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Filistin Başkanı Abbas: Haniye suikastı Gazze müzakerelerini zorlaştıracak
Filistin Başkanı Abbas: Haniye suikastı Gazze müzakerelerini zorlaştıracak
Sputnik Türkiye
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin öldürülmesinin İsrail’in Gazze Şeridi işgalini sona erdirmeye yönelik müzakereleri... 06.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-06T08:43+0300
2024-08-06T08:47+0300
dünya
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Rusya ziyareti öncesinde Sputnik’e konuşan Filistin lideri Mahmud Abbas, “Sayın Haniye suikastının, savaşı uzatmayı ve kapsamını genişletmeyi amaçladığına şüphe yok. Bu suikastın, işgali sona erdirmek ve İsrail askerlerini Gazze'den çekmek için devam eden müzakereler üzerinde olumsuz bir etkisi olacak. Ancak halkımızı bu işgal karşısında direnç, birlik ve sabır göstermeye çağırıyoruz” ifadesini kullandı.Filistin yönetiminin Hamas’la yıllardır süren çatışmalara rağmen Haniye'nin öldürülmesini kınadığını anımsatan Filistin lideri, “Bunu korkakça bir hareket ve İsrail siyasetinde tehlikeli bir gelişme olarak değerlendiriyoruz” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Arap Barış Girişimi, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarından çıkması karşılığında Ortadoğu bölgesindeki komşularıyla ilişkilerini normalleştirmesini öneriyor.Rusya ziyareti sırasında Devlet Başkanı Vladimir Putin’le Ortadoğu barış sürecini görüşmeyi planladığını dile getiren Abbas, “Rusya’nın uluslararası arabulucu ‘dörtlüsü’ ve BM Güvenlik Konseyi’ndeki rolünü ve uluslararası hukuk temelinde barışın sağlanmasına verdiği desteği takdir ediyoruz. Rusya'nın Filistinliler arası diyaloğa ve Filistinli grupların tutumlarının yakınlaşmasına yaptığı katkıyı da takdirle karşılıyoruz” ifadesini kullandı.Rusya ziyaretinin temel amacının, “özellikle Rusya'nın dünya siyasetindeki, BM Güvenlik Konseyi'ndeki ve Ortadoğu bölgesindeki önemli konumu göz önüne alındığında, Filistin ve uluslararası arenadaki son gelişmeler hakkında istişarelerde ve görüş alışverişinde bulunmak, pozisyonları koordine etmek ve tüm alanlarda ikili ilişkileri güçlendirmek” olduğunu anlatan Abbas, sözlerini şöyle sürdürdü:Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Abbas’ın Rusya ziyareti için yapılan hazırlık çalışmalarının son aşamada olduğunu açıklamıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndaki bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında, Filistin liderinin 12-14 Ağustos’ta Rusya’ya geleceğini bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/israil-iran-macaristan-araciligiyla-saldiri-planladigi-uyarisinda-bulundu-1086531302.html
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filistin, mahmud abbas, rusya, vladimir putin, israil, hamas, ismail haniye, suikast, ortadoğu, savaş, barış, müzakereler, kremlin, dmitriy peskov, rusya dışişleri bakanlığı
filistin, mahmud abbas, rusya, vladimir putin, israil, hamas, ismail haniye, suikast, ortadoğu, savaş, barış, müzakereler, kremlin, dmitriy peskov, rusya dışişleri bakanlığı

Filistin Başkanı Abbas: Haniye suikastı Gazze müzakerelerini zorlaştıracak

08:43 06.08.2024 (güncellendi: 08:47 06.08.2024)
© Sputnik / Alexei Druzhinin / Multimedya arşivine gidinVladimir Putin & Mahmud Abbas
Vladimir Putin & Mahmud Abbas - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2024
© Sputnik / Alexei Druzhinin
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Filistin Devlet Başkanı Abbas, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin öldürülmesinin İsrail’in Gazze Şeridi işgalini sona erdirmeye yönelik müzakereleri zorlaştıracağını belirterek suikast organizatörlerini çatışmayı uzatmayı ve genişletmeyi çalışmakla suçladı.
Rusya ziyareti öncesinde Sputnik’e konuşan Filistin lideri Mahmud Abbas, “Sayın Haniye suikastının, savaşı uzatmayı ve kapsamını genişletmeyi amaçladığına şüphe yok. Bu suikastın, işgali sona erdirmek ve İsrail askerlerini Gazze'den çekmek için devam eden müzakereler üzerinde olumsuz bir etkisi olacak. Ancak halkımızı bu işgal karşısında direnç, birlik ve sabır göstermeye çağırıyoruz” ifadesini kullandı.
Filistin yönetiminin Hamas’la yıllardır süren çatışmalara rağmen Haniye'nin öldürülmesini kınadığını anımsatan Filistin lideri, “Bunu korkakça bir hareket ve İsrail siyasetinde tehlikeli bir gelişme olarak değerlendiriyoruz” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
İsrail işgalci yönetiminden talep edilen, hırslarından vazgeçmeleri, halkımıza ve davamıza yönelik saldırgan eylemlerine son vermeleri, uluslararası hukuka saygı göstermeleri ve Arap Barış Girişimi'ni yerine getirmelerinin yanı sıra derhal ve sürekli ateşkes ilan etmeleri ve Gazze Şeridi'nden çıkmaları.
Arap Barış Girişimi, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarından çıkması karşılığında Ortadoğu bölgesindeki komşularıyla ilişkilerini normalleştirmesini öneriyor.
Rusya ziyareti sırasında Devlet Başkanı Vladimir Putin’le Ortadoğu barış sürecini görüşmeyi planladığını dile getiren Abbas, “Rusya’nın uluslararası arabulucu ‘dörtlüsü’ ve BM Güvenlik Konseyi’ndeki rolünü ve uluslararası hukuk temelinde barışın sağlanmasına verdiği desteği takdir ediyoruz. Rusya'nın Filistinliler arası diyaloğa ve Filistinli grupların tutumlarının yakınlaşmasına yaptığı katkıyı da takdirle karşılıyoruz” ifadesini kullandı.
Rusya ziyaretinin temel amacının, “özellikle Rusya'nın dünya siyasetindeki, BM Güvenlik Konseyi'ndeki ve Ortadoğu bölgesindeki önemli konumu göz önüne alındığında, Filistin ve uluslararası arenadaki son gelişmeler hakkında istişarelerde ve görüş alışverişinde bulunmak, pozisyonları koordine etmek ve tüm alanlarda ikili ilişkileri güçlendirmek” olduğunu anlatan Abbas, sözlerini şöyle sürdürdü:
Barış sürecinin ilerletilmesi ve ikili ve bölgesel ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla Rusya Devlet Başkanı ile sürekli görüş alışverişinde ve tüm kritik konularda istişarelerde bulunuyoruz. Rusya'ya yapacağımız ziyaret sırasında da aynı şeyi yapacağız.
Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Abbas’ın Rusya ziyareti için yapılan hazırlık çalışmalarının son aşamada olduğunu açıklamıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndaki bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında, Filistin liderinin 12-14 Ağustos’ta Rusya’ya geleceğini bildirmişti.
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