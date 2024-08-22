https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/uaea-rusyadan-kursk-ngsde-bulunan-iha-kalintilarina-iliskin-veriler-alindi-1087161448.html

UAEA: Rusya’dan Kursk NGS'de bulunan İHA kalıntılarına ilişkin veriler alındı

UAEA: Rusya’dan Kursk NGS'de bulunan İHA kalıntılarına ilişkin veriler alındı

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Kursk kentinde yer alan Nükleer Güç Santrali’nde (NGS) bulunan Ukrayna’ya ait insansız hava aracının (İHA) kalıntılarına ilişkin verilerin UAEA... 22.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-22T22:47+0300

2024-08-22T22:47+0300

2024-08-22T22:46+0300

dünya

kursk

nükleer güç santrali

ukrayna

insansız hava aracı (iha)

uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)

rafael mariano grossi

vladimir putin

aleksey lihaçev

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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’ndan (UAEA) yapılan açıklamada, Kursk Nükleer Güç Santrali topraklarında bulunan İHA kalıntılarına ilişkin verilerin Rusya’dan alındığı belirtildi.Açıklamada, “Bununla bağlantılı olarak Grossi, önümüzdeki hafta yapacağı ziyaret sırasında durumu bizzat yerinde değerlendirecek" denildi.Açıklamada ayrıca nükleer santrallerin yakınındaki askeri faaliyetlerin nükleer güvenlik açısından ciddi bir risk oluşturduğuna da vurgu yapıldı.Gün içerisinde Kursk, Belgorod ve Bryansk gibi sınır bölgelerinin üst düzey yetkilileriyle bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı uzmanlarının yakında Kursk Nükleer Güç Santrali’ne (NGS) gelmesini umduklarını ifade ederek, "(Ukrayna) Düşman dün gece Kursk NGS'ye saldırı girişiminde bulundu” ifadesini kullanmıştı.Daha önce Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom) Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, UAEA Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi ile telefonda görüşmüş, görüşmede Kursk ve Zaporojye nükleer santrallerindeki durum ele alınmıştı. Görüşme sırasında Lihaçev, ‘her iki nükleer santral etrafındaki durumun kötüleşmeye devam ettiğini’ vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/putin-ukrayna-kursktaki-nukleer-santrale-saldirmaya-calisti-1087143057.html

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Sputnik Türkiye

kursk, nükleer güç santrali, ukrayna, insansız hava aracı (iha), uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), rafael mariano grossi, vladimir putin, aleksey lihaçev