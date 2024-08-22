https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/ukrayna-port-kavkaz-limaninda-yakit-tanklari-tasiyan-bir-demiryolu-feriboruna-saldirdi-1087150274.html
Ukrayna, Port Kavkaz Limanı’nda yakıt tankları taşıyan bir tren feribotuna saldırdı
Ukrayna, Port Kavkaz Limanı’nda yakıt tankları taşıyan bir tren feribotuna saldırdı
Sputnik Türkiye
Kuban operasyon karargahının bildirdiğine göre, Kiev rejimi Kafkasya limanında yakıt tankları bulunan bir tren feribotuna saldırdı. 22.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-22T17:39+0300
2024-08-22T17:39+0300
2024-08-22T18:10+0300
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Kuban Bölgesel Operasyon Karargahı, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Kiev rejiminin Kavkaz Port Limanı’nda yakıt tankları taşıyan bir tren feribotuna saldırdığını, olay yerinde acil durum servislerinin çalıştığını bildirdi.Açıklamada, “Kiev rejimi, Krasnodar Bölgesi topraklarına yönelik bir başka terör saldırısı girişiminde bulundu, Kavkaz Port Limanı’nda yakıt tankları taşıyan bir tren feribotuna saldırı düzenledi. Olay yerinde acil ve özel servisler çalışıyor” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca yangının çıktığı alan ve yaralı olup olmadığına dair bilgilerin netleştirilmeye çalışıldığı kaydedildi.22 Ağustos tarihinde ayrca Kırım Köprüsü'nün iki kez trafiğe kapatıldığı bildirilmişti. Kavkaz Port Limanı, Krasondar bölgesindeki Kerç Boğazı'nda, Çuşka Burnu'nda yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/kursk-bolgesinde-sivillere-ates-acan-ukrayna-saldiri-timi-ele-gecirildi-1086771313.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, saldırı, krasnodar, kerç boğazı
ukrayna, ukrayna ordusu, saldırı, krasnodar, kerç boğazı
Ukrayna, Port Kavkaz Limanı’nda yakıt tankları taşıyan bir tren feribotuna saldırdı
17:39 22.08.2024 (güncellendi: 18:10 22.08.2024)
Kuban operasyon karargahının bildirdiğine göre, Kiev rejimi Kafkasya limanında yakıt tankları bulunan bir tren feribotuna saldırdı.
Kuban Bölgesel Operasyon Karargahı, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Kiev rejiminin Kavkaz Port Limanı’nda yakıt tankları taşıyan bir tren feribotuna saldırdığını, olay yerinde acil durum servislerinin çalıştığını bildirdi.
Açıklamada, “Kiev rejimi, Krasnodar Bölgesi topraklarına yönelik bir başka terör saldırısı girişiminde bulundu, Kavkaz Port Limanı’nda yakıt tankları taşıyan bir tren feribotuna saldırı düzenledi. Olay yerinde acil ve özel servisler çalışıyor” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca yangının çıktığı alan ve yaralı olup olmadığına dair bilgilerin netleştirilmeye çalışıldığı kaydedildi.
22 Ağustos tarihinde ayrca Kırım Köprüsü'nün iki kez trafiğe kapatıldığı bildirilmişti.
Kavkaz Port Limanı, Krasondar bölgesindeki Kerç Boğazı'nda, Çuşka Burnu'nda yer alıyor.