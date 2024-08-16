Rusya ile BRICS ülkeleri arasındaki ticarette büyük sıçrama: 300 milyar dolara yaklaştı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
TİYATRONUN UNUTULMAZ İSMİ
Türk tiyatrosu için tüm parasını harcadı
07:11
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
DSÖ'den acil durum: 'Afrika ülkelerinden Türkiye’ye gelecek olanlar sağlık kontrolünden geçecek mi?'
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ali Deniz Kardelen, Okan Aslan'ın konuğu oldu
12:05
80 dk
HABER MASASI
Paris 2024 olimpiyatlarında göze çarpanlar.
13:30
35 dk
SESLİ HABER
ABD medyasından Zalujnıy iddiası: İtaatsizlik yaptı
14:09
3 dk
SESLİ HABER
50 yıldır işe bisikletiyle gidiyor
14:19
2 dk
SESLİ HABER
Döviz ile satış faturası ağır oldu: 4 milyon 654 bin lira ceza
14:27
1 dk
SESLİ HABER
ABD’de Filistin destekçilerine yumuşak davranmakla eleştirilen rektör istifa etti
14:34
2 dk
SESLİ HABER
Naci Görür, İstanbul'un depreme en dayanıklı ilçesini açıkladı
14:44
2 dk
SESLİ HABER
Real Madrid’in iki yıldızından Arda Güler’e övgü
14:52
2 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
61 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
12 dk
SESLİ HABER
New York Times: Zafer Rusya'nın elinde
17:46
2 dk
SESLİ HABER
5 yaşındaki Burak kumbarasında biriktirdiği parayı Gazze halkına bağışladı
17:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
Astronotlar uzayda 'mahsur' kaldı: NASA henüz karar veremedi
18:17
2 dk
SESLİ HABER
Trump’ın yardımcısından dikkat çeken açıklama: Dünyanın polisliğini bırakmalıyız
18:26
2 dk
SESLİ HABER
New York Times’dan ‘Hunter Biden’ iddiası
18:41
3 dk
SESLİ HABER
Depremde ayaklarını kaybetti: 'Onu sırtımda bile taşırım'
18:51
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:01
11 dk
SESLİ HABER
Kasksız sürücü ceza kesilince gülme krizine girdi
19:16
1 dk
SESLİ HABER
Filistin destekçilerinden Kamala Harris’e protesto
19:25
2 dk
SESLİ HABER
Parktaki kamelyaya kendini asarak yaşamına son verdi
19:34
1 dk
SESLİ HABER
'La Lina' yolda: Etkileri neler?
19:42
4 dk
SESLİ HABER
Atatürk’le ilgili yeni belgeler paylaşıldı
19:53
3 dk
SESLİ HABER
Fahiş fiyata 3 farklı şikayet hattı: 6 gün kapatma ve 1 milyon liraya kadar para cezası verilebilir
20:04
3 dk
SESLİ HABER
Köylüler kendi imkânlarıyla kanalizasyon kuyuları açıyor: 'Mikrop, rezillik her şey bir arada'
20:15
4 dk
SESLİ HABER
Annesi satılan yavru keçiyi sahiplenip evcilleştirdi
20:27
2 dk
SESLİ HABER
Adana'da sıcaklık 50 dereceyi buldu, tatlıcılar inovasyona gitti
20:51
1 dk
SESLİ HABER
Yüksekova'daki meyve ağaçları çiftçinin yüzünü güldürdü
22:34
1 dk
SESLİ HABER
PKK'nın düzenlediği saldırıda hayatını kaybetmişti: Mezarı başında anıldı
22:47
1 dk
SESLİ HABER
Marmara Depremi'nin yıkamadığı mahalle
23:05
2 dk
SESLİ HABER
Tek başına soyduğu dükkanı ertesi gün arkadaşı ile de soydu
23:53
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
ROCK N ROLL'UN KRALI
Obeziteye yakalandı, sandviçe ismi verildi
07:11
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
SOUL MÜZİĞİN KRALİÇESİ
12 yaşında anne oldu, feminizmin öncülerindendi
08:10
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Barış Mutlu: Geçişler bölgeye hizmetin gelmediği gerekçesiyle yapılıyor
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
36 dk
SESLİ HABER
Olimpiyatlardaki atış pozu ile gündem olmuştu: Yusuf Dikeç'i şaşırtan olay
14:39
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
İtalya’da halk birbirini ispiyonluyor
17:39
2 dk
SESLİ HABER
Almanya’da Ukrayna’ya silah sevkiyatını durdurma çağrısı
17:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Deprem kahini, tarih vererek uyardı
18:09
2 dk
SESLİ HABER
Merkez Bankası yılsonu enflasyon beklentisini açıkladı
18:20
2 dk
SESLİ HABER
Eski Fenerbahçeli futbolcu kayboldu
18:33
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Uzmanı yanıtladı: Çiçek aşısı maymun çiçeği virüsünden korur mu?
19:11
6 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/rusya-ile-brics-ulkeleri-arasindaki-ticarette-buyuk-sicrama-300-milyar-dolara-yaklasti-1086931788.html
Rusya ile BRICS ülkeleri arasındaki ticarette büyük sıçrama: 300 milyar dolara yaklaştı
Rusya ile BRICS ülkeleri arasındaki ticarette büyük sıçrama: 300 milyar dolara yaklaştı
Sputnik Türkiye
Batı'nın yaptırımlarına cevaben uluslararası ticarette ağırlığı başta BRICS üyeleri olmak üzere Moskova'yla işbirliğini sürdüren ülkelere veren Rusya, bu... 16.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-16T15:59+0300
2024-08-16T16:04+0300
dünya
anton alihanov
rusya ticaret bakanlığı
rusya sanayi ve ticaret bakanlığı
rusya
brics
brics zirvesi
brezilya
hindistan
çin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/10/1086931425_0:164:3058:1884_1920x0_80_0_0_65498a8bf20cb83727249867bf6fdee4.jpg
Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Anton Alihanov, Rusya ile BRICS ülkeleri arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 300 milyar dolara yaklaştığını, bu yılın ilk 5 ayında ise 2023’ün aynı dönemine göre yüzde 6.3 arttığını söyledi.Alihanov, Rusya’nın Nijnıy Novgorod şehrinde BRICS ülkeleri sanayi bakanlarının katıldığı toplantıda açıklamalarda bulundu.Rusya ile BRICS ülkeleri arasındaki ticaret hacminin istikrarlı şekilde artmaya devam edeceğini belirten Alihanov, “Geçen yılın sonunda BRICS ülkeleriyle ticaretimizi yüzde 28 artırdık ve 300 milyar dolarlık sınırına yaklaştık” dedi.Özellikle emtia ticaretinin söz konusu artışa katkıda bulunduğuna işaret eden Alihanov, “Ticaret hacmimiz bu yılın ilk 5 ayında 2023’ün aynı dönemine göre yüzde 6.3 arttı. Taban seviye oldukça büyüdü ancak bu artıştaki olumlu seyir yine de devam ediyor” değerlendirmesini yaptı.Alihanov, ticaret hacmindeki artışa ilişkin verdiği rakamlara, bu yıl BRICS’e yeni katılan ülkelerle ticaretin henüz dahil edilmediğine işaret etti.BRICS'in oluşumuHaziran 2006'da St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in bir araya gelmesiyle kurulan BRICS, 2010'da Güney Afrika'nın, bu yıl ise Mısır, Etiyopya, İran ve BAE'nin katılımıyla çok uluslu bir yapı haline geldi.30 ülkenin daha katılmaya hazır olduğu BRICS, küresel ekonomide önemli konuma sahip ve dünya düzeninde alternatif birlik olma yolunda ilerliyor.Ekonomi ağırlıklı BRICS, gelişmekte olan ve ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerin hakimiyetine direnç gösteren devletlere uluslararası konularda daha fazla temsil ve söz hakkının verilmesi hedefini de güdüyor.BRICS nedir?Gelişen dünyanın beş büyük ülkesi Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın baş harfleriyle oluşan BRICS, Batı'nın tek taraflı ekonomik işbirliğine alternatif olarak ortaya çıkan ve üye ülkeler arasında hem ekonomik hem de kültürel işbirliğini amaçlayan bir organizasyon. 'BRIC' terimi ilk kez 2001 yılında ABD'li yatırım bankası olan Goldman Sachs yönetim kurulu başkanı Jim O’Neill tarafından hazırlanan ‘Building Better Global Economic BRICS’ raporunda kullanılmıştı.BRICS ülkeleri hangileri?Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın üyesi olduğu BRICS, 1 Ocak 2024'te İran, Suudi Arabistan, Mısır, BAE ve Etiyopya'nın resmen katılımıyla birlikte organizasyondaki üye ülke sayısı 10'a kadar genişledi. BRICS ülkelerinin toplam yüzölçümü 2024 itibarıyla yeni ülkelerin katılımıyla birlikte 45 milyon metrekare, nüfusu ise 3.4 milyar kişiye ulaşmış durumda.
rusya
brezilya
hindistan
çin
çin halk cumhuriyeti
güney afrika
iran
suudi arabistan
mısır
bae
birleşik arap emirlikleri (bae)
etiyopya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/10/1086931425_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_8a0d668ec7bf56a4e76380a1ed347396.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
anton alihanov, rusya ticaret bakanlığı, rusya sanayi ve ticaret bakanlığı, rusya, brics, brics zirvesi, brezilya, hindistan, çin, çin halk cumhuriyeti, güney afrika, iran, suudi arabistan, mısır, bae, birleşik arap emirlikleri (bae), etiyopya
anton alihanov, rusya ticaret bakanlığı, rusya sanayi ve ticaret bakanlığı, rusya, brics, brics zirvesi, brezilya, hindistan, çin, çin halk cumhuriyeti, güney afrika, iran, suudi arabistan, mısır, bae, birleşik arap emirlikleri (bae), etiyopya

Rusya ile BRICS ülkeleri arasındaki ticarette büyük sıçrama: 300 milyar dolara yaklaştı

15:59 16.08.2024 (güncellendi: 16:04 16.08.2024)
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / Multimedya arşivine gidinPresident Vladimir Putin took part in the work of the X BRICS Parliamentary Forum
President Vladimir Putin took part in the work of the X BRICS Parliamentary Forum - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Batı'nın yaptırımlarına cevaben uluslararası ticarette ağırlığı başta BRICS üyeleri olmak üzere Moskova'yla işbirliğini sürdüren ülkelere veren Rusya, bu alanda önemli ilerleme kaydetti.
Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Anton Alihanov, Rusya ile BRICS ülkeleri arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 300 milyar dolara yaklaştığını, bu yılın ilk 5 ayında ise 2023’ün aynı dönemine göre yüzde 6.3 arttığını söyledi.

Alihanov, Rusya’nın Nijnıy Novgorod şehrinde BRICS ülkeleri sanayi bakanlarının katıldığı toplantıda açıklamalarda bulundu.

Rusya ile BRICS ülkeleri arasındaki ticaret hacminin istikrarlı şekilde artmaya devam edeceğini belirten Alihanov, “Geçen yılın sonunda BRICS ülkeleriyle ticaretimizi yüzde 28 artırdık ve 300 milyar dolarlık sınırına yaklaştık” dedi.

Özellikle emtia ticaretinin söz konusu artışa katkıda bulunduğuna işaret eden Alihanov, “Ticaret hacmimiz bu yılın ilk 5 ayında 2023’ün aynı dönemine göre yüzde 6.3 arttı. Taban seviye oldukça büyüdü ancak bu artıştaki olumlu seyir yine de devam ediyor” değerlendirmesini yaptı.

Alihanov, ticaret hacmindeki artışa ilişkin verdiği rakamlara, bu yıl BRICS’e yeni katılan ülkelerle ticaretin henüz dahil edilmediğine işaret etti.

BRICS'in oluşumu

Haziran 2006'da St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in bir araya gelmesiyle kurulan BRICS, 2010'da Güney Afrika'nın, bu yıl ise Mısır, Etiyopya, İran ve BAE'nin katılımıyla çok uluslu bir yapı haline geldi.

30 ülkenin daha katılmaya hazır olduğu BRICS, küresel ekonomide önemli konuma sahip ve dünya düzeninde alternatif birlik olma yolunda ilerliyor.

Ekonomi ağırlıklı BRICS, gelişmekte olan ve ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerin hakimiyetine direnç gösteren devletlere uluslararası konularda daha fazla temsil ve söz hakkının verilmesi hedefini de güdüyor.

BRICS nedir?

Gelişen dünyanın beş büyük ülkesi Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın baş harfleriyle oluşan BRICS, Batı'nın tek taraflı ekonomik işbirliğine alternatif olarak ortaya çıkan ve üye ülkeler arasında hem ekonomik hem de kültürel işbirliğini amaçlayan bir organizasyon. 'BRIC' terimi ilk kez 2001 yılında ABD'li yatırım bankası olan Goldman Sachs yönetim kurulu başkanı Jim O’Neill tarafından hazırlanan ‘Building Better Global Economic BRICS’ raporunda kullanılmıştı.

BRICS ülkeleri hangileri?

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın üyesi olduğu BRICS, 1 Ocak 2024'te İran, Suudi Arabistan, Mısır, BAE ve Etiyopya'nın resmen katılımıyla birlikte organizasyondaki üye ülke sayısı 10'a kadar genişledi. BRICS ülkelerinin toplam yüzölçümü 2024 itibarıyla yeni ülkelerin katılımıyla birlikte 45 milyon metrekare, nüfusu ise 3.4 milyar kişiye ulaşmış durumda.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала