tepki geldiğini belirtirken, ancak bunların yapıcı nitelikte olmadığının altını çizmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/rus-disisleri-daes-gibi-kievin-de-cephaneliginde-terorist-faaliyet-planlari-var-1087186122.html
hindistan
ukrayna
kiev
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103161/83/1031618334_195:0:2158:1472_1920x0_80_0_0_c56fa4517ed1a6ddc6aba17fe4cdebbb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hindistan, narendra modi, ukrayna, kiev, diyalog, vladimir zelenskiy, işbirliği, rusya, vladimir putin, kremlin, dmitriy peskov
hindistan, narendra modi, ukrayna, kiev, diyalog, vladimir zelenskiy, işbirliği, rusya, vladimir putin, kremlin, dmitriy peskov

Hindistan Başbakanı Modi’den Ukrayna’daki çatışmanın taraflarına diyalog çağrısı

15:17 23.08.2024 (güncellendi: 15:21 23.08.2024)
© REUTERS / Adnan AbidiHindistan Başbakanı Narendra Modi
Hindistan Başbakanı Narendra Modi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2024
© REUTERS / Adnan Abidi
Abone ol
Ukrayna’nın başkenti Kiev’i ziyaret eden Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Ukrayna’daki çatışmanın taraflarına krizi sona erdirmek için birlikte bir yol bulma çağrısında bulunarak zaman kaybetmeme ve diyaloğa geçme ihtiyacını dile getirdi.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, “Zaman kaybetmeden diyaloğa doğru ilerlemeliyiz. Her iki̇ tarafın da birlikte oturup çatışmadan çıkmanın yolunu bulması gerekiyor” ifadesini kullandı.
Ukrayna'ya barış mesajıyla geldiğini belirten Modi, çatışmanın ancak diyalog ve diplomasi yoluyla sona erdirilebileceğini vurguladı.
Hint medyasının aktardığına göre, Narendra Modi ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, insani yardım, tarım, kültür ve tıp alanlarında işbirliğine ilişkin dört anlaşma imzaladılar.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna krizinin sonlandırılması için müzakerelere açık olduklarını defalarca dile getirmişti.
Putin, 14 Haziran 2024 tarihinde Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelerek Ukrayna'daki çatışmanın çözümü için Kırım, Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye bölgelerinin statüsünün Rus bölgesi olarak tanınmasını, Ukrayna'nın NATO’ya katılım planlarından vazgeçmesini, bağlantısız ve nükleer silahlardan arındırılmış statüsünün pekiştirilmesini, askersizleştirilmesini ve aynı zamanda Rusya karşıtı yaptırımların kaldırılmasını öngören yeni barış önerilerinde bulunmuştu.
Ukrayna tarafı bu girişimi reddederken Vladimir Zelenskiy, Moskova'nın önerisini ültimatom olarak nitelendirmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Putin'in Ukrayna ile ateşkes şartlarına ilişkin önerilerine İsviçre'deki Barış Konferansı katılımcılarından çok sayıda resmi tepki geldiğini belirtirken, ancak bunların yapıcı nitelikte olmadığının altını çizmişti.
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2024
Ukrayna krizi
Rusya Dışişleri'nden DAEŞ-Kiev karşılaştırması: İkisinin de cephaneliğinde terör planları var
14:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала