https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/akaryakit-fiyatlari-yine-degisiyor-motorine-indirim-geliyor-1087187885.html
Akaryakıt fiyatları yine değişiyor: Motorine indirim geliyor
Akaryakıt fiyatları yine değişiyor: Motorine indirim geliyor
Sputnik Türkiye
Brent petrol fiyatlarının 75 dolar düzeyine inmesi sonrası dün gece yarısından itibaren benzine 1 lira 46 kuruşluk indirim geldi. 24 Ağustos Cumartesi gününden... 23.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-23T15:48+0300
2024-08-23T15:48+0300
2024-08-23T15:49+0300
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otogaz
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Küresel piyasalarda yaşanan Batı Nil Virüsü ve savaş tehlikesi, Brent petrol fiyatlarında düşüşe neden oldu.Motorine indirim, LPG’ye zam geliyorBenzine gelen 1 lira 46 kuruşluk indirimin ardından motorinin litre fiyatından da 91 kuruşluk düşüş olacak. Oto gaz da ise 42 kuruşluk zam gelecek. 24 Ağustos Cumartesi gününden itibaren motorin ve LPG fiyatlarında geçerli olacak.Benzin, motorin ve LPG ne kadar?Benzin fiyatları; İstanbul’da 43.24 lira, Ankara’da 43.13 lira, İzmir’de ise 44.05 lira oldu.Motorin fiyatları; İstanbul’da 43.94 lira, Ankara’da 44.35 lira, İzmir'de ise 44.87 liradan pompaya yansıyor.Oto gaz fiyatları; İstanbul’da 23.23 lira, Ankara 23.24 lira, İzmir'de ise 22.99 liradan satılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/akaryakitta-buyuk-indirim-bu-gece-yarisi-geliyor-1087139029.html
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benzin fiyatları, benzin indirim, lpg zam, motorin indirim, lpg ne kadar, motorin ne kadar, mazot ne kadar,
Akaryakıt fiyatları yine değişiyor: Motorine indirim geliyor
15:48 23.08.2024 (güncellendi: 15:49 23.08.2024)
Brent petrol fiyatlarının 75 dolar düzeyine inmesi sonrası dün gece yarısından itibaren benzine 1 lira 46 kuruşluk indirim geldi. 24 Ağustos Cumartesi gününden itibaren ise motorine 91 kuruşluk indirim, LPG'ye ise 42 kuruş zam gelecek.
Küresel piyasalarda yaşanan Batı Nil Virüsü ve savaş tehlikesi, Brent petrol fiyatlarında düşüşe neden oldu.
Motorine indirim, LPG’ye zam geliyor
Benzine gelen 1 lira 46 kuruşluk indirimin ardından motorinin litre fiyatından da 91 kuruşluk düşüş olacak. Oto gaz da ise 42 kuruşluk zam gelecek. 24 Ağustos Cumartesi gününden itibaren motorin ve LPG fiyatlarında geçerli olacak.
Benzin, motorin ve LPG ne kadar?
Benzin fiyatları; İstanbul’da 43.24 lira, Ankara’da 43.13 lira, İzmir’de ise 44.05 lira oldu.
Motorin fiyatları; İstanbul’da 43.94 lira, Ankara’da 44.35 lira, İzmir'de ise 44.87 liradan pompaya yansıyor.
Oto gaz fiyatları; İstanbul’da 23.23 lira, Ankara 23.24 lira, İzmir'de ise 22.99 liradan satılıyor.