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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/putin-ukrayna-kursktaki-nukleer-santrale-saldirmaya-calisti-1087143057.html
Putin: Ukrayna, Kursk’taki nükleer santrale saldırmaya çalıştı
Putin: Ukrayna, Kursk’taki nükleer santrale saldırmaya çalıştı
Sputnik Türkiye
Ukrayna sınırında yer alan Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgelerindeki durumla ilgili son durumun ele alındığı toplantıda konuşan Putin, Kiev’in dün ece Kursk’ta... 22.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-22T15:32+0300
2024-08-22T15:32+0300
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vladimir putin
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Bölgeye Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) yetkililerinin gelmesinin beklendiğine değinen Rusya Devlet Başkanı, sınır bölgelerinin yetkilileriyle gerçekleştirdiği görüşmede, “Düşman dün gece nükleer santrali vurmaya çalıştı. Saldırıyla ilgili Uluslararası Atom Enerjisi Ajansına bilgi verildi, kendileri gelip durumu değerlendirmek üzere uzmanlar göndereceklerine söz verdiler. Umarım bu eninde sonunda kendi açılarından yapılır” dedi.Kursk, Belgorod ve Bryansk valilerine hitap eden Putin, bölgesel savunma birimlerinin ihtiyaç duyduğu maddi tedariklerin derhal organize edilmesini talep ederek, siviller için gerekli tüm desteğin eksiksiz yerine getirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.Kursk'taki saldırılar sonrası konuşan Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Ukrayna’nın Zaporojye ve Kursk’taki iki nükleer santrale saldırmasının Rusya için doğrudan bir tehdit oluşturduğunu söylemiş, Rusya Savunma Bakanlığı da Ukrayna’nın Kursk Nükleer Güç Santrali’ne saldırı hazırlığında bulunduğuna yönelik raporlar bulunduğunu ve böyle bir saldırının gerçekleşmesi halinde ‘sert yanıt' verileceğini aktarmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/uaea-genel-direktoru-zaporojye-santralinin-guvenligi-icin-uyardi-1086972830.html
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Putin: Ukrayna, Kursk’taki nükleer santrale saldırmaya çalıştı

15:32 22.08.2024
© Sputnik / Гавриил ГригоровRusya Devlet Başkanı Putin
Rusya Devlet Başkanı Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2024
© Sputnik / Гавриил Григоров
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Ukrayna sınırında yer alan Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgelerindeki durumla ilgili son durumun ele alındığı toplantıda konuşan Putin, Kiev’in dün ece Kursk’ta yer alan Nükleer Güç Santrali’ni (NGS) vurmaya çalıştığını belirtirken, Ukrayna ordusunun sivil hedefler de dahil olmak üzere ayrım gözetmeksizin ateş açtığını söyledi.
Bölgeye Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) yetkililerinin gelmesinin beklendiğine değinen Rusya Devlet Başkanı, sınır bölgelerinin yetkilileriyle gerçekleştirdiği görüşmede, “Düşman dün gece nükleer santrali vurmaya çalıştı. Saldırıyla ilgili Uluslararası Atom Enerjisi Ajansına bilgi verildi, kendileri gelip durumu değerlendirmek üzere uzmanlar göndereceklerine söz verdiler. Umarım bu eninde sonunda kendi açılarından yapılır” dedi.
Kursk, Belgorod ve Bryansk valilerine hitap eden Putin, bölgesel savunma birimlerinin ihtiyaç duyduğu maddi tedariklerin derhal organize edilmesini talep ederek, siviller için gerekli tüm desteğin eksiksiz yerine getirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
Kursk'taki saldırılar sonrası konuşan Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Ukrayna’nın Zaporojye ve Kursk’taki iki nükleer santrale saldırmasının Rusya için doğrudan bir tehdit oluşturduğunu söylemiş, Rusya Savunma Bakanlığı da Ukrayna’nın Kursk Nükleer Güç Santrali’ne saldırı hazırlığında bulunduğuna yönelik raporlar bulunduğunu ve böyle bir saldırının gerçekleşmesi halinde ‘sert yanıt' verileceğini aktarmıştı.
Zaporojye Nükleer Güç Santrali (NGS) - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2024
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18 Ağustos, 11:54
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