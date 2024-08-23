https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/bakanlik-bogazdaki-kacak-insaat-icin-iki-ayri-suc-duyurusunda-bulundu-1087197695.html
Bakanlık, Boğaz'daki kaçak inşaat için iki ayrı suç duyurusunda bulundu
Bakanlık, Boğaz'daki kaçak inşaat için iki ayrı suç duyurusunda bulundu
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Vaniköy'deki izinsiz inşaata ilişkin iki ayrı suç duyurusunda bulundu. 23.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-23T18:23+0300
2024-08-23T18:23+0300
2024-08-23T18:40+0300
türkiye
istanbul
vaniköy
üsküdar
kaçak yapılaşma
çevre ve şehircilik bakanlığı
suç duyurusu
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İstanbul'un Üsküdar ilçesi Vaniköy Mahallesi'nde, Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde yer alan yapıya ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı suç duyurusunda bulundu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, ekiplerce Üsküdar ilçesindeki Vaniköy Mahallesi'nde, Boğaziçi Öngörünüm Bölgesinde yer alan bir yapıda yapılan inceleme sonucu, yapı inşaat izin belgesinin ibraz edilmemesi ve inşa faaliyetinin ruhsatsız olarak sürdürüldüğünün tespitiyle inşaatın, bakanlık tarafından durdurulduğu anımsatıldı.'Süreç titizlikle takip edilmektedir'Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:İBB, izinsiz inşaata ilişkin suç duyurusunu dün yaptıİstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü'nce, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na Vaniköy'deki izinsiz inşaata ilişkin 22 Ağustos'ta suç duyurusunda bulunuldu.Dün Bakanlığın incelemesinin ardından Şube Müdürü Elçin Karaoğlu'nun imzasıyla savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinin ekinde yapıdaki inşaatın anlatıldığı bir kroki, fotoğraflar, tapu kaydı ve 16 Ağustos tarihli yapı tatil tutanağı yer aldı.Yapılan değişikliklere dikkat çekildiDilekçede, şikayet üzerine onaylı rölöve projesiyle yapılan mahallen kontrolde, ekli krokide A ile gösterilen yerde mevcut iskanlı yapıda güçlendirme çalışmalarının yapıldığı, dış merdivenin kaldırıldığı ve cephede doluluk boşluk oranlarında değişiklik yapıldığı belirtildi.Krokide 2 ile gösterilen yerde kış bahçesi yapıldığı kaydedilen dilekçede, B ile gösterilen yerdeki iskanlı yapının verilen ölçülerde büyütüldüğü, cephede doluluk boşluk oranlarının değiştirildiği, tüm alanda esaslı tadilat yapıldığı ve 3 ile gösterilen yerde verilen ölçülerde tek katlı yapı yapıldığı aktarıldı.Savcılığa sunulan dilekçede, bahse konu yerde inşai faaliyetle ilgili 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu'nun mevzuata aykırı yapılarla ilgili maddesi ile Türk Ceza Kanunu'nun 'imar kirliliğine neden olma' maddesine göre yasal işlem yapılması istendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/istanbul-bogazinda-tepki-ceken-villa-insaati-durduruldu-insaatla-ilgili-sorusturma-baslatildi-1087156577.html
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istanbul, vaniköy, üsküdar, kaçak yapılaşma, çevre ve şehircilik bakanlığı, suç duyurusu
istanbul, vaniköy, üsküdar, kaçak yapılaşma, çevre ve şehircilik bakanlığı, suç duyurusu
Bakanlık, Boğaz'daki kaçak inşaat için iki ayrı suç duyurusunda bulundu
18:23 23.08.2024 (güncellendi: 18:40 23.08.2024)
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Vaniköy'deki izinsiz inşaata ilişkin iki ayrı suç duyurusunda bulundu.
İstanbul'un Üsküdar ilçesi Vaniköy Mahallesi'nde, Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde yer alan yapıya ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı suç duyurusunda bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, ekiplerce Üsküdar ilçesindeki Vaniköy Mahallesi'nde, Boğaziçi Öngörünüm Bölgesinde yer alan bir yapıda yapılan inceleme sonucu, yapı inşaat izin belgesinin ibraz edilmemesi ve inşa faaliyetinin ruhsatsız olarak sürdürüldüğünün tespitiyle inşaatın, bakanlık tarafından durdurulduğu anımsatıldı.
'Süreç titizlikle takip edilmektedir'
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Söz konusu yapının, imar kirliliğine neden olduğu, 'Tescil Edilen Sit Alanları, Korunması Gerekli Kültür-Tabiat Varlıkları ile Korunma Alanları'nın zarar görmesine sebebiyet verme' suçlarından Bakanlığımızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına 2 ayrı suç duyurusunda bulunulmuştur. Süreç titizlikle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
İBB, izinsiz inşaata ilişkin suç duyurusunu dün yaptı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü'nce, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na Vaniköy'deki izinsiz inşaata ilişkin 22 Ağustos'ta suç duyurusunda bulunuldu.
Dün Bakanlığın incelemesinin ardından Şube Müdürü Elçin Karaoğlu'nun imzasıyla savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinin ekinde yapıdaki inşaatın anlatıldığı bir kroki, fotoğraflar, tapu kaydı ve 16 Ağustos tarihli yapı tatil tutanağı yer aldı.
Yapılan değişikliklere dikkat çekildi
Dilekçede, şikayet üzerine onaylı rölöve projesiyle yapılan mahallen kontrolde, ekli krokide A ile gösterilen yerde mevcut iskanlı yapıda güçlendirme çalışmalarının yapıldığı, dış merdivenin kaldırıldığı ve cephede doluluk boşluk oranlarında değişiklik yapıldığı belirtildi.
Krokide 2 ile gösterilen yerde kış bahçesi yapıldığı kaydedilen dilekçede, B ile gösterilen yerdeki iskanlı yapının verilen ölçülerde büyütüldüğü, cephede doluluk boşluk oranlarının değiştirildiği, tüm alanda esaslı tadilat yapıldığı ve 3 ile gösterilen yerde verilen ölçülerde tek katlı yapı yapıldığı aktarıldı.
Dilekçede, "4 ile gösterilen yerde verilen ölçülerde havuz yapısının büyütüldüğü, 1 ile gösterilen yerde tek katlı prefabrik yapı olduğu, 7 ile gösterilen yerde tek katlı yapı yapıldığı, 5 ve 6 ile gösterilen yerde tek katlı ahşap iskeletten yapı yapılmaya başlandığı anlaşılmıştır. Ayrıca parselde yer yer doğal bitki örtüsü bozularak kotların değiştirilmek suretiyle peyzaj çalışması yapıldığı tespit edilerek 16 Ağustos'ta 2089 Sayılı 1 No'lu Yapı Tatil Tutanağı tanzim edilmek sureti ile inşaat mühürlenmiştir." denildi.
Savcılığa sunulan dilekçede, bahse konu yerde inşai faaliyetle ilgili 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu'nun mevzuata aykırı yapılarla ilgili maddesi ile Türk Ceza Kanunu'nun 'imar kirliliğine neden olma' maddesine göre yasal işlem yapılması istendi.