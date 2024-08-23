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Fenerbahçe'den Göztepe açıklaması: 54 kişi hakkında suç duyurusu yaptık
Fenerbahçe'den Göztepe açıklaması: 54 kişi hakkında suç duyurusu yaptık
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Fenerbahçe Kulübü, Göztepe maçında Ali Koç'un akreditasyon kartlı bir kişi tarafından saldırıya uğraması hakkında sosyal medya hesabından basın açıklaması... 23.08.2024, Sputnik Türkiye
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Fenerbahçe, X hesabından yaptığı duyuruda 54 kişiden şikayetçi olduğunu açıkladı.17 Ağustos Cumartesi günü Göztepe-Fenerbahçe maçında iki takım karşılaştı. Olaylı maçın ikinci yarısı Ali Koç sarı lacivertli taraftarın yanına gitmek için sahaya girmişti. Başkan Ali Koç'u sahada arkadan iterek yere düşüren Fatih Özkan görevliler tarafından yakalanmıştı. Olay sonrası mahkeme Özkan için ev hapsi cezası vermesine rağmen sarı lacivertli takım cezayı yeterli bulmamıştı.Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından yapılan bugünkü açıklamada şöyle denildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/ferdi-kadioglunun-takimi-belli-oldu-bonservis-bedeli-rekor-kiracak-1087198566.html
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Fenerbahçe'den Göztepe açıklaması: 54 kişi hakkında suç duyurusu yaptık

19:58 23.08.2024 (güncellendi: 20:07 23.08.2024)
© AA / Mehmet Emin MengüarslanAli Koç
Ali Koç - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2024
© AA / Mehmet Emin Mengüarslan
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Fenerbahçe Kulübü, Göztepe maçında Ali Koç'un akreditasyon kartlı bir kişi tarafından saldırıya uğraması hakkında sosyal medya hesabından basın açıklaması yaptı. Açıklamada 54 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.
Fenerbahçe, X hesabından yaptığı duyuruda 54 kişiden şikayetçi olduğunu açıkladı.
17 Ağustos Cumartesi günü Göztepe-Fenerbahçe maçında iki takım karşılaştı. Olaylı maçın ikinci yarısı Ali Koç sarı lacivertli taraftarın yanına gitmek için sahaya girmişti. Başkan Ali Koç'u sahada arkadan iterek yere düşüren Fatih Özkan görevliler tarafından yakalanmıştı. Olay sonrası mahkeme Özkan için ev hapsi cezası vermesine rağmen sarı lacivertli takım cezayı yeterli bulmamıştı.
Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından yapılan bugünkü açıklamada şöyle denildi:
Açıklama

Futbol Takımımızın, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynadığı müsabakanın öncesi, sırası ve sonrasında yaşanan tüm olaylar çerçevesinde Kulübümüz ve Başkanımız tarafından 54 kişi hakkında suç duyurusu yapılmıştır.

Bu suç duyuruları çerçevesinde bazı şüphelilere adli kontrol hükümleri uygulanırken bir kısım şüphelilere ise 6222 sayılı kanun kapsamında işlem yapılmış ve tedbir kararları uygulanmıştır.

Konu ile ilgili ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde de görüşmeler dikkatle yapılmakta ve süreç takip edilmektedir.
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