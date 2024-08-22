https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/polise-mukavemet-asker-eglencesi-gozaltiyla-bitti-1087122344.html

Polise mukavemet: Asker eğlencesi gözaltıyla bitti

Polise mukavemet: Asker eğlencesi gözaltıyla bitti

Sputnik Türkiye

Eskişehir'de bir asker eğlencesinde havaya ateş edilmesi sebebiyle müdahale ederek silaha el koymak isteyen polise mukavemet eden 2 şüpheli gözaltına alındı. 22.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-22T02:09+0300

2024-08-22T02:09+0300

2024-08-22T02:09+0300

yaşam

polis

polis müdahalesi

ateş

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asker eğlencesi

polise mukavemet

gözaltı

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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yapılan bir asker eğlencesinde havaya ateş açıldı. Polisin olay yerinde silaha el koymak istemesi üzerine eğlenceye katılan bir grup, polise mukavemet gösterdi.Polise mukavemet gösterilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip yönlendirildi. Ekiplerin çabasıyla güçlükle sonlandırılan olayda ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.Polis, kalabalığı dağıtmak için anons yaptı. Kargaşa sırasında bir araca binerek uzaklaşan kişilerin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

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asker eğlencesi, havaya ateş açtı, polise mukavemet