https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/sgkdan-uyari-smslere-itibar-etmeyin-1086655391.html
SGK'dan uyarı: SMS'lere itibar etmeyin
SGK'dan uyarı: SMS'lere itibar etmeyin
Sputnik Türkiye
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), telefonlara gelen Genel Sağlık Sigortası borcunun bulunduğu şeklinde gelen mesajlara karşı uyardı. SGK'dan "IBAN numarasına söz... 08.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-08T21:40+0300
2024-08-08T21:40+0300
2024-08-08T21:47+0300
türkiye
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
sgk
uyarı
sms
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SGK'dan Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarına ilişkin SMS'lere dair uyarıcı içerikli bir açıklama yapıldı.Açıklamada, son dönemde "Genel Sağlık Sigortası prim borcunuz vardır" şeklinde ve IBAN'a para yatırılarak söz konusu borcun ödenebileceğine dair SMS'ler gönderildiğine dair şikayetler geldiği belirtildi.'Herhangi bir IBAN numarasına para yatırılmamalı'GSS prim borcu bulunanların söz konusu prim borçlarını anlaşmalı bankalardan bankamatik, internet bankacılığı ile mobil bankacılık kanalı veya e-Devlet üzerinden yalnızca T.C. kimlik numaraları ile ödeyebildiği aktarılan açıklamada, herhangi bir IBAN numarasına para yatırmamaları gerektiği belirtildi.SGK tarafından gönderilen tebligat ve SMS'ler içerisinde de herhangi bir IBAN numarasına yer verilmediğinin altı çizildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:
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sosyal güvenlik kurumu (sgk), sgk, uyarı, sms
sosyal güvenlik kurumu (sgk), sgk, uyarı, sms
SGK'dan uyarı: SMS'lere itibar etmeyin
21:40 08.08.2024 (güncellendi: 21:47 08.08.2024)
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), telefonlara gelen Genel Sağlık Sigortası borcunun bulunduğu şeklinde gelen mesajlara karşı uyardı. SGK'dan "IBAN numarasına söz konusu borcun yatırılmasına dair SMS'lere itibar etmeyin" denildi.
SGK'dan Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarına ilişkin SMS'lere dair uyarıcı içerikli bir açıklama yapıldı.
Açıklamada, son dönemde "Genel Sağlık Sigortası prim borcunuz vardır" şeklinde ve IBAN'a para yatırılarak söz konusu borcun ödenebileceğine dair SMS'ler gönderildiğine dair şikayetler geldiği belirtildi.
'Herhangi bir IBAN numarasına para yatırılmamalı'
GSS prim borcu bulunanların söz konusu prim borçlarını anlaşmalı bankalardan bankamatik, internet bankacılığı ile mobil bankacılık kanalı veya e-Devlet üzerinden yalnızca T.C. kimlik numaraları ile ödeyebildiği aktarılan açıklamada, herhangi bir IBAN numarasına para yatırmamaları gerektiği belirtildi.
SGK tarafından gönderilen tebligat ve SMS'ler içerisinde de herhangi bir IBAN numarasına yer verilmediğinin altı çizildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Buna göre vatandaşlarımızın kendilerine iletilen Genel Sağlık Sigortası borcunun bulunduğu ve mesajda yer alan IBAN numarasına söz konusu borcun yatırılmasına dair SMS'lere itibar etmemeleri gerekmektedir."