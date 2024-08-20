https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/hayvanlarda-gorulen-olumcul-mavi-dil-hastaligi-yayiliyor-500den-fazla-ciftlik-etkilendi-1087065950.html
Hayvanlarda görülen ölümcül 'mavi dil hastalığı' yayılıyor: 500'den fazla çiftlik etkilendi
Hayvanlarda görülen ölümcül 'mavi dil hastalığı' yayılıyor: 500'den fazla çiftlik etkilendi
Sputnik Türkiye
Belçika'da koyun, keçi, sığır ve ineklerde 'mavi dil hastalığı' olarak bilinen virüs kaynaklı hastalık çıktığı duyuruldu. 20.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-20T18:19+0300
2024-08-20T18:19+0300
2024-08-20T18:19+0300
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belçika
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mavi dil hastalığı
koyun
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inek
sığır
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Federal Gıda Ajansı'nın paylaştığı verilere göre, ay başında baş gösterdiği ifade edilen 'mavi dil hastalığı' olarak adlandırılan hastalığın giderek yayıldığı ifade edildi.Koyun, keçi, inek ve sığır olmak üzere toplam 874 hayvanın bu hastalıktan muzdarip olduğu aktarılırken bunlardan 544'ünün Flamanca konuşulan bölgede bulunduğu dile getirildi.Hastalığın özellikle koyunlar arasında yayıldığı ve meydana gelen ölümlerin de bu tür arasında gerçekleştiğin altı çizildi.Virüsün 500'den fazla çiftliği etkilediği aktarılan açıklamada, henüz toplam ne kadar hayvanın telef olduğu açıklanmadı. Yetkililer virüsün insanlara bulaşmadığının altını çizdi.Enfekte hayvanların dillerini mavi renge dönüştürdüğü için bu isimle bilinen hastalık, bir sivrisinek türünden kaynaklandığı belirtilirken hayvanlarda yüksek ateş, iştah kaybı, eklem ağrısı, süt kesilmesi, düşük ve solunum sorunlarına yol açabiliyor.'Mavi Dil Hastalığı' nedir?Mavi Dil Hastalığı koyun, keçi, sığır, manda, geyik, Afrika antiloplarının çoğu türü ve deve gibi yabani ve evcil geviş getiren hayvanları etkileyen bulaşıcı, bulaşıcı olmayan, vektör kaynaklı viral bir hastalıktır. Mavi dil virüsü, enfeksiyonu hayvanların büyük çoğunluğunda görülmez ancak enfekte koyun, geyik ve yabani geviş getiren hayvanların bir kısmında ölümcül hastalığa neden olabilir. Culicoides cinsinden sadece birkaç tür böcek vektörü, viremik hayvanlarla temas ederek enfekte olan geviş getiren hayvanlar arasında mavi dil virüsünü taşır. Yirmi altı farklı serotip tanımlanan virüste, her bir türün hastalığa neden olma yeteneği önemli ölçüde değişmektedir. Virüs hayvanlarla veya yünle temas ya da süt tüketimi yoluyla bulaşmadığı için 'Mavi Dil Virüsü' ile ilişkili herhangi bir halk sağlığı riski bulunmamaktadır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/kacak-300-cennet-papagani-gaziantepte-koruma-altina-alindi-1087063271.html
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mavi dil hastalığı, mavi dil virüsü, mavi dil hastalığı nedir? mavi dil virüsü nedir, mavi dil hastalığının belirtileri, mavi dil hastalığı nedir, koyunlarda mavi dil hastalığı nedir, hayvanlarda mavi dil hastalığı nedir, mavi dil hastalığı nasıl bulaşır, mavi dil hastalığı insanlara bulaşır mı, mavi dil hastalığı ölümcülmüdür, mavi dil hastalığı nasıl geçer, mavi dil hastalığı aşısı, mavi dil hastalığı etkeni
mavi dil hastalığı, mavi dil virüsü, mavi dil hastalığı nedir? mavi dil virüsü nedir, mavi dil hastalığının belirtileri, mavi dil hastalığı nedir, koyunlarda mavi dil hastalığı nedir, hayvanlarda mavi dil hastalığı nedir, mavi dil hastalığı nasıl bulaşır, mavi dil hastalığı insanlara bulaşır mı, mavi dil hastalığı ölümcülmüdür, mavi dil hastalığı nasıl geçer, mavi dil hastalığı aşısı, mavi dil hastalığı etkeni
Hayvanlarda görülen ölümcül 'mavi dil hastalığı' yayılıyor: 500'den fazla çiftlik etkilendi
Belçika'da koyun, keçi, sığır ve ineklerde 'mavi dil hastalığı' olarak bilinen virüs kaynaklı hastalık çıktığı duyuruldu.
Federal Gıda Ajansı'nın paylaştığı verilere göre, ay başında baş gösterdiği ifade edilen 'mavi dil hastalığı' olarak adlandırılan hastalığın giderek yayıldığı ifade edildi.
Koyun, keçi, inek ve sığır olmak üzere toplam 874 hayvanın bu hastalıktan muzdarip olduğu aktarılırken bunlardan 544'ünün Flamanca konuşulan bölgede bulunduğu dile getirildi.
Hastalığın özellikle koyunlar arasında yayıldığı ve meydana gelen ölümlerin de bu tür arasında gerçekleştiğin altı çizildi.
Virüsün 500'den fazla çiftliği etkilediği aktarılan açıklamada, henüz toplam ne kadar hayvanın telef olduğu açıklanmadı.
Yetkililer virüsün insanlara bulaşmadığının altını çizdi.
Enfekte hayvanların dillerini mavi renge dönüştürdüğü için bu isimle bilinen hastalık, bir sivrisinek türünden kaynaklandığı belirtilirken hayvanlarda yüksek ateş, iştah kaybı, eklem ağrısı, süt kesilmesi, düşük ve solunum sorunlarına yol açabiliyor.
'Mavi Dil Hastalığı' nedir?
Mavi Dil Hastalığı koyun, keçi, sığır, manda, geyik, Afrika antiloplarının çoğu türü ve deve gibi yabani ve evcil geviş getiren hayvanları etkileyen bulaşıcı, bulaşıcı olmayan, vektör kaynaklı viral bir hastalıktır.
Mavi dil virüsü, enfeksiyonu hayvanların büyük çoğunluğunda görülmez ancak enfekte koyun, geyik ve yabani geviş getiren hayvanların bir kısmında ölümcül hastalığa neden olabilir. Culicoides cinsinden sadece birkaç tür böcek vektörü, viremik hayvanlarla temas ederek enfekte olan geviş getiren hayvanlar arasında mavi dil virüsünü taşır.
Yirmi altı farklı serotip tanımlanan virüste, her bir türün hastalığa neden olma yeteneği önemli ölçüde değişmektedir. Virüs hayvanlarla veya yünle temas ya da süt tüketimi yoluyla bulaşmadığı için 'Mavi Dil Virüsü' ile ilişkili herhangi bir halk sağlığı riski bulunmamaktadır.