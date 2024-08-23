https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/boluda-yere-cop-atanlara-toplamda-5-milyondan-fazla-ceza-kesildi-1087195166.html
Bolu'da yere çöp atanlara toplamda 5 milyondan fazla ceza kesildi
Bolu'da yere çöp atanlara toplamda 5 milyondan fazla ceza kesildi
Sputnik Türkiye
Bolu'da son 1 ayda yere çöp, sigara izmariti atanlara ve tükürenlere toplamda 5 milyon 297 bin 463 TL ceza kesildi. Belediye Başkanı Tanju Özcan, daha önce... 23.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-23T17:42+0300
2024-08-23T17:42+0300
2024-08-23T17:42+0300
türkiye
tanju özcan
bolu belediyesi
bolu
çöp
para cezası
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Bolu Belediye Başkanı Özcan, 31 Temmuz tarihinde yere sigara izmariti, çekirdek kabuğu, çöp atan ve yere tüküren kişilere para cezası kesileceğini ve cezanın 14 bin 407 lira olacağını duyurmuştu.Özcan bugün yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/fransada-olumcul-mavi-dil-hastaligi-vakalarinda-patlama-4-kat-artti-1087194104.html
türkiye
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tanju özcan, bolu belediyesi, bolu, çöp, para cezası
tanju özcan, bolu belediyesi, bolu, çöp, para cezası
Bolu'da yere çöp atanlara toplamda 5 milyondan fazla ceza kesildi
Bolu'da son 1 ayda yere çöp, sigara izmariti atanlara ve tükürenlere toplamda 5 milyon 297 bin 463 TL ceza kesildi. Belediye Başkanı Tanju Özcan, daha önce para cezasının 578 liradan 14 bin 407 liraya yükseltildiği konusunda uyarmıştı.
Bolu Belediye Başkanı Özcan, 31 Temmuz tarihinde yere sigara izmariti, çekirdek kabuğu, çöp atan ve yere tüküren kişilere para cezası kesileceğini ve cezanın 14 bin 407 lira olacağını duyurmuştu.
Özcan bugün yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Son 1 aydır yere çöp, sigara izmariti atanlara, tükürenlere, yüzde 64’ü Bolulu, yüzde 36’sı şehir dışından gelen vatandaşlarımız olmak üzere maalesef toplamda 5 milyon 297 bin 463 TL ceza kesilmiştir.
Neye mal olursa olsun toplum yararına olan bu uygulamamıza kararlı şekilde devam edeceğiz. Siyasi sonuçları her ne olursa olsun Bolu’yu dünyanın en temiz şehri yapmaya kararlıyım."