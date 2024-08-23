https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/dolar-34-tlyi-gecti-fed-karari-bekleniyor-1087192486.html
Dolar, 34 TL'yi geçti: Fed kararı bekleniyor
Dolar, 34 TL'yi geçti: Fed kararı bekleniyor
Sputnik Türkiye
Piyasalarda son işlem gününde dolar 34 lirayı aşarak yeni rekorunu kırdı. Sabah saatlerinde yükseliş ile başlayan Dolar/TL'de haftalık yükseliş yüzde 1'i aştı... 23.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-23T16:42+0300
2024-08-23T16:42+0300
2024-08-23T16:46+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
dolar rezervi
euro/tl
euro
fed
fed faiz kararı
abd merkez bankası (fed)
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Dolar kuru haftanın son kritik gününde Türk Lirası karşısında 34 lirayı aştı.Kur sabah saatlerinde 33,92 TL'den güne başladı. Ancak küresel piyasaların etkisi ve KKM çıkışları dolara olan güveni arttırdı. Piyasalarda 23 Ağustos Cuma saat 16:40 itibari ile Dolar 34 Türk Lirası seviyesine ulaştı.Merkez Bankası'ndan açıklamaTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, dün yayımladığı açıklamada KKM çıkışlarının döviz talebini arttırdığını açıkladı. Analizde "YP mevduattaki artışın arkasındaki nedenlerden biri yaz aylarında cari fazla verilmesi olabilir. Ekonominin cari fazla verdiği yaz aylarında şirketler döviz tevdiat hesaplarını mevsimsel olarak artırabiliyorlar. YP mevduat hesaplarındaki artışı sürükleyen bir diğer önemli faktör ise atılan politika adımlarıyla hızlanarak devam eden KKM’den çıkış süreci." denildi.FED Başkanı Powell'in açıklaması bekleniyorFed Başkanı Powell'ın Jackson Hole toplantısında yapacağı konuşmada eylül ayındaki faiz indirimini işaret etmesi bekleniyor. Yatırımcıların konuşma öncesi dolara olan yönelmesi dikkat çektiFED Başkanı Jerome Powell ne zaman konuşacak?FED Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları piyasalarda merak konusu oldu. Powell, bugün (23 Ağustos Cuma) saat 17.00'de Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda konuşacak. Powell, ABD Merkez Bankası hakkında politikalarını bu konuşmada açıklayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/rusya-ile-brics-ulkeleri-arasindaki-ticarette-buyuk-sicrama-300-milyar-dolara-yaklasti-1086931788.html
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dolar, dolar/tl, dolar rezervi, euro/tl, euro, fed, fed faiz kararı, abd merkez bankası (fed)
dolar, dolar/tl, dolar rezervi, euro/tl, euro, fed, fed faiz kararı, abd merkez bankası (fed)
Dolar, 34 TL'yi geçti: Fed kararı bekleniyor
16:42 23.08.2024 (güncellendi: 16:46 23.08.2024)
Piyasalarda son işlem gününde dolar 34 lirayı aşarak yeni rekorunu kırdı. Sabah saatlerinde yükseliş ile başlayan Dolar/TL'de haftalık yükseliş yüzde 1'i aştı. Fed Başkanı Powell'in açıklamalarının beklendiği piyasalarda eylül ayındaki faiz indirimi bekleniyor.
Dolar kuru haftanın son kritik gününde Türk Lirası karşısında 34 lirayı aştı.
Kur sabah saatlerinde 33,92 TL'den güne başladı. Ancak küresel piyasaların etkisi ve KKM çıkışları dolara olan güveni arttırdı. Piyasalarda 23 Ağustos Cuma saat 16:40 itibari ile Dolar 34 Türk Lirası seviyesine ulaştı.
Merkez Bankası'ndan açıklama
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, dün yayımladığı açıklamada KKM çıkışlarının döviz talebini arttırdığını açıkladı. Analizde "YP mevduattaki artışın arkasındaki nedenlerden biri yaz aylarında cari fazla verilmesi olabilir. Ekonominin cari fazla verdiği yaz aylarında şirketler döviz tevdiat hesaplarını mevsimsel olarak artırabiliyorlar. YP mevduat hesaplarındaki artışı sürükleyen bir diğer önemli faktör ise atılan politika adımlarıyla hızlanarak devam eden KKM’den çıkış süreci." denildi.
FED Başkanı Powell'in açıklaması bekleniyor
Fed Başkanı Powell'ın Jackson Hole toplantısında yapacağı konuşmada eylül ayındaki faiz indirimini işaret etmesi bekleniyor. Yatırımcıların konuşma öncesi dolara olan yönelmesi dikkat çekti
FED Başkanı Jerome Powell ne zaman konuşacak?
FED Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları piyasalarda merak konusu oldu. Powell, bugün (23 Ağustos Cuma) saat 17.00'de Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda konuşacak. Powell, ABD Merkez Bankası hakkında politikalarını bu konuşmada açıklayacak.