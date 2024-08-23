https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/donald-trump-guvenliginin-olmadigi-gerekcesiyle-ropotaji-yarida-birakti-benim-burada-durmami-1087167880.html

Donald Trump güvenliğinin olmadığı gerekçesiyle röportajı yarıda bıraktı: 'Benim burada durmamı istemiyorlar'

Donald Trump güvenliğinin olmadığı gerekçesiyle röportajı yarıda bıraktı: 'Benim burada durmamı istemiyorlar'

Sputnik Türkiye

ABD Başkan Adayı Donald Trump Arizona'da yaptığı röportajı güvenlik endişeleri nedeniyle yarıda kesti. 23.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-23T04:14+0300

2024-08-23T04:14+0300

2024-08-23T04:37+0300

dünya

donald trump

abd

abd seçimleri

güvenlik

röportaj

arizona

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/16/1087143561_189:0:1320:636_1920x0_80_0_0_e84586d86e555b0dd71a7565858feb54.jpg

ABD Başkan Adayı Donald Trump, ABD'nin Arizona eyaletinde verdiği röportajı güvenlik sebebiyle aniden sonlandırdı. Donald Trump, güvenlik ekibinin kendisine yaptığı uyarılarda orada durmasının istenmediğini belirterek NewsNation'a verdiği röportajı yarıda bıraktı. Trump, röportaj devam ederken aniden, "Size bir şey söyleyebilir miyim? Burada konuşurken tehlikedeyiz. Benim burada durmamı istemiyorlar, sizinde durmanızı istemiyorlar" diyerek röportajı bitirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/trump-ilk-acik-hava-konusmasini-kursun-gecirmez-cam-kabinden-yapti-1087144463.html

arizona

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump röportaj yarıda bıraktı, donald trump röportaj, trump röportaj. trump röportaj yarıda bıraktı, trump suikast, trump güvenlik, trump arizona