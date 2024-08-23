https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/flamingolu-simidiyle-denizin-700-metre-acigina-suruklendi-cankurtaran-ekipleri-tarafindan-1087167727.html
Flamingolu simidiyle denizin 700 metre açığına sürüklendi: Cankurtaran ekipleri tarafından kurtarıldı
Flamingolu simidiyle denizin 700 metre açığına sürüklendi: Cankurtaran ekipleri tarafından kurtarıldı
Sputnik Türkiye
Yalova’da deniz simidiyle sürüklenerek kıyıdan 700 metre uzaklaşan çocuk cankurtaran ekipleri tarafından tekneyle kurtarıldı, ailesine teslim edildi. 23.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-23T03:35+0300
2024-08-23T03:35+0300
2024-08-23T03:35+0300
yaşam
deniz
deniz açıkları
deniz simidi
cankurtaran
rip akıntısı
plaj
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/17/1087167567_0:150:592:483_1920x0_80_0_0_1d17b02ccc2f878e8705dc9418b141f4.png
Yalova’nın Altınova ilçesinde bulunan Hersek Plajında deniz simidiyle yüzden çocuk sahilden yaklaşık 700 metre uzaklaştı. Olay üzerine cankurtaran ekipleri tekne ile çocuğun yanına giderek çocuğu tekneye aldıktan sonra kıyıya çıkararak ailesine teslim etti.Çocuğun kurtarılmasının ardından cankurtaran ekipleri rip akıntılarına dikkat edilmesi gerektiğini ve çocukların aile bireyleri olmadan denizde tek başlarına bırakılmaması gerektiği hakkında uyarılarda bulundu.Rip akıntısı nedir?Rip akıntısı, sığ kıyılarda görülen ve kıyıdan açığa doğru bir akarsu gibi hareket eden kısa süreli ve hızlı bir akıntı çeşididir. Akıntının genişliği genellikle 8-10 metre ile 20-30 metre, uzunluğu 70-80 metre ile 200-300 metre, akıntının süresi ise 40-50 saniye ile 2-3 dakika arasında değişir. Akıntının hızı ise saniyede çoğunlukla 1-2 metre kadardır. Ancak, daha yavaş ve daha hızlı akıntılar da rapor edilmiştir. Bu akıntıya karşı yüzmek, olimpik yüzücüler için bile zordur. Akıntıya kapılanların çoğu açığa doğru sürüklenirler. Bu nedenle rip akıntısına 'çeken akıntı' da denir. Rip akıntıları bazı kumsallarda, ön kıyı seddindeki yarıklar üzerinden açığa dönerler. Bu sırada gediğin içindeki kumları karıştırarak bulanık bir görüntü kazanırlar. Bu nedenle rip akıntıları bazı yörelerde 'kum göçmesi' olarak da adlandırılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/akdenizde-deniz-kaplumbagalari-mavi-sulara-kavusuyor-populasyonu-kritikten-tehdide-yakin-statuye-1087166279.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/17/1087167567_0:95:592:539_1920x0_80_0_0_efaf34465e18ed066ea20db3215d205f.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
deniz açığına sürüklenen çocuk, flamingolu deniz simidi, rip akıntısı, rip akıntısı nedir
deniz açığına sürüklenen çocuk, flamingolu deniz simidi, rip akıntısı, rip akıntısı nedir
Flamingolu simidiyle denizin 700 metre açığına sürüklendi: Cankurtaran ekipleri tarafından kurtarıldı
Yalova’da deniz simidiyle sürüklenerek kıyıdan 700 metre uzaklaşan çocuk cankurtaran ekipleri tarafından tekneyle kurtarıldı, ailesine teslim edildi.
Yalova’nın Altınova ilçesinde bulunan Hersek Plajında deniz simidiyle yüzden çocuk sahilden yaklaşık 700 metre uzaklaştı. Olay üzerine cankurtaran ekipleri tekne ile çocuğun yanına giderek çocuğu tekneye aldıktan sonra kıyıya çıkararak ailesine teslim etti.
Çocuğun kurtarılmasının ardından cankurtaran ekipleri rip akıntılarına dikkat edilmesi gerektiğini ve çocukların aile bireyleri olmadan denizde tek başlarına bırakılmaması gerektiği hakkında uyarılarda bulundu.
Rip akıntısı, sığ kıyılarda görülen ve kıyıdan açığa doğru bir akarsu gibi hareket eden kısa süreli ve hızlı bir akıntı çeşididir.
Akıntının genişliği genellikle 8-10 metre ile 20-30 metre, uzunluğu 70-80 metre ile 200-300 metre, akıntının süresi ise 40-50 saniye ile 2-3 dakika arasında değişir. Akıntının hızı ise saniyede çoğunlukla 1-2 metre kadardır.
Ancak, daha yavaş ve daha hızlı akıntılar da rapor edilmiştir. Bu akıntıya karşı yüzmek, olimpik yüzücüler için bile zordur. Akıntıya kapılanların çoğu açığa doğru sürüklenirler. Bu nedenle rip akıntısına 'çeken akıntı' da denir.
Rip akıntıları bazı kumsallarda, ön kıyı seddindeki yarıklar üzerinden açığa dönerler. Bu sırada gediğin içindeki kumları karıştırarak bulanık bir görüntü kazanırlar. Bu nedenle rip akıntıları bazı yörelerde 'kum göçmesi' olarak da adlandırılıyor.