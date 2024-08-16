https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/rusya-ile-brics-ulkeleri-arasindaki-ticarette-buyuk-sicrama-300-milyar-dolara-yaklasti-1086931788.html

Rusya ile BRICS ülkeleri arasındaki ticarette büyük sıçrama: 300 milyar dolara yaklaştı

Rusya ile BRICS ülkeleri arasındaki ticarette büyük sıçrama: 300 milyar dolara yaklaştı

Sputnik Türkiye

Batı'nın yaptırımlarına cevaben uluslararası ticarette ağırlığı başta BRICS üyeleri olmak üzere Moskova'yla işbirliğini sürdüren ülkelere veren Rusya, bu... 16.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-16T15:59+0300

2024-08-16T15:59+0300

2024-08-16T16:04+0300

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anton alihanov

rusya ticaret bakanlığı

rusya sanayi ve ticaret bakanlığı

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Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Anton Alihanov, Rusya ile BRICS ülkeleri arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 300 milyar dolara yaklaştığını, bu yılın ilk 5 ayında ise 2023’ün aynı dönemine göre yüzde 6.3 arttığını söyledi.Alihanov, Rusya’nın Nijnıy Novgorod şehrinde BRICS ülkeleri sanayi bakanlarının katıldığı toplantıda açıklamalarda bulundu.Rusya ile BRICS ülkeleri arasındaki ticaret hacminin istikrarlı şekilde artmaya devam edeceğini belirten Alihanov, “Geçen yılın sonunda BRICS ülkeleriyle ticaretimizi yüzde 28 artırdık ve 300 milyar dolarlık sınırına yaklaştık” dedi.Özellikle emtia ticaretinin söz konusu artışa katkıda bulunduğuna işaret eden Alihanov, “Ticaret hacmimiz bu yılın ilk 5 ayında 2023’ün aynı dönemine göre yüzde 6.3 arttı. Taban seviye oldukça büyüdü ancak bu artıştaki olumlu seyir yine de devam ediyor” değerlendirmesini yaptı.Alihanov, ticaret hacmindeki artışa ilişkin verdiği rakamlara, bu yıl BRICS’e yeni katılan ülkelerle ticaretin henüz dahil edilmediğine işaret etti.BRICS'in oluşumuHaziran 2006'da St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in bir araya gelmesiyle kurulan BRICS, 2010'da Güney Afrika'nın, bu yıl ise Mısır, Etiyopya, İran ve BAE'nin katılımıyla çok uluslu bir yapı haline geldi.30 ülkenin daha katılmaya hazır olduğu BRICS, küresel ekonomide önemli konuma sahip ve dünya düzeninde alternatif birlik olma yolunda ilerliyor.Ekonomi ağırlıklı BRICS, gelişmekte olan ve ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerin hakimiyetine direnç gösteren devletlere uluslararası konularda daha fazla temsil ve söz hakkının verilmesi hedefini de güdüyor.BRICS nedir?Gelişen dünyanın beş büyük ülkesi Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın baş harfleriyle oluşan BRICS, Batı'nın tek taraflı ekonomik işbirliğine alternatif olarak ortaya çıkan ve üye ülkeler arasında hem ekonomik hem de kültürel işbirliğini amaçlayan bir organizasyon. 'BRIC' terimi ilk kez 2001 yılında ABD'li yatırım bankası olan Goldman Sachs yönetim kurulu başkanı Jim O’Neill tarafından hazırlanan ‘Building Better Global Economic BRICS’ raporunda kullanılmıştı.BRICS ülkeleri hangileri?Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın üyesi olduğu BRICS, 1 Ocak 2024'te İran, Suudi Arabistan, Mısır, BAE ve Etiyopya'nın resmen katılımıyla birlikte organizasyondaki üye ülke sayısı 10'a kadar genişledi. BRICS ülkelerinin toplam yüzölçümü 2024 itibarıyla yeni ülkelerin katılımıyla birlikte 45 milyon metrekare, nüfusu ise 3.4 milyar kişiye ulaşmış durumda.

rusya

brezilya

hindistan

çin

çin halk cumhuriyeti

güney afrika

iran

suudi arabistan

mısır

bae

birleşik arap emirlikleri (bae)

etiyopya

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