https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/sozlesmeli-ogretmenlerin-yer-degistirme-sonuclari-belli-oldu-1087162115.html

Sözleşmeli öğretmenlerin yer değiştirme sonuçları belli oldu

Sözleşmeli öğretmenlerin yer değiştirme sonuçları belli oldu

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sözleşmeli personel mevzuatına tabi görev yapan öğretmenlerin yer değiştirme sonuçlarını duyurdu. 22.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-22T23:19+0300

2024-08-22T23:19+0300

2024-08-22T23:19+0300

türkiye

öğretmen

atama

meb

milli eğitim bakanlığı (meb)

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MEB, sözleşmeli öğretmenlerin yer değiştirme sonuçlarını açıkladı. MEB Personel Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan duyuruda, her ikisi de sözleşmeli personel mevzuatına tabi olarak görev yapan öğretmen eşlerin, aile birlikteliğine bağlı iller arası yer değiştirme sonuçlarının açıklandığı bildirildi.Başvuruda bulunan öğretmenler, sonuçları MEBBİS ve e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

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Sputnik Türkiye

öğretmen, atama, meb, milli eğitim bakanlığı (meb)