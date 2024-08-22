https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/sozlesmeli-ogretmenlerin-yer-degistirme-sonuclari-belli-oldu-1087162115.html
Sözleşmeli öğretmenlerin yer değiştirme sonuçları belli oldu
Sözleşmeli öğretmenlerin yer değiştirme sonuçları belli oldu
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sözleşmeli personel mevzuatına tabi görev yapan öğretmenlerin yer değiştirme sonuçlarını duyurdu. 22.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-22T23:19+0300
2024-08-22T23:19+0300
2024-08-22T23:19+0300
türkiye
öğretmen
atama
meb
milli eğitim bakanlığı (meb)
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MEB, sözleşmeli öğretmenlerin yer değiştirme sonuçlarını açıkladı. MEB Personel Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan duyuruda, her ikisi de sözleşmeli personel mevzuatına tabi olarak görev yapan öğretmen eşlerin, aile birlikteliğine bağlı iller arası yer değiştirme sonuçlarının açıklandığı bildirildi.Başvuruda bulunan öğretmenler, sonuçları MEBBİS ve e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/bakan-tekin-duyurdu-ogretmenlerimizle-guzel-bir-haberi-paylasmak-istiyorum-1087119382.html
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öğretmen, atama, meb, milli eğitim bakanlığı (meb)
öğretmen, atama, meb, milli eğitim bakanlığı (meb)
Sözleşmeli öğretmenlerin yer değiştirme sonuçları belli oldu
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sözleşmeli personel mevzuatına tabi görev yapan öğretmenlerin yer değiştirme sonuçlarını duyurdu.
MEB, sözleşmeli öğretmenlerin yer değiştirme sonuçlarını açıkladı. MEB Personel Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan duyuruda, her ikisi de sözleşmeli personel mevzuatına tabi olarak görev yapan öğretmen eşlerin, aile birlikteliğine bağlı iller arası yer değiştirme sonuçlarının açıklandığı bildirildi.
Başvuruda bulunan öğretmenler, sonuçları MEBBİS ve e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.