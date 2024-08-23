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Fenerbahçe’nin Ankara ziyareti: ‘Spor, siyaset açısından çok kullanışlı bir aparat’
Fenerbahçe’nin Ankara ziyareti: ‘Spor, siyaset açısından çok kullanışlı bir aparat’
Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında futbol ve siyaset ilişkisini ele aldı. Özgan’ın konuğu gazeteci Barış Mutlu, “15 20 yılda... 23.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-23T09:05+0300
2024-08-23T09:05+0300
2024-08-23T14:18+0300
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Fenerbahçe’nin Ankara ziyareti: ‘Spor, siyaset açısından çok kullanışlı bir aparat’
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe’nin Ankara ziyareti: ‘Spor, siyaset açısından çok kullanışlı bir aparat’
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ankara’da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sonrası çok sayıda iddia gündeme geldi.Gazeteciler Güçlü Özgan ve Barış Mutlu, Ali Koç’un ziyareti üzerinden Türkiye’deki siyaset ve spor ilişkisini değerlendirdi.Eskiden 15-20 yılda bir olan olayların artık 15-20 günde bir olduğunu söyleyen Barış Mutlu, şu ifadeleri kullandı:Siyasetin spora her zaman müdahale etmek istediğini belirten Özgan ise şöyle konuştu:
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Güçlü Özgan
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Güçlü Özgan
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аудио, radyo, radyo, fenerbahçe, ankara, mhp
аудио, radyo, radyo, fenerbahçe, ankara, mhp
Fenerbahçe’nin Ankara ziyareti: ‘Spor, siyaset açısından çok kullanışlı bir aparat’
09:05 23.08.2024 (güncellendi: 14:18 23.08.2024)
Gazeteci Güçlü Özgan, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında futbol ve siyaset ilişkisini ele aldı. Özgan’ın konuğu gazeteci Barış Mutlu, “15 20 yılda olacak olaylar 15 20 günde oluyor. Duyarlılıklar törpülenmiş gibi, insanlar çok fazla tepki veremiyor" dedi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ankara’da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sonrası çok sayıda iddia gündeme geldi.
Gazeteciler Güçlü Özgan ve Barış Mutlu, Ali Koç’un ziyareti üzerinden Türkiye’deki siyaset ve spor ilişkisini değerlendirdi.
Eskiden 15-20 yılda bir olan olayların artık 15-20 günde bir olduğunu söyleyen Barış Mutlu, şu ifadeleri kullandı:
“İnsanların olan bitene çok fazla tepki gösterdiğini görmüyoruz. Önceden Ali Tanrıyar, Ali Şen, Süleyman Seba gibi isimler vardı. Mümkün değildi böyle bir şey. Ama şimdi insanlar o fotoğrafı görüyor, biraz dalga geçiyor ve hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor. Duyarlılıklar törpülenmiş gibi, insanlar çok fazla tepki veremiyor.”
Siyasetin spora her zaman müdahale etmek istediğini belirten Özgan ise şöyle konuştu:
“Her şey artık o kadar görünür ve kullanışlı hale geldi ki fazla görünür olmak da duyarsızlığı ortaya çıkartıyor. Tıpkı futbol ve siyaset ilişkisi gibi. Fenerbahçe başkanı Ali Koç Ankara’da temaslarda bulundu. Bir takım iddialar ortaya atıldı. Fenerbahçe’den de konuya dair açıklama geldi. “Bizim hiçbir siyasi gündemimiz yoktu” denildi. Türkiye’nin en büyük sermaye kuruluşlarından birinin en tepesindeki üç kişiden birisinden bahsediyoruz. Siyasete şekil verme önerisiyle gidecekse bunu kameralar önünde ve elinde Fenerbahçe formasıyla mı yapacak? Siyaset açısından spor çok kullanışlı bir aparat.”