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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/rusya-ukraynali-sabotajcilarin-bryansk-bolgesine-sizma-girisimi-onlendi-1087121071.html
Rusya: Ukraynalı sabotajcıların Bryansk Bölgesi’ne sızma girişimi önlendi
Rusya: Ukraynalı sabotajcıların Bryansk Bölgesi’ne sızma girişimi önlendi
Sputnik Türkiye
Bryansk Bölgesi Valisi Aleksandr Bogomaz, Ukraynalı sabotaj ve keşif gruplarının Rus sınırına sızma girişiminin önlendiğini bildirdi. 22.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-22T00:20+0300
2024-08-22T00:19+0300
ukrayna krizi
bryansk
aleksandr bogomaz
rusya
sabotaj
sızma
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
rusya silahlı kuvvetleri
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Rusya'nın Bryansk Bölgesi Valisi Aleksandr Bogomaz yaptığı açıklamada, Ukraynalı sabotaj ve keşif gruplarının sınırdaki Klimovskiy bölgesine sızma girişiminin önlendiğini belirtti.Bogomaz, sızma girişiminin Bryansk bölgesindeki Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) sınır teşkilatı güçleri ve Rusya Silahlı Kuvvetler birimleri tarafından önlendiğini kaydetti.Rusya Savunma Bakanlığı'nın 20 Ağustos tarihli verilerine göre, Ukrayna ordusu, Kursk istikametindeki çatışmalar sırasında 4 bin 130'dan fazla askerini ve 58 tankını kaybetti.Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan'ın lideri Ramzan Kadirov’un yardımcısı ve özel askeri operasyon bölgesinde mücadeleye devam eden Ahmat özel harekat timi komutanı Abdi Alaudinov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Kursk istikametinde durdurulduğunu, Rus güçlerin düşmanı ‘geri itmeye’ başladığını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/cecen-komutan-alaudinov-ukrayna-ordusu-kursk-istikametinde-durduruldu-1087103682.html
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bryansk, aleksandr bogomaz, rusya, sabotaj, sızma, rusya federal güvenlik servisi (fsb), rusya silahlı kuvvetleri
bryansk, aleksandr bogomaz, rusya, sabotaj, sızma, rusya federal güvenlik servisi (fsb), rusya silahlı kuvvetleri

Rusya: Ukraynalı sabotajcıların Bryansk Bölgesi’ne sızma girişimi önlendi

00:20 22.08.2024
© Sputnik / Станислав КрасильниковRus ordusu
Rus ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
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Bryansk Bölgesi Valisi Aleksandr Bogomaz, Ukraynalı sabotaj ve keşif gruplarının Rus sınırına sızma girişiminin önlendiğini bildirdi.
Rusya'nın Bryansk Bölgesi Valisi Aleksandr Bogomaz yaptığı açıklamada, Ukraynalı sabotaj ve keşif gruplarının sınırdaki Klimovskiy bölgesine sızma girişiminin önlendiğini belirtti.
Bogomaz, sızma girişiminin Bryansk bölgesindeki Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) sınır teşkilatı güçleri ve Rusya Silahlı Kuvvetler birimleri tarafından önlendiğini kaydetti.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın 20 Ağustos tarihli verilerine göre, Ukrayna ordusu, Kursk istikametindeki çatışmalar sırasında 4 bin 130'dan fazla askerini ve 58 tankını kaybetti.
Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan'ın lideri Ramzan Kadirov’un yardımcısı ve özel askeri operasyon bölgesinde mücadeleye devam eden Ahmat özel harekat timi komutanı Abdi Alaudinov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Kursk istikametinde durdurulduğunu, Rus güçlerin düşmanı ‘geri itmeye’ başladığını duyurmuştu.
Kursk bölgesi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2024
Ukrayna krizi
Çeçen komutan Alaudinov: Ukrayna ordusu Kursk istikametinde durduruldu
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