https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/rusya-bm-guvenlik-konseyini-gazzede-ateskesle-ilgili-yeni-bir-karar-almaya-cagiriyoruz-1087159694.html
Rusya: BM Güvenlik Konseyi'ni Gazze'de ateşkesle ilgili yeni bir karar almaya çağırıyoruz
Rusya: BM Güvenlik Konseyi'ni Gazze'de ateşkesle ilgili yeni bir karar almaya çağırıyoruz
Sputnik Türkiye
Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Polyanskiy, Rusya’nın BM Güvenlik Konseyi'ne Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin yeni bir karar alma çağrısı yaptığını... 22.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-22T20:47+0300
2024-08-22T20:47+0300
2024-08-22T20:46+0300
israil- filistin çatışması
dmitriy polyanskiy
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
rusya
abd
gazze
filistin
israil
ateşkes
karar
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Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Rusya’nın ABD'nin önerdiği ve Güvenlik Konseyi tarafından onaylanan belgenin uygulanmaması nedeniyle BM Güvenlik Konseyi'nin Gazze Şeridi'nde ateşkes konusunda yeni bir karar almasını önerdiğini söyledi.BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Polyanskiy, “Eğer 2735 sayılı karar uygulanmıyorsa, o halde spoilerlara eylemlerinin sonuçsuz olmayacağına dair net bir sinyal veren ve çatışmanın herhangi bir tarafının kaprislerine bakılmaksızın şiddeti durdurmaya yardımcı olacak araçlar sağlayan yeni bir belgeyi kabul edelim” ifadelerini kullandı.BM Güvenlik Konseyi, Haziran ayında daha önce Başkan Joe Biden tarafından ana hatları çizilen Gazze Şeridi'nde ateşkes için aşamalı bir plan içeren bir ABD (2735) kararını kabul etmişti.14 dört ülke lehte oy kullanırken, Rusya çekimser kalmıştı.Karar, Biden'ın kamuoyuna sunduğu İsrail'in Gazze'de üç aşamalı ateşkes önerisini büyük ölçüde tekrarlarken, belgede Hamas'a ‘İsrail'in zaten kabul ettiği’ bir girişimi kabul etmesi çağrısında bulunuluyordu.Kararda, böylelikle 3 aşamalı teklif uyarınca; ilk aşamada hemen ateşkes, kadın, yaşlı ve yaralı esirlerin serbest bırakılması, Filistinli esirlerin takas edilmesi, İsrail güçlerinin Gazze'de nüfus bulunan yerlerden çekilmesi, insani yardımın artması, temel hizmetlerin yeniden inşası, Filistinli sivillerin Gazze'nin kuzeyi dahil tüm şerit genelinde evlerine dönmesinin ve uluslararası toplumun gerekli konut katkısı yapmasının sağlanacağı kaydedildi.Tarafların anlaşmasının ardından ikinci aşamada, krizin nihai olarak sonlandırılması için geri kalan esirlerin tümünün serbest bırakılması talep edilen kararda, İsrail'in tüm Gazze'den çekilmesi istendi.Kararda, üçüncü aşamada, Gazze için birkaç yıla yayılan yeniden inşa planının başlatılacağı belirtilirken, ölen esirlerin de cesetlerinin teslim edilmesi öngörüldü.İlk aşama için müzakerelerin 6 haftadan fazla sürmesi halinde ateşkesin müzakereler bitene kadar devam edeceği kaydedilen kararda, tarafların anlaşma hükümlerine uymasının önemi vurgulanarak, BMGK ve BM üyelerinden destek istendi.Kararda, iki devletli çözüme destek verilirken, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'nın Filistin Yönetimi altında birleşmesinin önemine işaret edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/filistin-baskani-abbas-haniye-suikasti-gazze-muzakerelerini-zorlastiracak-1086533003.html
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dmitriy polyanskiy, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), rusya, abd, gazze, filistin, israil, ateşkes, karar, joe biden
dmitriy polyanskiy, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), rusya, abd, gazze, filistin, israil, ateşkes, karar, joe biden
Rusya: BM Güvenlik Konseyi'ni Gazze'de ateşkesle ilgili yeni bir karar almaya çağırıyoruz
Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Polyanskiy, Rusya’nın BM Güvenlik Konseyi'ne Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin yeni bir karar alma çağrısı yaptığını belirtti.
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Rusya’nın ABD'nin önerdiği ve Güvenlik Konseyi tarafından onaylanan belgenin uygulanmaması nedeniyle BM Güvenlik Konseyi'nin Gazze Şeridi'nde ateşkes konusunda yeni bir karar almasını önerdiğini söyledi.
BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Polyanskiy, “Eğer 2735 sayılı karar uygulanmıyorsa, o halde spoilerlara eylemlerinin sonuçsuz olmayacağına dair net bir sinyal veren ve çatışmanın herhangi bir tarafının kaprislerine bakılmaksızın şiddeti durdurmaya yardımcı olacak araçlar sağlayan yeni bir belgeyi kabul edelim” ifadelerini kullandı.
BM Güvenlik Konseyi, Haziran ayında daha önce Başkan Joe Biden tarafından ana hatları çizilen Gazze Şeridi'nde ateşkes için aşamalı bir plan içeren bir ABD (2735) kararını kabul etmişti.
14 dört ülke lehte oy kullanırken, Rusya çekimser kalmıştı.
Karar, Biden'ın kamuoyuna sunduğu İsrail'in Gazze'de üç aşamalı ateşkes önerisini büyük ölçüde tekrarlarken, belgede Hamas'a ‘İsrail'in zaten kabul ettiği’ bir girişimi kabul etmesi çağrısında bulunuluyordu.
Kararda, böylelikle 3 aşamalı teklif uyarınca; ilk aşamada hemen ateşkes, kadın, yaşlı ve yaralı esirlerin serbest bırakılması, Filistinli esirlerin takas edilmesi, İsrail güçlerinin Gazze'de nüfus bulunan yerlerden çekilmesi, insani yardımın artması, temel hizmetlerin yeniden inşası, Filistinli sivillerin Gazze'nin kuzeyi dahil tüm şerit genelinde evlerine dönmesinin ve uluslararası toplumun gerekli konut katkısı yapmasının sağlanacağı kaydedildi.
Tarafların anlaşmasının ardından ikinci aşamada, krizin nihai olarak sonlandırılması için geri kalan esirlerin tümünün serbest bırakılması talep edilen kararda, İsrail'in tüm Gazze'den çekilmesi istendi.
Kararda, üçüncü aşamada, Gazze için birkaç yıla yayılan yeniden inşa planının başlatılacağı belirtilirken, ölen esirlerin de cesetlerinin teslim edilmesi öngörüldü.
İlk aşama için müzakerelerin 6 haftadan fazla sürmesi halinde ateşkesin müzakereler bitene kadar devam edeceği kaydedilen kararda, tarafların anlaşma hükümlerine uymasının önemi vurgulanarak, BMGK ve BM üyelerinden destek istendi.
Kararda, iki devletli çözüme destek verilirken, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'nın Filistin Yönetimi altında birleşmesinin önemine işaret edildi.