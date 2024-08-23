Bolu'da yere çöp atanlara toplamda 5 milyondan fazla ceza kesildi

"Son 1 aydır yere çöp, sigara izmariti atanlara, tükürenlere, yüzde 64’ü Bolulu, yüzde 36’sı şehir dışından gelen vatandaşlarımız olmak üzere maalesef toplamda 5 milyon 297 bin 463 TL ceza kesilmiştir.

Neye mal olursa olsun toplum yararına olan bu uygulamamıza kararlı şekilde devam edeceğiz. Siyasi sonuçları her ne olursa olsun Bolu’yu dünyanın en temiz şehri yapmaya kararlıyım."