https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/akaryakit-fiyatlari-yine-degisiyor-motorine-indirim-geliyor-1087187885.html

Akaryakıt fiyatları yine değişiyor: Motorine indirim geliyor

Akaryakıt fiyatları yine değişiyor: Motorine indirim geliyor

Sputnik Türkiye

Brent petrol fiyatlarının 75 dolar düzeyine inmesi sonrası dün gece yarısından itibaren benzine 1 lira 46 kuruşluk indirim geldi. 24 Ağustos Cumartesi gününden... 23.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-23T15:48+0300

2024-08-23T15:48+0300

2024-08-23T15:49+0300

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Küresel piyasalarda yaşanan Batı Nil Virüsü ve savaş tehlikesi, Brent petrol fiyatlarında düşüşe neden oldu.Motorine indirim, LPG’ye zam geliyorBenzine gelen 1 lira 46 kuruşluk indirimin ardından motorinin litre fiyatından da 91 kuruşluk düşüş olacak. Oto gaz da ise 42 kuruşluk zam gelecek. 24 Ağustos Cumartesi gününden itibaren motorin ve LPG fiyatlarında geçerli olacak.Benzin, motorin ve LPG ne kadar?Benzin fiyatları; İstanbul’da 43.24 lira, Ankara’da 43.13 lira, İzmir’de ise 44.05 lira oldu.Motorin fiyatları; İstanbul’da 43.94 lira, Ankara’da 44.35 lira, İzmir'de ise 44.87 liradan pompaya yansıyor.Oto gaz fiyatları; İstanbul’da 23.23 lira, Ankara 23.24 lira, İzmir'de ise 22.99 liradan satılıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/akaryakitta-buyuk-indirim-bu-gece-yarisi-geliyor-1087139029.html

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