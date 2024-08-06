https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/filistin-baskani-abbas-haniye-suikasti-gazze-muzakerelerini-zorlastiracak-1086533003.html

Filistin Başkanı Abbas: Haniye suikastı Gazze müzakerelerini zorlaştıracak

Filistin Başkanı Abbas: Haniye suikastı Gazze müzakerelerini zorlaştıracak

Sputnik Türkiye

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin öldürülmesinin İsrail’in Gazze Şeridi işgalini sona erdirmeye yönelik müzakereleri... 06.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-06T08:43+0300

2024-08-06T08:43+0300

2024-08-06T08:47+0300

dünya

filistin

mahmud abbas

rusya

vladimir putin

israil

hamas

ismail haniye

suikast

ortadoğu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101497/20/1014972054_0:0:2834:1594_1920x0_80_0_0_bfb0c37beae81cabbf284f82f0604473.jpg

Rusya ziyareti öncesinde Sputnik’e konuşan Filistin lideri Mahmud Abbas, “Sayın Haniye suikastının, savaşı uzatmayı ve kapsamını genişletmeyi amaçladığına şüphe yok. Bu suikastın, işgali sona erdirmek ve İsrail askerlerini Gazze'den çekmek için devam eden müzakereler üzerinde olumsuz bir etkisi olacak. Ancak halkımızı bu işgal karşısında direnç, birlik ve sabır göstermeye çağırıyoruz” ifadesini kullandı.Filistin yönetiminin Hamas’la yıllardır süren çatışmalara rağmen Haniye'nin öldürülmesini kınadığını anımsatan Filistin lideri, “Bunu korkakça bir hareket ve İsrail siyasetinde tehlikeli bir gelişme olarak değerlendiriyoruz” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Arap Barış Girişimi, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarından çıkması karşılığında Ortadoğu bölgesindeki komşularıyla ilişkilerini normalleştirmesini öneriyor.Rusya ziyareti sırasında Devlet Başkanı Vladimir Putin’le Ortadoğu barış sürecini görüşmeyi planladığını dile getiren Abbas, “Rusya’nın uluslararası arabulucu ‘dörtlüsü’ ve BM Güvenlik Konseyi’ndeki rolünü ve uluslararası hukuk temelinde barışın sağlanmasına verdiği desteği takdir ediyoruz. Rusya'nın Filistinliler arası diyaloğa ve Filistinli grupların tutumlarının yakınlaşmasına yaptığı katkıyı da takdirle karşılıyoruz” ifadesini kullandı.Rusya ziyaretinin temel amacının, “özellikle Rusya'nın dünya siyasetindeki, BM Güvenlik Konseyi'ndeki ve Ortadoğu bölgesindeki önemli konumu göz önüne alındığında, Filistin ve uluslararası arenadaki son gelişmeler hakkında istişarelerde ve görüş alışverişinde bulunmak, pozisyonları koordine etmek ve tüm alanlarda ikili ilişkileri güçlendirmek” olduğunu anlatan Abbas, sözlerini şöyle sürdürdü:Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Abbas’ın Rusya ziyareti için yapılan hazırlık çalışmalarının son aşamada olduğunu açıklamıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndaki bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında, Filistin liderinin 12-14 Ağustos’ta Rusya’ya geleceğini bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/israil-iran-macaristan-araciligiyla-saldiri-planladigi-uyarisinda-bulundu-1086531302.html

filistin

rusya

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

filistin, mahmud abbas, rusya, vladimir putin, israil, hamas, ismail haniye, suikast, ortadoğu, savaş, barış, müzakereler, kremlin, dmitriy peskov, rusya dışişleri bakanlığı