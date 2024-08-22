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Sağlık Bakanlığı'ndan Batı Nil Virüsü açıklaması: 2024 yılında 6 kişide tespit edilmiştir
Sağlık Bakanlığı'ndan Batı Nil Virüsü açıklaması: 2024 yılında 6 kişide tespit edilmiştir
Sputnik Türkiye
Türkiye'de Batı Nil Virüsü hastalarının olduğu iddiaları üzerine Sağlık Bakanlığı bir açıklama yayınladı. Bakanlık "Ülkemizde 2010 yılından itibaren görülen... 22.08.2024, Sputnik Türkiye
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Sağlık Bakanlığı, Batı Nil Virüsü iddiaları sonrası sosyal medyadan yaptığı açıklamada Türkiye'de 6 vaka olduğunu ve bu 6 kişinin 2024 yılı içinde tespit edildiğini duyurdu. Vakaların ne zaman tespit edildiğine dair ayrıntı paylaşılmazken, "Hastalarımızın takip ve tedavilerine devam edilmektedir" bilgisi verildi.Sağlık Bakanlığı, gerekli çalışmaların yürütülmekte ve sürecin hassasiyetle takip edilmekte olduğunu belirterek "Güncel gelişmeler kamuoyunun bilgisine sunulacaktır" açıklamasını yaptı.Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu nedir?Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu'nun ne olduğuna dair bilgilendirmede bulunan bakanlık, Batı Nil Virüsü'nün virüsü taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan viral bir hastalık olduğunu ifade etti. Bakanlığın açıklamasına göre hastalık genelde mevsimsel olup, yaz boyunca ve sonbaharın erken dönemlerinde görülüyor. Hastalık, kişiden kişiye doğrudan bulaşmıyor.
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batı nil virüsü, batı nil virüsü, batı nil virüsü belirtileri, batı nil virüsü nedir, batı nil virüsü nasıl bulaşır, batı nil virüsü sivirisinek, batı nil virüsü insandan insana bulaşır mı, türkiyede batı nil virüsü var mı

Sağlık Bakanlığı'ndan Batı Nil Virüsü açıklaması: 2024 yılında 6 kişide tespit edilmiştir

19:31 22.08.2024 (güncellendi: 19:53 22.08.2024)
© AASağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2024
© AA
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Türkiye'de Batı Nil Virüsü hastalarının olduğu iddiaları üzerine Sağlık Bakanlığı bir açıklama yayınladı. Bakanlık "Ülkemizde 2010 yılından itibaren görülen Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu 2024 yılında 6 kişide tespit edilmiştir. Hastalarımızın takip ve tedavilerine devam edilmektedir" bilgilendirmesinde bulundu.
Sağlık Bakanlığı, Batı Nil Virüsü iddiaları sonrası sosyal medyadan yaptığı açıklamada Türkiye'de 6 vaka olduğunu ve bu 6 kişinin 2024 yılı içinde tespit edildiğini duyurdu. Vakaların ne zaman tespit edildiğine dair ayrıntı paylaşılmazken, "Hastalarımızın takip ve tedavilerine devam edilmektedir" bilgisi verildi.
Sağlık Bakanlığı, gerekli çalışmaların yürütülmekte ve sürecin hassasiyetle takip edilmekte olduğunu belirterek "Güncel gelişmeler kamuoyunun bilgisine sunulacaktır" açıklamasını yaptı.

Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu nedir?

Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu'nun ne olduğuna dair bilgilendirmede bulunan bakanlık, Batı Nil Virüsü'nün virüsü taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan viral bir hastalık olduğunu ifade etti. Bakanlığın açıklamasına göre hastalık genelde mevsimsel olup, yaz boyunca ve sonbaharın erken dönemlerinde görülüyor. Hastalık, kişiden kişiye doğrudan bulaşmıyor.
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