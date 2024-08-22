https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/trump-ilk-acik-hava-konusmasini-kursun-gecirmez-cam-kabinden-yapti-1087144463.html
Trump, ilk açık hava konuşmasını kurşun geçirmez cam kabinden yaptı
Trump, ilk açık hava konuşmasını kurşun geçirmez cam kabinden yaptı
Sputnik Türkiye
Trump, 13 Temmuz'daki suikast girişiminin ardından ilk açık hava seçim konuşmasını, Kuzey Carolina eyaletinde kurşun geçirmez olduğu söylenen cam kabinin... 22.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-22T15:57+0300
2024-08-22T15:57+0300
2024-08-22T15:57+0300
dünya
donald trump
abd başkanlık seçimleri
kuzey carolina
suikast girişimi
suikast
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Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump, konuşmasında, rakibi olan Demokrat Partinin başkan adayı, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i sıkça eleştirdi. Konuşmasının neredeyse tamamını cam kabin içinde yapan Trump, göçmen politikalarına ilişkin "Harris sınırları açmak istiyor. Eğer başkan olursa, 4 yıl içinde yalnızca Güney Amerika'dan değil dünyanın her yerinden 60 ila 70 milyon kişi gelecek" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/bartholomeos-gerilimi-artiyor-zelenskiy-kendine-ozgu-bir-ortodoksluk-ozleminde-1087139146.html
kuzey carolina
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donald trump, abd başkanlık seçimleri, kuzey carolina, suikast girişimi, suikast
donald trump, abd başkanlık seçimleri, kuzey carolina, suikast girişimi, suikast
Trump, ilk açık hava konuşmasını kurşun geçirmez cam kabinden yaptı
Trump, 13 Temmuz'daki suikast girişiminin ardından ilk açık hava seçim konuşmasını, Kuzey Carolina eyaletinde kurşun geçirmez olduğu söylenen cam kabinin içinden yaptı.
Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump, konuşmasında, rakibi olan Demokrat Partinin başkan adayı, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i sıkça eleştirdi. Konuşmasının neredeyse tamamını cam kabin içinde yapan Trump, göçmen politikalarına ilişkin "Harris sınırları açmak istiyor. Eğer başkan olursa, 4 yıl içinde yalnızca Güney Amerika'dan değil dünyanın her yerinden 60 ila 70 milyon kişi gelecek" dedi.