https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/dunya-saglik-orgutu-maymun-cicegi-asilarinin-afrikaya-daha-hizli-ulasmasi-icin-onay-beklemeyecek-1087199894.html
Dünya Sağlık Örgütü, maymun çiçeği aşılarının Afrika'ya daha hızlı ulaşması için onay beklemeyecek
Dünya Sağlık Örgütü, maymun çiçeği aşılarının Afrika'ya daha hızlı ulaşması için onay beklemeyecek
Sputnik Türkiye
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamada, Gavi İttifakı ve UNICEF gibi ortakların artan virüs salgınıyla mücadele eden Afrika'ya aşıların daha... 23.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-23T21:15+0300
2024-08-23T21:15+0300
2024-08-23T21:15+0300
dünya
dsö
dünya sağlık örgütü (dsö)
gavi
küresel aşı ve bağışıklama ittifakı (gavi)
gavi aşı ittifakı
maymun çiçeği virüsü
kongo
demokratik kongo cumhuriyeti
covid-19
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Gavi İttifakı gibi kuruluşların ancak Dünya Sağlık Örgütü tarafından onay aldıktan sonra aşı satın almaya başlayabilecekleri ifade edilse de DSÖ onayının birkaç hafta içinde verilmesi ihtimali göz önünde bulundurularak kurallar yumuşatıldı.DSÖ'nün Eylül ayında aşılara acil durum ruhsatı vermesinin beklendiği aktarıldı.Maymun çiçeği hastalığı, virüsün yeni bir tipinin Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Afrika'daki bazı ülkelerde tespit edilmesinin ardından DSÖ tarafından uluslararası acil durum ilan edilmişti.Ağutos ayının başlarında DSÖ, onay sürecini hızlandırmak ve Eylül ortasına kadar acil durum ruhsatı verebilmek için aşı üreticilerinden bilgi sunmalarını istemişti.Ancak bu hafta, aşı üreticilerinden biri olan Bavarian Nordic, bu yıl daha fazla aşı yapmak için Gavi İttifakı ve DSÖ gibi kuruluşlardan acilen sipariş alması gerektiğini söyleyerek, düşük gelirli ülkelerin bu fırsatı kaçırabileceği veya COVID-19 salgını sırasında olduğu gibi yüksek gelirli ülkelerden gelen güvencesiz bağışlara güvenmek zorunda kalabileceği konusunda açıklama yaptı.Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, bağışlanan bazı maymun çiçeği aşılarının gelecek hafta Afrika'ya ulaşacağını söylemiş ve 10 milyon doza ihtiyaç olduğunu dile getirmişti.Gavi İttifakı Sözcüsü ise bağışlanan dozların ülkelere ve aşılama programlarına ulaştırılmasının birinci öncelik olduğunu aktarmış ve şu cümleleri kaydetmişti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/avrupa-birligi-maymun-cicegi-virusu-sebebiyle-sinir-kontrolleri-ve-asilama-plani-yapmayi-reddetti-1087112782.html
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dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), gavi , küresel aşı ve bağışıklama ittifakı (gavi), gavi aşı ittifakı, maymun çiçeği virüsü, kongo, demokratik kongo cumhuriyeti, covid-19
dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), gavi , küresel aşı ve bağışıklama ittifakı (gavi), gavi aşı ittifakı, maymun çiçeği virüsü, kongo, demokratik kongo cumhuriyeti, covid-19
Dünya Sağlık Örgütü, maymun çiçeği aşılarının Afrika'ya daha hızlı ulaşması için onay beklemeyecek
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamada, Gavi İttifakı ve UNICEF gibi ortakların artan virüs salgınıyla mücadele eden Afrika'ya aşıların daha hızlı ulaşması için DSÖ tarafından onaylanmadan önce maymun çiçeği hastalığı aşılarının satın alınmasına başlayabilecekleri dile getirildi.
Gavi İttifakı gibi kuruluşların ancak Dünya Sağlık Örgütü tarafından onay aldıktan sonra aşı satın almaya başlayabilecekleri ifade edilse de DSÖ onayının birkaç hafta içinde verilmesi ihtimali göz önünde bulundurularak kurallar yumuşatıldı.
DSÖ'nün Eylül ayında aşılara acil durum ruhsatı vermesinin beklendiği aktarıldı.
Maymun çiçeği hastalığı, virüsün yeni bir tipinin Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Afrika'daki bazı ülkelerde tespit edilmesinin ardından DSÖ tarafından uluslararası acil durum ilan edilmişti.
Ağutos ayının başlarında DSÖ, onay sürecini hızlandırmak ve Eylül ortasına kadar acil durum ruhsatı verebilmek için aşı üreticilerinden bilgi sunmalarını istemişti.
Ancak bu hafta, aşı üreticilerinden biri olan Bavarian Nordic, bu yıl daha fazla aşı yapmak için Gavi İttifakı ve DSÖ gibi kuruluşlardan acilen sipariş alması gerektiğini söyleyerek, düşük gelirli ülkelerin bu fırsatı kaçırabileceği veya COVID-19 salgını sırasında olduğu gibi yüksek gelirli ülkelerden gelen güvencesiz bağışlara güvenmek zorunda kalabileceği konusunda açıklama yaptı.
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, bağışlanan bazı maymun çiçeği aşılarının gelecek hafta Afrika'ya ulaşacağını söylemiş ve 10 milyon doza ihtiyaç olduğunu dile getirmişti.
Gavi İttifakı Sözcüsü ise bağışlanan dozların ülkelere ve aşılama programlarına ulaştırılmasının birinci öncelik olduğunu aktarmış ve şu cümleleri kaydetmişti:
Doğrudan aşı tedariki söz konusu olduğunda, geçen hafta uluslararası bir halk sağlığı acil durumunun ilan edilmesinden bu yana, üreticilerle neredeyse her gün temas kurarak çabalarımızı yoğunlaştırdık: taleple ilgili net bir resim elde eder etmez harekete geçmeye hazırız.