https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/trump-ilk-acik-hava-konusmasini-kursun-gecirmez-cam-kabinden-yapti-1087144463.html

Trump, ilk açık hava konuşmasını kurşun geçirmez cam kabinden yaptı

Trump, ilk açık hava konuşmasını kurşun geçirmez cam kabinden yaptı

Sputnik Türkiye

Trump, 13 Temmuz'daki suikast girişiminin ardından ilk açık hava seçim konuşmasını, Kuzey Carolina eyaletinde kurşun geçirmez olduğu söylenen cam kabinin... 22.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-22T15:57+0300

2024-08-22T15:57+0300

2024-08-22T15:57+0300

dünya

donald trump

abd başkanlık seçimleri

kuzey carolina

suikast girişimi

suikast

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/16/1087143561_189:0:1320:636_1920x0_80_0_0_e84586d86e555b0dd71a7565858feb54.jpg

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump, konuşmasında, rakibi olan Demokrat Partinin başkan adayı, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i sıkça eleştirdi. ​​​​Konuşmasının neredeyse tamamını cam kabin içinde yapan Trump, göçmen politikalarına ilişkin "Harris sınırları açmak istiyor. Eğer başkan olursa, 4 yıl içinde yalnızca Güney Amerika'dan değil dünyanın her yerinden 60 ila 70 milyon kişi gelecek" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/bartholomeos-gerilimi-artiyor-zelenskiy-kendine-ozgu-bir-ortodoksluk-ozleminde-1087139146.html

kuzey carolina

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump, abd başkanlık seçimleri, kuzey carolina, suikast girişimi, suikast