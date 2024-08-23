https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/flamingolu-simidiyle-denizin-700-metre-acigina-suruklendi-cankurtaran-ekipleri-tarafindan-1087167727.html

Flamingolu simidiyle denizin 700 metre açığına sürüklendi: Cankurtaran ekipleri tarafından kurtarıldı

Flamingolu simidiyle denizin 700 metre açığına sürüklendi: Cankurtaran ekipleri tarafından kurtarıldı

Sputnik Türkiye

Yalova’da deniz simidiyle sürüklenerek kıyıdan 700 metre uzaklaşan çocuk cankurtaran ekipleri tarafından tekneyle kurtarıldı, ailesine teslim edildi. 23.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-23T03:35+0300

2024-08-23T03:35+0300

2024-08-23T03:35+0300

yaşam

deniz

deniz açıkları

deniz simidi

cankurtaran

rip akıntısı

plaj

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/17/1087167567_0:150:592:483_1920x0_80_0_0_1d17b02ccc2f878e8705dc9418b141f4.png

Yalova’nın Altınova ilçesinde bulunan Hersek Plajında deniz simidiyle yüzden çocuk sahilden yaklaşık 700 metre uzaklaştı. Olay üzerine cankurtaran ekipleri tekne ile çocuğun yanına giderek çocuğu tekneye aldıktan sonra kıyıya çıkararak ailesine teslim etti.Çocuğun kurtarılmasının ardından cankurtaran ekipleri rip akıntılarına dikkat edilmesi gerektiğini ve çocukların aile bireyleri olmadan denizde tek başlarına bırakılmaması gerektiği hakkında uyarılarda bulundu.Rip akıntısı nedir?Rip akıntısı, sığ kıyılarda görülen ve kıyıdan açığa doğru bir akarsu gibi hareket eden kısa süreli ve hızlı bir akıntı çeşididir. Akıntının genişliği genellikle 8-10 metre ile 20-30 metre, uzunluğu 70-80 metre ile 200-300 metre, akıntının süresi ise 40-50 saniye ile 2-3 dakika arasında değişir. Akıntının hızı ise saniyede çoğunlukla 1-2 metre kadardır. Ancak, daha yavaş ve daha hızlı akıntılar da rapor edilmiştir. Bu akıntıya karşı yüzmek, olimpik yüzücüler için bile zordur. Akıntıya kapılanların çoğu açığa doğru sürüklenirler. Bu nedenle rip akıntısına 'çeken akıntı' da denir. Rip akıntıları bazı kumsallarda, ön kıyı seddindeki yarıklar üzerinden açığa dönerler. Bu sırada gediğin içindeki kumları karıştırarak bulanık bir görüntü kazanırlar. Bu nedenle rip akıntıları bazı yörelerde 'kum göçmesi' olarak da adlandırılıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/akdenizde-deniz-kaplumbagalari-mavi-sulara-kavusuyor-populasyonu-kritikten-tehdide-yakin-statuye-1087166279.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deniz açığına sürüklenen çocuk, flamingolu deniz simidi, rip akıntısı, rip akıntısı nedir