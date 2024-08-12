https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/kursk-bolgesinde-sivillere-ates-acan-ukrayna-saldiri-timi-ele-gecirildi-1086771313.html

Kursk bölgesinde sivillere ateş açan Ukrayna saldırı timi ele geçirildi

Kursk bölgesinde sivillere ateş açan Ukrayna saldırı timi ele geçirildi

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rus toprağı Kursk bölgesine başlattığı saldırılar sonrası iki ordu arasında şiddetli çatışmalar sürerken, Rus güvenlik güçleri... 12.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-12T20:24+0300

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Operasyonda yer alan Rus güvenlik güçleri temsilcisi, Sputnik’e yaptığı açıklamasında, “Grupta beş kişi var. Hepsi Ukrayna ordusunun 80. ayrı hava saldırı tugayının askerleri” ifadelerini kullanırken, askerlerin Martinovka bölgesi yakınlarında yakalandığını sözlerine ekledi.Her tugayın yaklaşık 2 bin askerden oluştuğu, Kursk’a saldıran bu tugaylardan birinin de Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı 80. Hava Saldırı Tugayı olduğu ifade edilirken, Rusya Soruşturma Komitesi, bu tugayın komutanı Emil İşkulov hakkında ceza davası açıldığını bildirmişti.Kursk’a sızan Ukrayna birliklerinin birçok sivile ateş açtığı belirlenirken, kendisinin de terör eylemi, cinayet ve cinayete teşebbüs suçları işlediğinden şüpheleniliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/rus-birliklerinin-donetskteki-ilerleyisi-suruyor-1086769683.html

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Kursk bölgesinde Ukrayna saldırı timi ele geçirildi Sputnik Türkiye Kursk bölgesinde Ukrayna saldırı timi ele geçirildi 2024-08-12T20:24+0300 true PT0M14S

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