https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/rus-ordusu-ilerliyor-donetskte-bir-koy-daha-kontrol-altina-alindi-1087138558.html
Rus ordusu ilerliyor: Donetsk’te bir köy daha kontrol altına alındı
Rus ordusu ilerliyor: Donetsk’te bir köy daha kontrol altına alındı
Sputnik Türkiye
Rus ordusunun Donetsk cephesindeki ilerleyişi emin adımlarla sürerken gün içerisinde Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki (DHC) Mejevoye yerleşim birimini ele... 22.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-22T13:49+0300
2024-08-22T13:49+0300
2024-08-22T13:53+0300
ukrayna krizi
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rus ordusu
ukrayna
donbass
özel askeri harekat
ukrayna ordusu
yerleşim
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Rusya Savunma Bakanlığı, Donbass ve Ukrayna’da devam eden özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Bakanlığın bugünkü raporuna göre, ‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birlikleri başarılı eylemler sonucu DHC’nin Mejevoye köyünü düşman güçlerinden arındırarak tam kontrol altına aldı. Ayrıca beş karşı saldırı püskürtülürken 640 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi ve iki zırhlı savaş aracı imha edildi.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametlerindeki düşman güçleri bozguna uğrattı. Ukrayna ordusunun bu istikametteki kaybı 80 kadar asker oldu.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu taktik konumunu iyileştirdi ve dört karşı saldırıyı püskürttü. Ukrayna ordusu 440 asker ve iki zırhlı savaş aracını kaybetti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu daha avantajlı konumlara geçti ve 765’ten fazla Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu birimleri düşmanın askeri ve askeri teçhizat yığınağı yaptığı yerlere ağır saldırılar düzenledi. Ukrayna ordusunun bu istikametteki kaybı 130 asker olarak gerçekleşti.‘Dnepr’ Askeri Grubu’nun aktif eylemleri sonucu Ukrayna ordusu 75 asker kaybetti.Rus hava savunma güçleri Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait bir MiG-29 savaş uçağını düşürdü. Ayrıca 11 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 91 insansız hava aracı engellendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/cecen-komutan-alaudinov-kursk-istikametinde-bir-abrams-vuruldu-1087130232.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, ukrayna ordusu, yerleşim, yerleşim birimi, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti, himars, insansız hava aracı (iha), iha
Rus ordusu ilerliyor: Donetsk’te bir köy daha kontrol altına alındı
13:49 22.08.2024 (güncellendi: 13:53 22.08.2024)
Rus ordusunun Donetsk cephesindeki ilerleyişi emin adımlarla sürerken gün içerisinde Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki (DHC) Mejevoye yerleşim birimini ele geçirdiği, ayrıca Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait bir MiG-29 savaş uçağının vurulduğu belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Donbass ve Ukrayna’da devam eden özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.
Bakanlığın bugünkü raporuna göre, ‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birlikleri başarılı eylemler sonucu DHC’nin Mejevoye köyünü düşman güçlerinden arındırarak tam kontrol altına aldı. Ayrıca beş karşı saldırı püskürtülürken 640 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi ve iki zırhlı savaş aracı imha edildi.
‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametlerindeki düşman güçleri bozguna uğrattı. Ukrayna ordusunun bu istikametteki kaybı 80 kadar asker oldu.
‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu taktik konumunu iyileştirdi ve dört karşı saldırıyı püskürttü. Ukrayna ordusu 440 asker ve iki zırhlı savaş aracını kaybetti.
‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu daha avantajlı konumlara geçti ve 765’ten fazla Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.
‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu birimleri düşmanın askeri ve askeri teçhizat yığınağı yaptığı yerlere ağır saldırılar düzenledi. Ukrayna ordusunun bu istikametteki kaybı 130 asker olarak gerçekleşti.
‘Dnepr’ Askeri Grubu’nun aktif eylemleri sonucu Ukrayna ordusu 75 asker kaybetti.
Rus hava savunma güçleri Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait bir MiG-29 savaş uçağını düşürdü. Ayrıca 11 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 91 insansız hava aracı engellendi.