https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/dolar-34-tlyi-gecti-fed-karari-bekleniyor-1087192486.html

Dolar, 34 TL'yi geçti: Fed kararı bekleniyor

Dolar, 34 TL'yi geçti: Fed kararı bekleniyor

Sputnik Türkiye

Piyasalarda son işlem gününde dolar 34 lirayı aşarak yeni rekorunu kırdı. Sabah saatlerinde yükseliş ile başlayan Dolar/TL'de haftalık yükseliş yüzde 1'i aştı... 23.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-23T16:42+0300

2024-08-23T16:42+0300

2024-08-23T16:46+0300

ekonomi

dolar

dolar/tl

dolar rezervi

euro/tl

euro

fed

fed faiz kararı

abd merkez bankası (fed)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/15/1074814013_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_ec57c664b94de385adfa635c812f6aed.jpg

Dolar kuru haftanın son kritik gününde Türk Lirası karşısında 34 lirayı aştı.Kur sabah saatlerinde 33,92 TL'den güne başladı. Ancak küresel piyasaların etkisi ve KKM çıkışları dolara olan güveni arttırdı. Piyasalarda 23 Ağustos Cuma saat 16:40 itibari ile Dolar 34 Türk Lirası seviyesine ulaştı.Merkez Bankası'ndan açıklamaTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, dün yayımladığı açıklamada KKM çıkışlarının döviz talebini arttırdığını açıkladı. Analizde "YP mevduattaki artışın arkasındaki nedenlerden biri yaz aylarında cari fazla verilmesi olabilir. Ekonominin cari fazla verdiği yaz aylarında şirketler döviz tevdiat hesaplarını mevsimsel olarak artırabiliyorlar. YP mevduat hesaplarındaki artışı sürükleyen bir diğer önemli faktör ise atılan politika adımlarıyla hızlanarak devam eden KKM’den çıkış süreci." denildi.FED Başkanı Powell'in açıklaması bekleniyorFed Başkanı Powell'ın Jackson Hole toplantısında yapacağı konuşmada eylül ayındaki faiz indirimini işaret etmesi bekleniyor. Yatırımcıların konuşma öncesi dolara olan yönelmesi dikkat çektiFED Başkanı Jerome Powell ne zaman konuşacak?FED Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları piyasalarda merak konusu oldu. Powell, bugün (23 Ağustos Cuma) saat 17.00'de Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda konuşacak. Powell, ABD Merkez Bankası hakkında politikalarını bu konuşmada açıklayacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/rusya-ile-brics-ulkeleri-arasindaki-ticarette-buyuk-sicrama-300-milyar-dolara-yaklasti-1086931788.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dolar, dolar/tl, dolar rezervi, euro/tl, euro, fed, fed faiz kararı, abd merkez bankası (fed)