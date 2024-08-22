https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/uaea-direktoru-grossi-kursk-ziyareti-sonrasi-kieve-gidecek-1087148698.html

UAEA Direktörü Grossi, Kursk ziyareti sonrası Kiev’e gidecek

UAEA Direktörü Grossi, Kursk ziyareti sonrası Kiev’e gidecek

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusunun dün gece sınırdaki Rus bölgesi Kursk’ta yer alan nükleer güç santraline saldırmasının ardından açıklama yapan Uluslararası Atom Enerjisi... 22.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-22T16:54+0300

2024-08-22T16:54+0300

2024-08-22T16:54+0300

ukrayna krizi

uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)

rafael grossi

rafael mariano grossi

rusya

kursk

ukrayna

nükleer enerji

rusya savunma bakanlığı

vladimir putin

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Gün içerisinde Kursk, Belgorod ve Bryansk gibi sınır bölgelerinin üst düzey yetkilileriyle bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı uzmanlarının yakında Kursk Nükleer Güç Santrali’ne (NGS) gelmesini umduklarını ifade ederek, "(Ukrayna) Düşman dün gece Kursk NGS'ye saldırı girişiminde bulundu” ifadesini kullanmıştı.UAEA'nın Kursk NGS'ye yakında uzman göndermeye yönelik söz verdiğine işaret eden Putin, "Umarım bunu eninde sonunda yaparlar. Düşman dün gece Kursk NGS’ne saldırı girişiminde bulundu" demişti.Bu açıklamaların ardından Kursk’a ziyareti daha da önemli hale gelen UAEA Direktörü Rafael Grossi, Bloomberg TV kanalına yaptığı açıklamasında, “Kursk ve Rusya ziyaretimin ardından Kiev'de olacağım ve [Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir] Zelenskiy ile görüşmeyi umuyorum” dedi.Grossi, Ukrayna ordusunun saldırılarını sürdürdüğü Kursk bölgesine yapacağı ziyaret sırasında öncelikle sahadaki durumu tanımayı ve uzmanlar ve askeri personelle görüşmeyi planladığını da vurgularken, şu ana kadar geziyle ilgili lojistik ve güvenlik konularının çözülmeye çalışıldığını kaydetti.Daha önce UAEA Direktörü Grossi, Ukrayna ordusunun eylemleri nedeniyle Kursk nükleer santralinin zarar görme riskini çok ciddi olarak nitelendirmişti.Ayrıca önümüzdeki hafta santral yönetimiyle görüşmek ve saldırıya uğrayıp uğramadığını belirlemek üzere santrali ziyaret etmeyi planladığını açıkladı.Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova, Grossi'nin Ağustos sonunda Kursk nükleer santraline yapacağı ziyaretin ayrıntıları üzerinde çalışıldığını söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/putin-ukrayna-kursktaki-nukleer-santrale-saldirmaya-calisti-1087143057.html

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