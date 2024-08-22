https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/saglik-bakanligindan-bati-nil-virusu-aciklamasi-1087158161.html

Sağlık Bakanlığı'ndan Batı Nil Virüsü açıklaması: 2024 yılında 6 kişide tespit edilmiştir

Sağlık Bakanlığı'ndan Batı Nil Virüsü açıklaması: 2024 yılında 6 kişide tespit edilmiştir

Sputnik Türkiye

Türkiye'de Batı Nil Virüsü hastalarının olduğu iddiaları üzerine Sağlık Bakanlığı bir açıklama yayınladı. Bakanlık "Ülkemizde 2010 yılından itibaren görülen... 22.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-22T19:31+0300

2024-08-22T19:31+0300

2024-08-22T19:53+0300

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Sağlık Bakanlığı, Batı Nil Virüsü iddiaları sonrası sosyal medyadan yaptığı açıklamada Türkiye'de 6 vaka olduğunu ve bu 6 kişinin 2024 yılı içinde tespit edildiğini duyurdu. Vakaların ne zaman tespit edildiğine dair ayrıntı paylaşılmazken, "Hastalarımızın takip ve tedavilerine devam edilmektedir" bilgisi verildi.Sağlık Bakanlığı, gerekli çalışmaların yürütülmekte ve sürecin hassasiyetle takip edilmekte olduğunu belirterek "Güncel gelişmeler kamuoyunun bilgisine sunulacaktır" açıklamasını yaptı.Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu nedir?Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu'nun ne olduğuna dair bilgilendirmede bulunan bakanlık, Batı Nil Virüsü'nün virüsü taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan viral bir hastalık olduğunu ifade etti. Bakanlığın açıklamasına göre hastalık genelde mevsimsel olup, yaz boyunca ve sonbaharın erken dönemlerinde görülüyor. Hastalık, kişiden kişiye doğrudan bulaşmıyor.

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