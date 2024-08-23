https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/bakanlik-bogazdaki-kacak-insaat-icin-iki-ayri-suc-duyurusunda-bulundu-1087197695.html

Bakanlık, Boğaz'daki kaçak inşaat için iki ayrı suç duyurusunda bulundu

Bakanlık, Boğaz'daki kaçak inşaat için iki ayrı suç duyurusunda bulundu

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Vaniköy'deki izinsiz inşaata ilişkin iki ayrı suç duyurusunda bulundu. 23.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-23T18:23+0300

2024-08-23T18:23+0300

2024-08-23T18:40+0300

türkiye

istanbul

vaniköy

üsküdar

kaçak yapılaşma

çevre ve şehircilik bakanlığı

suç duyurusu

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İstanbul'un Üsküdar ilçesi Vaniköy Mahallesi'nde, Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde yer alan yapıya ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı suç duyurusunda bulundu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, ekiplerce Üsküdar ilçesindeki Vaniköy Mahallesi'nde, Boğaziçi Öngörünüm Bölgesinde yer alan bir yapıda yapılan inceleme sonucu, yapı inşaat izin belgesinin ibraz edilmemesi ve inşa faaliyetinin ruhsatsız olarak sürdürüldüğünün tespitiyle inşaatın, bakanlık tarafından durdurulduğu anımsatıldı.'Süreç titizlikle takip edilmektedir'Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:İBB, izinsiz inşaata ilişkin suç duyurusunu dün yaptıİstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü'nce, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na Vaniköy'deki izinsiz inşaata ilişkin 22 Ağustos'ta suç duyurusunda bulunuldu.Dün Bakanlığın incelemesinin ardından Şube Müdürü Elçin Karaoğlu'nun imzasıyla savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinin ekinde yapıdaki inşaatın anlatıldığı bir kroki, fotoğraflar, tapu kaydı ve 16 Ağustos tarihli yapı tatil tutanağı yer aldı.Yapılan değişikliklere dikkat çekildiDilekçede, şikayet üzerine onaylı rölöve projesiyle yapılan mahallen kontrolde, ekli krokide A ile gösterilen yerde mevcut iskanlı yapıda güçlendirme çalışmalarının yapıldığı, dış merdivenin kaldırıldığı ve cephede doluluk boşluk oranlarında değişiklik yapıldığı belirtildi.Krokide 2 ile gösterilen yerde kış bahçesi yapıldığı kaydedilen dilekçede, B ile gösterilen yerdeki iskanlı yapının verilen ölçülerde büyütüldüğü, cephede doluluk boşluk oranlarının değiştirildiği, tüm alanda esaslı tadilat yapıldığı ve 3 ile gösterilen yerde verilen ölçülerde tek katlı yapı yapıldığı aktarıldı.Savcılığa sunulan dilekçede, bahse konu yerde inşai faaliyetle ilgili 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu'nun mevzuata aykırı yapılarla ilgili maddesi ile Türk Ceza Kanunu'nun 'imar kirliliğine neden olma' maddesine göre yasal işlem yapılması istendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/istanbul-bogazinda-tepki-ceken-villa-insaati-durduruldu-insaatla-ilgili-sorusturma-baslatildi-1087156577.html

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istanbul, vaniköy, üsküdar, kaçak yapılaşma, çevre ve şehircilik bakanlığı, suç duyurusu