https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/ogrenci-vizesiyle-ulkeye-girmislerdi-bir-ciftlikte--yasa-disi-askeri-egitim-aldiklari-ortaya-cikti-1087031382.html

Öğrenci vizesiyle ülkeye girmişlerdi: Bir çiftlikte 'yasa dışı askeri eğitim' aldıkları ortaya çıktı

Öğrenci vizesiyle ülkeye girmişlerdi: Bir çiftlikte 'yasa dışı askeri eğitim' aldıkları ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Güney Afrika'da 'yasa dışı askeri eğitim aldığı' iddiasıyla baskınla yakalanan 95 Libyalı, 'Göçmen yasasını ihlal etmek' ve 'yalan beyanda bulunmak'... 20.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-20T07:44+0300

2024-08-20T07:44+0300

2024-08-20T07:44+0300

dünya

güney afrika

güney afrika cumhuriyeti

güney afrika anayasa mahkemesi

libya

güvenlik

askeri

askeri faaliyet

yasa dışı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/01/1080276768_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e9079fea615ab701bbdf488e7c44a902.jpg

Devlet televizyonu SABC'nin haberine göre, geçtiğimiz ay Güney Afrika'nın Mpumalanga eyaletinde bir özel güvenlik şirketine ait çiftlikte 'yasa dışı askeri eğitim' aldıkları şüphesiyle gözaltına alındıktan sonra 'göçmen yasasını ihlal etmek' ve 'yalan beyanda bulunmak' suçuyla tutuklu yargılanan 95 Libyalı, Kruger Mpumalanga Uluslararası Havalimanı'ndan sınır dışı edildi.Güney Afrika İçişleri Bakanı Leon Schreiber, yaptığı açıklamada, 95 kişinin sınır dışı edilme işlemlerinin sorun çıkmadan gerçekleştiğini dile getirdi.İçişleri Bakanı Schreiber açıklamasında , "Güney Afrika'nın göç yasalarına her zaman saygı gösterilmesini ve uyulmasını sağlamak için emrimizde olan tüm kaynakları kullanmaya devam edeceğiz” dedi. 'Libyalı bir iş insanının korumalığını yapmak üzere güvenlik eğitimi almak için Güney Afrika'ya geldik'Güney Afrika polisi, 26 Temmuz'da yasa dışı askeri eğitim kampı olarak kullanıldığı düşünülen bir çiftliğe düzenlediği baskın sonucu burada eğitim aldıklarından şüphelenilen 95 Libyalıyı gözaltına almıştı.Polisten yapılan açıklamada, bu kişilerin nisan ayında güvenlik personeli eğitimi almak üzere öğrenci vizesiyle ülkeye giriş yaptığının tespit edildiği bilgisi verilmişti. 95 Libyalı, görülen duruşmalarda, Libyalı bir iş insanının korumalığını yapmak üzere güvenlik eğitimi almak için Güney Afrika'ya geldiklerini iddia etmişti.Ulusal Savcılık Otoritesi ise, 95 Libyalı hakkındaki davayı delil yetersizliği nedeniyle düşürerek, bu kişilerin sınır dışı edilmelerine karar vermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/4831-kisiye-kraliyet-affi-hint-keneviri-ekenler-affedildi-1087030714.html

güney afrika

güney afrika cumhuriyeti

libya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

güney afrika, güney afrika cumhuriyeti, güney afrika anayasa mahkemesi, libya, güvenlik, askeri, askeri faaliyet, yasa dışı