https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/kursk-bolgesinde-sivillere-ates-acan-ukrayna-saldiri-timi-ele-gecirildi-1086771313.html
Kursk bölgesinde sivillere ateş açan Ukrayna saldırı timi ele geçirildi
Kursk bölgesinde sivillere ateş açan Ukrayna saldırı timi ele geçirildi
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rus toprağı Kursk bölgesine başlattığı saldırılar sonrası iki ordu arasında şiddetli çatışmalar sürerken, Rus güvenlik güçleri... 12.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-12T20:24+0300
2024-08-12T20:24+0300
2024-08-12T20:24+0300
ukrayna krizi
rusya
rus ordusu
ukrayna
ukrayna silahlı kuvvetleri
ukrayna ordusu
kursk
saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0c/1086771111_0:0:3224:1813_1920x0_80_0_0_2177cf85fb8683a6983242aad417a868.jpg
Operasyonda yer alan Rus güvenlik güçleri temsilcisi, Sputnik’e yaptığı açıklamasında, “Grupta beş kişi var. Hepsi Ukrayna ordusunun 80. ayrı hava saldırı tugayının askerleri” ifadelerini kullanırken, askerlerin Martinovka bölgesi yakınlarında yakalandığını sözlerine ekledi.Her tugayın yaklaşık 2 bin askerden oluştuğu, Kursk’a saldıran bu tugaylardan birinin de Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı 80. Hava Saldırı Tugayı olduğu ifade edilirken, Rusya Soruşturma Komitesi, bu tugayın komutanı Emil İşkulov hakkında ceza davası açıldığını bildirmişti.Kursk’a sızan Ukrayna birliklerinin birçok sivile ateş açtığı belirlenirken, kendisinin de terör eylemi, cinayet ve cinayete teşebbüs suçları işlediğinden şüpheleniliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/rus-birliklerinin-donetskteki-ilerleyisi-suruyor-1086769683.html
rusya
ukrayna
kursk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0c/1086771111_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7d0e1d6d97a154ee5e71bdd3f4b3e636.jpg
Kursk bölgesinde Ukrayna saldırı timi ele geçirildi
Sputnik Türkiye
Kursk bölgesinde Ukrayna saldırı timi ele geçirildi
2024-08-12T20:24+0300
true
PT0M14S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rus ordusu, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna ordusu, kursk, saldırı
rusya, rus ordusu, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna ordusu, kursk, saldırı
Kursk bölgesinde sivillere ateş açan Ukrayna saldırı timi ele geçirildi
Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rus toprağı Kursk bölgesine başlattığı saldırılar sonrası iki ordu arasında şiddetli çatışmalar sürerken, Rus güvenlik güçleri, 80. Hava Saldırı Tugayına bağlı bir saldırı timini bölgede kıskıvrak ele geçirildi.
Operasyonda yer alan Rus güvenlik güçleri temsilcisi, Sputnik’e yaptığı açıklamasında, “Grupta beş kişi var. Hepsi Ukrayna ordusunun 80. ayrı hava saldırı tugayının askerleri” ifadelerini kullanırken, askerlerin Martinovka bölgesi yakınlarında yakalandığını sözlerine ekledi.
Her tugayın yaklaşık 2 bin askerden oluştuğu, Kursk’a saldıran bu tugaylardan birinin de Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı 80. Hava Saldırı Tugayı olduğu ifade edilirken, Rusya Soruşturma Komitesi, bu tugayın komutanı Emil İşkulov hakkında ceza davası açıldığını bildirmişti.
Kursk’a sızan Ukrayna birliklerinin birçok sivile ateş açtığı belirlenirken, kendisinin de terör eylemi, cinayet ve cinayete teşebbüs suçları işlediğinden şüpheleniliyor.