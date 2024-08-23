https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/donald-trump-guvenliginin-olmadigi-gerekcesiyle-ropotaji-yarida-birakti-benim-burada-durmami-1087167880.html
Donald Trump güvenliğinin olmadığı gerekçesiyle röportajı yarıda bıraktı: 'Benim burada durmamı istemiyorlar'
Donald Trump güvenliğinin olmadığı gerekçesiyle röportajı yarıda bıraktı: 'Benim burada durmamı istemiyorlar'
Sputnik Türkiye
ABD Başkan Adayı Donald Trump Arizona'da yaptığı röportajı güvenlik endişeleri nedeniyle yarıda kesti. 23.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-23T04:14+0300
2024-08-23T04:14+0300
2024-08-23T04:37+0300
dünya
donald trump
abd
abd seçimleri
güvenlik
röportaj
arizona
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ABD Başkan Adayı Donald Trump, ABD'nin Arizona eyaletinde verdiği röportajı güvenlik sebebiyle aniden sonlandırdı. Donald Trump, güvenlik ekibinin kendisine yaptığı uyarılarda orada durmasının istenmediğini belirterek NewsNation'a verdiği röportajı yarıda bıraktı. Trump, röportaj devam ederken aniden, "Size bir şey söyleyebilir miyim? Burada konuşurken tehlikedeyiz. Benim burada durmamı istemiyorlar, sizinde durmanızı istemiyorlar" diyerek röportajı bitirdi.
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Donald Trump güvenliğinin olmadığı gerekçesiyle röportajı yarıda bıraktı: 'Benim burada durmamı istemiyorlar'
04:14 23.08.2024 (güncellendi: 04:37 23.08.2024)
ABD Başkan Adayı Donald Trump Arizona'da yaptığı röportajı güvenlik endişeleri nedeniyle yarıda kesti.
ABD Başkan Adayı Donald Trump, ABD'nin Arizona eyaletinde verdiği röportajı güvenlik sebebiyle aniden sonlandırdı.
Donald Trump, güvenlik ekibinin kendisine yaptığı uyarılarda orada durmasının istenmediğini belirterek NewsNation'a verdiği röportajı yarıda bıraktı.
Trump, röportaj devam ederken aniden, "Size bir şey söyleyebilir miyim? Burada konuşurken tehlikedeyiz. Benim burada durmamı istemiyorlar, sizinde durmanızı istemiyorlar" diyerek röportajı bitirdi.