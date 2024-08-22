https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/polise-mukavemet-asker-eglencesi-gozaltiyla-bitti-1087122344.html
Polise mukavemet: Asker eğlencesi gözaltıyla bitti
Polise mukavemet: Asker eğlencesi gözaltıyla bitti
Sputnik Türkiye
Eskişehir'de bir asker eğlencesinde havaya ateş edilmesi sebebiyle müdahale ederek silaha el koymak isteyen polise mukavemet eden 2 şüpheli gözaltına alındı. 22.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-22T02:09+0300
2024-08-22T02:09+0300
2024-08-22T02:09+0300
yaşam
polis
polis müdahalesi
ateş
ateş açma
asker eğlencesi
polise mukavemet
gözaltı
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yapılan bir asker eğlencesinde havaya ateş açıldı. Polisin olay yerinde silaha el koymak istemesi üzerine eğlenceye katılan bir grup, polise mukavemet gösterdi.Polise mukavemet gösterilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip yönlendirildi. Ekiplerin çabasıyla güçlükle sonlandırılan olayda ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.Polis, kalabalığı dağıtmak için anons yaptı. Kargaşa sırasında bir araca binerek uzaklaşan kişilerin yakalanması için de çalışma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/600-yillik-agac-9-kisiyi-yaraladi-2sinin-durumu-agir-1087121720.html
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asker eğlencesi, havaya ateş açtı, polise mukavemet
asker eğlencesi, havaya ateş açtı, polise mukavemet
Polise mukavemet: Asker eğlencesi gözaltıyla bitti
Eskişehir'de bir asker eğlencesinde havaya ateş edilmesi sebebiyle müdahale ederek silaha el koymak isteyen polise mukavemet eden 2 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yapılan bir asker eğlencesinde havaya ateş açıldı. Polisin olay yerinde silaha el koymak istemesi üzerine eğlenceye katılan bir grup, polise mukavemet gösterdi.
Polise mukavemet gösterilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip yönlendirildi. Ekiplerin çabasıyla güçlükle sonlandırılan olayda ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Polis, kalabalığı dağıtmak için anons yaptı. Kargaşa sırasında bir araca binerek uzaklaşan kişilerin yakalanması için de çalışma başlatıldı.