https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/antalya-dosemealti-belediye-baskaninin-makam-odasindaki-esyalar-haczedildi-1087067598.html

Antalya Döşemealtı Belediye Başkanı'nın makam odasındaki eşyalar haczedildi

Antalya Döşemealtı Belediye Başkanı'nın makam odasındaki eşyalar haczedildi

Sputnik Türkiye

Antalya Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal'ın makam odasındaki eşyalar 100 milyon liralık borcun ödenmemesi üzerine haczedildi. 20.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-20T18:53+0300

2024-08-20T18:53+0300

2024-08-20T18:59+0300

türkiye

antalya

döşemealtı belediyesi

haciz

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Antalya'nın Döşemealtı Belediyesi'nin 70 milyon lira karşılığında hizmet aldığı firma, faiziyle 100 milyon liraya yaklaşan alacağını tahsil edemediğini öne sürerek icra dairesine başvurdu. Başvuruyu değerlendiren icra dairesi, alacaklı firmanın borcuna karşılık Döşemealtı Belediye Başkanlığı makamındaki eşyaların haczedilme talebini onayladı.Makam koltuğu ve masaj koltuğu da haczedildiKarar üzerine alacaklı şirketin avukatları, icra memurları ve polis eşliğinde belediye binasına girdi. Burada Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal ile yapılan görüşmenin ardından makam koltuğu, masa, bilgisayar, koltuk grubu, televizyon, masaj koltuğu, dolap ve avizeler kayıt altına alındı.Nakliye firması ekipleri, makam odasında haczedilen eşyaları paketleyerek kamyona taşıdı. Hacizli eşyalar, yediemin deposuna götürüldü.Alacaklı firmanın avukatlarından Ersun Yıldız, avukatlığını yaptığı şirketin, Döşemealtı Belediyesi'nden faiziyle birlikte 100 milyon liralık bir alacağının olduğunu söyledi. Yıldız, "Bu haciz işlemini, başkanın makam odasında gerçekleştirdik. Makam odasındaki eşyalara icra memurları eşliğinde haciz ve muhafaza işlemi yaptık." dedi.Avukat Bengisu Başak Okuyan Çura ise belediye başkanlığı makamındaki masa, koltuk, oturma grubu, televizyon ve birçok eşyanın haczedildiğini belirtti.Belediye ödeme planı sunamadıHaciz işlemleri sırasında belediye başkanı Dal ile görüşme fırsatı bulduklarını aktaran Çura, "Belediye başkanı borcu ödeyebilecek durumda olmadıklarını bize söyledi. Bize bir ödeme planı da sunamadığı için haciz işlemini gerçekleştirmek durumunda kaldık." diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/efeler-belediyesinde-haciz-islemleri-baslatildi-1086419823.html

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antalya, döşemealtı belediyesi, haciz