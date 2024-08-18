https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/uaea-genel-direktoru-zaporojye-santralinin-guvenligi-icin-uyardi-1086972830.html
UAEA Genel Direktörü, Zaporojye santralinin güvenliği için uyardı
UAEA Genel Direktörü, Zaporojye santralinin güvenliği için uyardı
Sputnik Türkiye
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) Genel Direktörü Grossi, Zaporojye nükleer santralindeki (ZNGS) güvenlik durumunun, dün santral sahası çevresindeki... 18.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-18T11:54+0300
2024-08-18T11:54+0300
2024-08-18T12:13+0300
dünya
zaporojye nükleer güç santrali
zaporojye
nükleer
drone
patlama
uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)
uaea
rafael grossi
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Zaporojye Nükleer Güç Santrali yetkilileri, dün bir dronun taşıdığı patlayıcının santralin koruma alanının hemen dışında patladığı konusunda UAEA Zaporojye Destek ve Yardım Misyonu (ISAMZ) ekibine bilgi verdi. Patlamanın temel soğutma suyu fıskiye havuzlarına yakın olduğu ve ZNGS'ye güç sağlayan 750 kilovoltluk kalan tek hat olan Dnipro elektrik hattına yaklaşık 100 metre uzaklıkta olduğu belirtildi. Patlama sonucunda ZNPP'nin iki ana kapısı arasındaki yolda hasar meydana geldi.ISAMZ ekibinin bölgeyi incelediği ve hasarın patlayıcı yüklü bir insansız hava aracı tarafından meydana geldiğini rapor etti. Olay üzerine UAEA tarafından Grossi’nin sözlerine yer verilerek yayınlanan açıklamada, “Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin karşı karşıya olduğu nükleer güvenlik tehditlerinde bir kez daha artış gözlemliyoruz. Daha önce de olduğu gibi son derece kaygılıyım ve bir kez daha tüm tarafları azami itidal göstermeye ve tesisi korumak için belirlenen beş özel ilkeye sıkı sıkıya bağlı kalmaya çağırıyorum” ifadeleri kullanıldı.Rosatom Genel Müdürü, Grossi ile telefonda görüşmüştüÖte yandan Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom) Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, dün UAEA Genel Direktörü Grossi ile telefonda görüşmüş, görüşmede Kursk ve Zaporojye nükleer santrallerindeki durum ele alınmıştı. Görüşme sırasında Lihaçev’in, ‘her iki nükleer santral etrafındaki durumun kötüleşmeye devam ettiğini’ vurguladığı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/rosatom-ukrayna-ordusu-zaporojye-ngsnin-sogutma-kulesine-agir-hasar-verdi-1086743238.html
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zaporojye nükleer güç santrali, zaporojye, nükleer, drone, patlama, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), uaea, rafael grossi
zaporojye nükleer güç santrali, zaporojye, nükleer, drone, patlama, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), uaea, rafael grossi
UAEA Genel Direktörü, Zaporojye santralinin güvenliği için uyardı
11:54 18.08.2024 (güncellendi: 12:13 18.08.2024)
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) Genel Direktörü Grossi, Zaporojye nükleer santralindeki (ZNGS) güvenlik durumunun, dün santral sahası çevresindeki yola isabet eden bir insansız hava aracı saldırısının ardından kötüleştiği konusunda uyardı.
Zaporojye Nükleer Güç Santrali yetkilileri, dün bir dronun taşıdığı patlayıcının santralin koruma alanının hemen dışında patladığı konusunda UAEA Zaporojye Destek ve Yardım Misyonu (ISAMZ) ekibine bilgi verdi. Patlamanın temel soğutma suyu fıskiye havuzlarına yakın olduğu ve ZNGS'ye güç sağlayan 750 kilovoltluk kalan tek hat olan Dnipro elektrik hattına yaklaşık 100 metre uzaklıkta olduğu belirtildi. Patlama sonucunda ZNPP'nin iki ana kapısı arasındaki yolda hasar meydana geldi.
ISAMZ ekibinin bölgeyi incelediği ve hasarın patlayıcı yüklü bir insansız hava aracı tarafından meydana geldiğini rapor etti. Olay üzerine UAEA tarafından Grossi’nin sözlerine yer verilerek yayınlanan açıklamada, “Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin karşı karşıya olduğu nükleer güvenlik tehditlerinde bir kez daha artış gözlemliyoruz. Daha önce de olduğu gibi son derece kaygılıyım ve bir kez daha tüm tarafları azami itidal göstermeye ve tesisi korumak için belirlenen beş özel ilkeye sıkı sıkıya bağlı kalmaya çağırıyorum” ifadeleri kullanıldı.
Rosatom Genel Müdürü, Grossi ile telefonda görüşmüştü
Öte yandan Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom) Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, dün UAEA Genel Direktörü Grossi ile telefonda görüşmüş, görüşmede Kursk ve Zaporojye nükleer santrallerindeki durum ele alınmıştı. Görüşme sırasında Lihaçev’in, ‘her iki nükleer santral etrafındaki durumun kötüleşmeye devam ettiğini’ vurguladığı kaydedildi.