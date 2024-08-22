https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/rusya-ukraynali-sabotajcilarin-bryansk-bolgesine-sizma-girisimi-onlendi-1087121071.html

Rusya: Ukraynalı sabotajcıların Bryansk Bölgesi’ne sızma girişimi önlendi

Rusya: Ukraynalı sabotajcıların Bryansk Bölgesi’ne sızma girişimi önlendi

Sputnik Türkiye

Bryansk Bölgesi Valisi Aleksandr Bogomaz, Ukraynalı sabotaj ve keşif gruplarının Rus sınırına sızma girişiminin önlendiğini bildirdi. 22.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-22T00:20+0300

2024-08-22T00:20+0300

2024-08-22T00:19+0300

ukrayna krizi

bryansk

aleksandr bogomaz

rusya

sabotaj

sızma

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

rusya silahlı kuvvetleri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/07/1086608744_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_23f0c6893b90c8419318e8f1934b5c3e.jpg

Rusya'nın Bryansk Bölgesi Valisi Aleksandr Bogomaz yaptığı açıklamada, Ukraynalı sabotaj ve keşif gruplarının sınırdaki Klimovskiy bölgesine sızma girişiminin önlendiğini belirtti.Bogomaz, sızma girişiminin Bryansk bölgesindeki Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) sınır teşkilatı güçleri ve Rusya Silahlı Kuvvetler birimleri tarafından önlendiğini kaydetti.Rusya Savunma Bakanlığı'nın 20 Ağustos tarihli verilerine göre, Ukrayna ordusu, Kursk istikametindeki çatışmalar sırasında 4 bin 130'dan fazla askerini ve 58 tankını kaybetti.Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan'ın lideri Ramzan Kadirov’un yardımcısı ve özel askeri operasyon bölgesinde mücadeleye devam eden Ahmat özel harekat timi komutanı Abdi Alaudinov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Kursk istikametinde durdurulduğunu, Rus güçlerin düşmanı ‘geri itmeye’ başladığını duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/cecen-komutan-alaudinov-ukrayna-ordusu-kursk-istikametinde-durduruldu-1087103682.html

bryansk

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bryansk, aleksandr bogomaz, rusya, sabotaj, sızma, rusya federal güvenlik servisi (fsb), rusya silahlı kuvvetleri