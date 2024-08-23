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Günde 25 litre su içen teyze: 'Artan su fiyatlarının ardından Hatay'a taşındım, arıtma taktırdım'
Günde 25 litre su içen teyze: 'Artan su fiyatlarının ardından Hatay'a taşındım, arıtma taktırdım'
Sputnik Türkiye
25 litre su içen teyze, artan su fiyatlarının ardından Hatay'a taşındı. Hatay'daki evinin bahçesine kuyu açtırdı. Kuyudan çıkan suda kurşun oranının fazla... 23.08.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye
su
kuyu
kurşun
su arıtma cihazı
litre
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2019 yılında kendisiyle yapılan bir röportajda günde 25 litre su içtiğini açıklayan Necla Bilgi, İstanbul'da artan su fiyatlarının ardından Hatay'a taşındığını söyledi. Hatay'daki evinin bahçesine kuyu açtıran Bilgin, artık 25 litre değil, 10-12 litre su içtiğini belirtti. TGRT Haber'de bir programa bağlanan Bilgin, kuyu suyu içtiğini ve kuyudan çıkan suda kurşun oranının fazla olması sebebiyle su arıtma cihazı talebinde bulundu, litrelerce su içen teyzenin evine arıtma cihazı taktırıldı.
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25 litre su içen teyze, çok su içen teyze, su bağımlısı teyze
25 litre su içen teyze, çok su içen teyze, su bağımlısı teyze

Günde 25 litre su içen teyze: 'Artan su fiyatlarının ardından Hatay'a taşındım, arıtma taktırdım'

21:46 23.08.2024 (güncellendi: 21:51 23.08.2024)
© İHA / YAKUP SÖYLEMEZ-AW273291Günde 25 litre su içen teyze
Günde 25 litre su içen teyze - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2024
© İHA / YAKUP SÖYLEMEZ-AW273291
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25 litre su içen teyze, artan su fiyatlarının ardından Hatay'a taşındı. Hatay'daki evinin bahçesine kuyu açtırdı. Kuyudan çıkan suda kurşun oranının fazla olması sebebiyle su arıtma cihazı taktırdı.
2019 yılında kendisiyle yapılan bir röportajda günde 25 litre su içtiğini açıklayan Necla Bilgi, İstanbul'da artan su fiyatlarının ardından Hatay'a taşındığını söyledi. Hatay'daki evinin bahçesine kuyu açtıran Bilgin, artık 25 litre değil, 10-12 litre su içtiğini belirtti.
TGRT Haber'de bir programa bağlanan Bilgin, kuyu suyu içtiğini ve kuyudan çıkan suda kurşun oranının fazla olması sebebiyle su arıtma cihazı talebinde bulundu, litrelerce su içen teyzenin evine arıtma cihazı taktırıldı.
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