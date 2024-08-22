https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/rusya-bolgelerinde-dun-gece-28-ukrayna-ihasi-engellendi-1087126623.html

Rusya bölgelerinde dün gece 28 Ukrayna İHA’sı engellendi

Rusya bölgelerinde dün gece 28 Ukrayna İHA’sı engellendi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, dün gece ülkenin altı bölgesinde 28 insansız hava aracının (İHA) imha edildiği ve ele geçirildiğini belirtti. 22.08.2024, Sputnik Türkiye

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2024-08-22T08:18+0300

2024-08-22T08:22+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

hava savunma

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insansız hava aracı (iha)

iha

kiev

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Bakanlığın açıklamasında, geçen gece boyunca Kiev rejiminin İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişimi sırasında, görev başındaki hava savunma sistemlerinin 28 adet uçak tipi İHA imha ettiği ve ele geçirdiği ifade edildi.Açıklamada, 13 İHA’nın Volgograd, 7’sinin Rostov, dördünün Belgorod, ikisinin Voronej, birer adet de Bryansk ve Kursk bölgelerinde engellendiği kaydedildi.Ukrayna ordusu düzenli olarak Rusya’nın merkez ve sınır bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/rusya-ukraynali-sabotajcilarin-bryansk-bolgesine-sizma-girisimi-onlendi-1087121071.html

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