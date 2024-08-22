https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/ukrayna-port-kavkaz-limaninda-yakit-tanklari-tasiyan-bir-demiryolu-feriboruna-saldirdi-1087150274.html

Ukrayna, Port Kavkaz Limanı’nda yakıt tankları taşıyan bir tren feribotuna saldırdı

Ukrayna, Port Kavkaz Limanı’nda yakıt tankları taşıyan bir tren feribotuna saldırdı

Sputnik Türkiye

Kuban operasyon karargahının bildirdiğine göre, Kiev rejimi Kafkasya limanında yakıt tankları bulunan bir tren feribotuna saldırdı. 22.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-22T17:39+0300

2024-08-22T17:39+0300

2024-08-22T18:10+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna ordusu

saldırı

krasnodar

kerç boğazı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/16/1087152292_4:0:854:478_1920x0_80_0_0_8ffa3260cb4ef6659e787e88ced39f21.png

Kuban Bölgesel Operasyon Karargahı, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Kiev rejiminin Kavkaz Port Limanı’nda yakıt tankları taşıyan bir tren feribotuna saldırdığını, olay yerinde acil durum servislerinin çalıştığını bildirdi.Açıklamada, “Kiev rejimi, Krasnodar Bölgesi topraklarına yönelik bir başka terör saldırısı girişiminde bulundu, Kavkaz Port Limanı’nda yakıt tankları taşıyan bir tren feribotuna saldırı düzenledi. Olay yerinde acil ve özel servisler çalışıyor” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca yangının çıktığı alan ve yaralı olup olmadığına dair bilgilerin netleştirilmeye çalışıldığı kaydedildi.22 Ağustos tarihinde ayrca Kırım Köprüsü'nün iki kez trafiğe kapatıldığı bildirilmişti. Kavkaz Port Limanı, Krasondar bölgesindeki Kerç Boğazı'nda, Çuşka Burnu'nda yer alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/kursk-bolgesinde-sivillere-ates-acan-ukrayna-saldiri-timi-ele-gecirildi-1086771313.html

ukrayna

krasnodar

kerç boğazı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, ukrayna ordusu, saldırı, krasnodar, kerç boğazı