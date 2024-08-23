https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/arama-motorlarinda-salak-sofor-yazinca-ilk-sayfada-cikiyor-iyilik-basina-dert-oldu-1087187039.html
Arama motorlarında ‘salak şoför' yazınca ilk sayfada çıkıyor: İyilik başına dert oldu
Arama motorlarında ‘salak şoför' yazınca ilk sayfada çıkıyor: İyilik başına dert oldu
Sputnik Türkiye
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde Halk Otobüsü şoförü olan Barış Özer 5 yıl önce otobüs içerisinde düşürülen cüzdanları sahiplerine teslim edince ‘salak şoför’... 23.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-23T15:12+0300
2024-08-23T15:12+0300
2024-08-23T15:13+0300
türkiye
şoför
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Antalya'da halk otobüsü şoförü unutulan cüzdanları bulup sahiplerine verince ‘Salak şoför' yorumları internette yayıldı.Arama motorunda anahtar kelime olarak ‘salak şoför' yazınca ilk sayfanın neredeyse tamamında kendisi çıkan Barış Özer, “O kelimeyi söylemek istemiyorum ne olduğunu, çünkü söyledikçe daha da çoğalıyor. Ben akıllı şoförüm” şeklinde konuştu. İnternete ‘salak şoför' yazınca ilk sayfada çıktığını açıklayan şoför Özer, artık o kelimeyi hayatından çıkardığını ve telaffuz etmek istemediğini açıkladı. Salak şoför kelimesini kullanmıyor Salak şoför kelimesini hayatından çıkardığını belirten şoför Özer, “Otobüste bulmuş olduğum eşyaları sahiplerine teslim ettiğim için sosyal medyada yapılan kötü yorumlardan dolayı arama motorunda ismini söylemek istemediğim şekilde çıkmaktayım. Tepki gösterdik, bu sefer daha da çoğaldı. Halen ben çıkıyorum. Bu mağduriyetin giderilmesini istiyorum. O kelimeyi söylemek istemiyorum ne olduğunu, çünkü söyledikçe daha da çoğalıyor” açıklamasında bulundu. ‘İnsanlık yaptım buna kötü yorum yapılmaması lazım’ Arama motoru şirketine seslenen Özer, “Ben akıllı şoförüm. İnsanlık yaptık, buna kötü yorum yapılmaması lazım. Akıllı, dürüst, vicdanlı şoför olarak çıkmak istiyorum. Söylemek istemediğim kelimeyle ilgili herhangi bir konu gündeme gelince bana mesaj atıyorlar” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/antalya-dosemealti-belediye-baskaninin-makam-odasindaki-esyalar-haczedildi-1087067598.html
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Arama motorlarında ‘salak şoför' yazınca ilk sayfada çıkıyor: İyilik başına dert oldu
15:12 23.08.2024 (güncellendi: 15:13 23.08.2024)
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde Halk Otobüsü şoförü olan Barış Özer 5 yıl önce otobüs içerisinde düşürülen cüzdanları sahiplerine teslim edince ‘salak şoför’ olarak arama motorunda ilk sayfada çıkmaya başladı. Şoför Özer konu hakkında mağduriyetinin giderilmesini istedi.
Antalya'da halk otobüsü şoförü unutulan cüzdanları bulup sahiplerine verince ‘Salak şoför' yorumları internette yayıldı.
Arama motorunda anahtar kelime olarak ‘salak şoför' yazınca ilk sayfanın neredeyse tamamında kendisi çıkan Barış Özer, “O kelimeyi söylemek istemiyorum ne olduğunu, çünkü söyledikçe daha da çoğalıyor. Ben akıllı şoförüm” şeklinde konuştu.
İnternete ‘salak şoför' yazınca ilk sayfada çıktığını açıklayan şoför Özer, artık o kelimeyi hayatından çıkardığını ve telaffuz etmek istemediğini açıkladı.
Salak şoför kelimesini kullanmıyor
Salak şoför kelimesini hayatından çıkardığını belirten şoför Özer, “Otobüste bulmuş olduğum eşyaları sahiplerine teslim ettiğim için sosyal medyada yapılan kötü yorumlardan dolayı arama motorunda ismini söylemek istemediğim şekilde çıkmaktayım. Tepki gösterdik, bu sefer daha da çoğaldı. Halen ben çıkıyorum. Bu mağduriyetin giderilmesini istiyorum. O kelimeyi söylemek istemiyorum ne olduğunu, çünkü söyledikçe daha da çoğalıyor” açıklamasında bulundu.
‘İnsanlık yaptım buna kötü yorum yapılmaması lazım’
Arama motoru şirketine seslenen Özer, “Ben akıllı şoförüm. İnsanlık yaptık, buna kötü yorum yapılmaması lazım. Akıllı, dürüst, vicdanlı şoför olarak çıkmak istiyorum. Söylemek istemediğim kelimeyle ilgili herhangi bir konu gündeme gelince bana mesaj atıyorlar” dedi.