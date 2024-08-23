Fenerbahçe’nin Ankara ziyareti: ‘Spor, siyaset açısından çok kullanışlı bir aparat’

“Her şey artık o kadar görünür ve kullanışlı hale geldi ki fazla görünür olmak da duyarsızlığı ortaya çıkartıyor. Tıpkı futbol ve siyaset ilişkisi gibi. Fenerbahçe başkanı Ali Koç Ankara’da temaslarda bulundu. Bir takım iddialar ortaya atıldı. Fenerbahçe’den de konuya dair açıklama geldi. “Bizim hiçbir siyasi gündemimiz yoktu” denildi. Türkiye’nin en büyük sermaye kuruluşlarından birinin en tepesindeki üç kişiden birisinden bahsediyoruz. Siyasete şekil verme önerisiyle gidecekse bunu kameralar önünde ve elinde Fenerbahçe formasıyla mı yapacak? Siyaset açısından spor çok kullanışlı bir aparat.”