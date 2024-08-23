https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/dunya-saglik-orgutu-maymun-cicegi-asilarinin-afrikaya-daha-hizli-ulasmasi-icin-onay-beklemeyecek-1087199894.html

Dünya Sağlık Örgütü, maymun çiçeği aşılarının Afrika'ya daha hızlı ulaşması için onay beklemeyecek

Dünya Sağlık Örgütü, maymun çiçeği aşılarının Afrika'ya daha hızlı ulaşması için onay beklemeyecek

Sputnik Türkiye

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamada, Gavi İttifakı ve UNICEF gibi ortakların artan virüs salgınıyla mücadele eden Afrika'ya aşıların daha... 23.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-23T21:15+0300

2024-08-23T21:15+0300

2024-08-23T21:15+0300

dünya

dsö

dünya sağlık örgütü (dsö)

gavi

küresel aşı ve bağışıklama ittifakı (gavi)

gavi aşı ittifakı

maymun çiçeği virüsü

kongo

demokratik kongo cumhuriyeti

covid-19

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Gavi İttifakı gibi kuruluşların ancak Dünya Sağlık Örgütü tarafından onay aldıktan sonra aşı satın almaya başlayabilecekleri ifade edilse de DSÖ onayının birkaç hafta içinde verilmesi ihtimali göz önünde bulundurularak kurallar yumuşatıldı.DSÖ'nün Eylül ayında aşılara acil durum ruhsatı vermesinin beklendiği aktarıldı.Maymun çiçeği hastalığı, virüsün yeni bir tipinin Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Afrika'daki bazı ülkelerde tespit edilmesinin ardından DSÖ tarafından uluslararası acil durum ilan edilmişti.Ağutos ayının başlarında DSÖ, onay sürecini hızlandırmak ve Eylül ortasına kadar acil durum ruhsatı verebilmek için aşı üreticilerinden bilgi sunmalarını istemişti.Ancak bu hafta, aşı üreticilerinden biri olan Bavarian Nordic, bu yıl daha fazla aşı yapmak için Gavi İttifakı ve DSÖ gibi kuruluşlardan acilen sipariş alması gerektiğini söyleyerek, düşük gelirli ülkelerin bu fırsatı kaçırabileceği veya COVID-19 salgını sırasında olduğu gibi yüksek gelirli ülkelerden gelen güvencesiz bağışlara güvenmek zorunda kalabileceği konusunda açıklama yaptı.Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, bağışlanan bazı maymun çiçeği aşılarının gelecek hafta Afrika'ya ulaşacağını söylemiş ve 10 milyon doza ihtiyaç olduğunu dile getirmişti.Gavi İttifakı Sözcüsü ise bağışlanan dozların ülkelere ve aşılama programlarına ulaştırılmasının birinci öncelik olduğunu aktarmış ve şu cümleleri kaydetmişti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/avrupa-birligi-maymun-cicegi-virusu-sebebiyle-sinir-kontrolleri-ve-asilama-plani-yapmayi-reddetti-1087112782.html

kongo

demokratik kongo cumhuriyeti

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