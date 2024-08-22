https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/rusya-bolgelerinde-dun-gece-28-ukrayna-ihasi-engellendi-1087126623.html
Rusya bölgelerinde dün gece 28 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya bölgelerinde dün gece 28 Ukrayna İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, dün gece ülkenin altı bölgesinde 28 insansız hava aracının (İHA) imha edildiği ve ele geçirildiğini belirtti. 22.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-22T08:18+0300
2024-08-22T08:18+0300
2024-08-22T08:22+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
hava savunma
ukrayna
ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
iha
kiev
volgograd
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Bakanlığın açıklamasında, geçen gece boyunca Kiev rejiminin İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişimi sırasında, görev başındaki hava savunma sistemlerinin 28 adet uçak tipi İHA imha ettiği ve ele geçirdiği ifade edildi.Açıklamada, 13 İHA’nın Volgograd, 7’sinin Rostov, dördünün Belgorod, ikisinin Voronej, birer adet de Bryansk ve Kursk bölgelerinde engellendiği kaydedildi.Ukrayna ordusu düzenli olarak Rusya’nın merkez ve sınır bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/rusya-ukraynali-sabotajcilarin-bryansk-bolgesine-sizma-girisimi-onlendi-1087121071.html
rusya
ukrayna
kiev
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rostov
belgorod
voronej
bryansk
kursk
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rusya, rusya savunma bakanlığı, hava savunma, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, kiev, volgograd, rostov, belgorod, voronej, bryansk, kursk, kursk bölgesi
rusya, rusya savunma bakanlığı, hava savunma, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, kiev, volgograd, rostov, belgorod, voronej, bryansk, kursk, kursk bölgesi
Rusya bölgelerinde dün gece 28 Ukrayna İHA’sı engellendi
08:18 22.08.2024 (güncellendi: 08:22 22.08.2024)
Rusya Savunma Bakanlığı, dün gece ülkenin altı bölgesinde 28 insansız hava aracının (İHA) imha edildiği ve ele geçirildiğini belirtti.
Bakanlığın açıklamasında, geçen gece boyunca Kiev rejiminin İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişimi sırasında, görev başındaki hava savunma sistemlerinin 28 adet uçak tipi İHA imha ettiği ve ele geçirdiği ifade edildi.
Açıklamada, 13 İHA’nın Volgograd, 7’sinin Rostov, dördünün Belgorod, ikisinin Voronej, birer adet de Bryansk ve Kursk bölgelerinde engellendiği kaydedildi.
Ukrayna ordusu düzenli olarak Rusya’nın merkez ve sınır bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.