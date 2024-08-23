https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/bakanlik-duyurdu-mekke-ve-medinede-turk-okullari-aciliyor-1087194540.html
Bakanlık duyurdu: Mekke ve Medine'de Türk okulları yeniden açılıyor
Bakanlık duyurdu: Mekke ve Medine'de Türk okulları yeniden açılıyor
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığı, 4 yıl önce Suudi Arabistan yönetimi tarafından kapatılan Türk okullarının yeniden eğitime açılacağını açıkladı. Bakanlık sosyal medya... 23.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-23T17:30+0300
2024-08-23T17:30+0300
2024-08-23T17:57+0300
türkiye
meb
milli eğitim bakanlığı (meb)
suudi arabistan
eğitim
türk
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Suudi Arabistan'da faaliyet gösteren MEB'e bağlı Türk okullarının Mekke ve Medine'de yeniden açılacağı bilgisi sosyal medyadan duyuruldu.Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Türk okulları başkent Riyad başta olmak üzere çoğu şehirde Suudi Arabistan'ın kararı ile kapatılmıştı. MEB'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Mekke ve Medine'deki okulların öğrenci kabulüne yeniden başlayacağı açıklandı.Yurtdışında hangi ülkelerde Türkiye'nin okulu bulunuyor?Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı olarak yurt dışında toplam 64 Türk okulu bulunuyor. Bu okullar, çeşitli ülkelerde Türk vatandaşlarının çocuklarına ve yerel halka eğitim vermek üzere kuruldu.Azerbaycan'da Türk okulları var mı?Türkiye'nin yurtdışındaki eğitim ağının en geniş kapsamlı olduğu ülkelerden biri Azerbaycan. Başkent Bakü'de ilkokuldan liseye kadar birçok Türk okulu hizmet vermekte. Bakü Türk İlkokulu, Ortaokulu ve Anadolu Lisesi, Azerbaycan'daki Türk toplumu için önemli eğitim merkezlerinden bazıları...Avrupa'da Türk okulları nerede?Belçika'da ise İbn-i Sina Anadolu İmam Hatip Lisesi, Türk ve Belçikalı öğrencilere eğitim sunan önemli bir kurum. Hem dini hem de akademik eğitimle öğrencilere kapsamlı bir öğrenim deneyimi okulda sunuluyor.Kafkaslar ve Orta Asya'da Türk eğitim varlığıGürcistan'daki Batum Türk Okulları, ilkokuldan çok programlı Anadolu Lisesi'ne kadar çeşitli eğitim seviyelerinde hizmet verirken, Kırgızistan'da Bişkek Türk Okulları, Kırgız-Türk Anadolu Kız Meslek Lisesi ve Türkiye Türkçesi Eğitim Öğretim Merkezi ile Türk eğitim sistemini Kırgızistan'a taşımakta. Ayrıca, Tacikistan'ın Duşanbe kentinde Türkiye Türkçesi Eğitim Öğretim Merkezi, dil ve kültür alanında önemli bir misyon üstlendi.Ortadoğu'da geniş bir eğitim ağıSuudi Arabistan'da ise Türkiye'nin kapsamlı bir eğitim ağı bulunuyor. Abha, Cidde, Dammam, Medine, Mekke, Riyad, Taif ve Tebük gibi birçok şehirde, ilkokuldan imam hatip liselerine kadar geniş bir yelpazede Türk okulları faaliyet göstermekte. Bu okullar, Suudi Arabistan'daki Türk toplumu ve diğer uluslararası öğrenciler için önemli bir eğitim merkezi olma özelliği barındırıyor.İran'ın başkenti Tahran'da, Kuveyt'te ve Katar'da bulunan Türk okulları, Türkiye'nin eğitim anlayışını ve kültürünü bu bölgelere taşıyor. Hem Türk vatandaşlarının hem de yerel halkın çocuklarına eğitim sunarak, Türkiye ile bu ülkeler arasındaki ilişkileri güçlendirmekte.MEB'den Mekke ve Medine okullarına ilişkin açıklamada, şöyle denildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/meb-6-ildeki-30-okulun-isminin-turkce-olmadigi-icin-degistirilmesini-istedi-1087106467.html
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meb, milli eğitim bakanlığı (meb), suudi arabistan, eğitim, türk
meb, milli eğitim bakanlığı (meb), suudi arabistan, eğitim, türk
Bakanlık duyurdu: Mekke ve Medine'de Türk okulları yeniden açılıyor
17:30 23.08.2024 (güncellendi: 17:57 23.08.2024)
Milli Eğitim Bakanlığı, 4 yıl önce Suudi Arabistan yönetimi tarafından kapatılan Türk okullarının yeniden eğitime açılacağını açıkladı. Bakanlık sosyal medya hesabından Mekke ve Medine'de öğrenci kabulüne yeniden başlanacağı bilgisini verdi. Peki, yurt dışında kaç Türk okulu bulunuyor?
Suudi Arabistan'da faaliyet gösteren MEB'e bağlı Türk okullarının Mekke ve Medine'de yeniden açılacağı bilgisi sosyal medyadan duyuruldu.
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Türk okulları başkent Riyad başta olmak üzere çoğu şehirde Suudi Arabistan'ın kararı ile kapatılmıştı. MEB'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Mekke ve Medine'deki okulların öğrenci kabulüne yeniden başlayacağı açıklandı.
Yurtdışında hangi ülkelerde Türkiye'nin okulu bulunuyor?
Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı olarak yurt dışında toplam 64 Türk okulu bulunuyor. Bu okullar, çeşitli ülkelerde Türk vatandaşlarının çocuklarına ve yerel halka eğitim vermek üzere kuruldu.
Azerbaycan'da Türk okulları var mı?
Türkiye'nin yurtdışındaki eğitim ağının en geniş kapsamlı olduğu ülkelerden biri Azerbaycan. Başkent Bakü'de ilkokuldan liseye kadar birçok Türk okulu hizmet vermekte. Bakü Türk İlkokulu, Ortaokulu ve Anadolu Lisesi, Azerbaycan'daki Türk toplumu için önemli eğitim merkezlerinden bazıları...
Avrupa'da Türk okulları nerede?
Belçika'da ise İbn-i Sina Anadolu İmam Hatip Lisesi, Türk ve Belçikalı öğrencilere eğitim sunan önemli bir kurum. Hem dini hem de akademik eğitimle öğrencilere kapsamlı bir öğrenim deneyimi okulda sunuluyor.
Kafkaslar ve Orta Asya'da Türk eğitim varlığı
Gürcistan'daki Batum Türk Okulları, ilkokuldan çok programlı Anadolu Lisesi'ne kadar çeşitli eğitim seviyelerinde hizmet verirken, Kırgızistan'da Bişkek Türk Okulları, Kırgız-Türk Anadolu Kız Meslek Lisesi ve Türkiye Türkçesi Eğitim Öğretim Merkezi ile Türk eğitim sistemini Kırgızistan'a taşımakta. Ayrıca, Tacikistan'ın Duşanbe kentinde Türkiye Türkçesi Eğitim Öğretim Merkezi, dil ve kültür alanında önemli bir misyon üstlendi.
Ortadoğu'da geniş bir eğitim ağı
Suudi Arabistan'da ise Türkiye'nin kapsamlı bir eğitim ağı bulunuyor. Abha, Cidde, Dammam, Medine, Mekke, Riyad, Taif ve Tebük gibi birçok şehirde, ilkokuldan imam hatip liselerine kadar geniş bir yelpazede Türk okulları faaliyet göstermekte. Bu okullar, Suudi Arabistan'daki Türk toplumu ve diğer uluslararası öğrenciler için önemli bir eğitim merkezi olma özelliği barındırıyor.
İran'ın başkenti Tahran'da, Kuveyt'te ve Katar'da bulunan Türk okulları, Türkiye'nin eğitim anlayışını ve kültürünü bu bölgelere taşıyor. Hem Türk vatandaşlarının hem de yerel halkın çocuklarına eğitim sunarak, Türkiye ile bu ülkeler arasındaki ilişkileri güçlendirmekte.
MEB'den Mekke ve Medine okullarına ilişkin açıklamada, şöyle denildi:
- 'Suudi Arabistan yönetiminin kararıyla başkent Riyad ve diğer vilayetlerde faaliyet gösteren Türk okulları, 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonu itibarıyla kademeli olarak kapatılmıştı. Türkiye'nin diplomatik temasları ve Milli Eğitim Bakanlığının girişimleri ile Suudi Arabistan'da faaliyet gösteren MEB'e bağlı Türk okullarının bir kısmı yeniden açılmış, Mekke ve Medine'deki okullar içinse görüşmeler sürmekteydi.
- İki ülke makamlarının temasları sonucunda Mekke ve Medine'deki Türk okullarının 2024-2025 eğitim öğretim döneminde yeniden açılması kararı alındı. Okullara öğrenci kabulleri ve diğer işlemlerle ilgili çalışmalar başlatıldı.