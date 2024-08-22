https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/uaea-direktoru-grossi-kursk-ziyareti-sonrasi-kieve-gidecek-1087148698.html
UAEA Direktörü Grossi, Kursk ziyareti sonrası Kiev’e gidecek
UAEA Direktörü Grossi, Kursk ziyareti sonrası Kiev’e gidecek
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun dün gece sınırdaki Rus bölgesi Kursk’ta yer alan nükleer güç santraline saldırmasının ardından açıklama yapan Uluslararası Atom Enerjisi... 22.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-22T16:54+0300
2024-08-22T16:54+0300
2024-08-22T16:54+0300
ukrayna krizi
uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)
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nükleer enerji
rusya savunma bakanlığı
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Gün içerisinde Kursk, Belgorod ve Bryansk gibi sınır bölgelerinin üst düzey yetkilileriyle bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı uzmanlarının yakında Kursk Nükleer Güç Santrali’ne (NGS) gelmesini umduklarını ifade ederek, "(Ukrayna) Düşman dün gece Kursk NGS'ye saldırı girişiminde bulundu” ifadesini kullanmıştı.UAEA'nın Kursk NGS'ye yakında uzman göndermeye yönelik söz verdiğine işaret eden Putin, "Umarım bunu eninde sonunda yaparlar. Düşman dün gece Kursk NGS’ne saldırı girişiminde bulundu" demişti.Bu açıklamaların ardından Kursk’a ziyareti daha da önemli hale gelen UAEA Direktörü Rafael Grossi, Bloomberg TV kanalına yaptığı açıklamasında, “Kursk ve Rusya ziyaretimin ardından Kiev'de olacağım ve [Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir] Zelenskiy ile görüşmeyi umuyorum” dedi.Grossi, Ukrayna ordusunun saldırılarını sürdürdüğü Kursk bölgesine yapacağı ziyaret sırasında öncelikle sahadaki durumu tanımayı ve uzmanlar ve askeri personelle görüşmeyi planladığını da vurgularken, şu ana kadar geziyle ilgili lojistik ve güvenlik konularının çözülmeye çalışıldığını kaydetti.Daha önce UAEA Direktörü Grossi, Ukrayna ordusunun eylemleri nedeniyle Kursk nükleer santralinin zarar görme riskini çok ciddi olarak nitelendirmişti.Ayrıca önümüzdeki hafta santral yönetimiyle görüşmek ve saldırıya uğrayıp uğramadığını belirlemek üzere santrali ziyaret etmeyi planladığını açıkladı.Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova, Grossi'nin Ağustos sonunda Kursk nükleer santraline yapacağı ziyaretin ayrıntıları üzerinde çalışıldığını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/putin-ukrayna-kursktaki-nukleer-santrale-saldirmaya-calisti-1087143057.html
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UAEA Direktörü Grossi, Kursk ziyareti sonrası Kiev’e gidecek
Ukrayna ordusunun dün gece sınırdaki Rus bölgesi Kursk’ta yer alan nükleer güç santraline saldırmasının ardından açıklama yapan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Direktörü Grossi, önümüzdeki hafta başında gerçekleşmesi beklenen Kursk ziyaretinin ardından Kiev'e gitmeyi planladığını söyledi.
Gün içerisinde Kursk, Belgorod ve Bryansk gibi sınır bölgelerinin üst düzey yetkilileriyle bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı uzmanlarının yakında Kursk Nükleer Güç Santrali’ne (NGS) gelmesini umduklarını ifade ederek, "(Ukrayna) Düşman dün gece Kursk NGS'ye saldırı girişiminde bulundu” ifadesini kullanmıştı.
UAEA'nın Kursk NGS'ye yakında uzman göndermeye yönelik söz verdiğine işaret eden Putin, "Umarım bunu eninde sonunda yaparlar. Düşman dün gece Kursk NGS’ne saldırı girişiminde bulundu" demişti.
Bu açıklamaların ardından Kursk’a ziyareti daha da önemli hale gelen UAEA Direktörü Rafael Grossi, Bloomberg TV kanalına yaptığı açıklamasında, “Kursk ve Rusya ziyaretimin ardından Kiev'de olacağım ve [Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir] Zelenskiy ile görüşmeyi umuyorum” dedi.
Grossi, Ukrayna ordusunun saldırılarını sürdürdüğü Kursk bölgesine yapacağı ziyaret sırasında öncelikle sahadaki durumu tanımayı ve uzmanlar ve askeri personelle görüşmeyi planladığını da vurgularken, şu ana kadar geziyle ilgili lojistik ve güvenlik konularının çözülmeye çalışıldığını kaydetti.
Daha önce UAEA Direktörü Grossi, Ukrayna ordusunun eylemleri nedeniyle Kursk nükleer santralinin zarar görme riskini çok ciddi olarak nitelendirmişti.
Ayrıca önümüzdeki hafta santral yönetimiyle görüşmek ve saldırıya uğrayıp uğramadığını belirlemek üzere santrali ziyaret etmeyi planladığını açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova, Grossi'nin Ağustos sonunda Kursk nükleer santraline yapacağı ziyaretin ayrıntıları üzerinde çalışıldığını söyledi.