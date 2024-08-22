https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/600-yillik-agac-9-kisiyi-yaraladi-2sinin-durumu-agir-1087121720.html
600 yıllık ağaç 9 kişiyi yaraladı: 2'sinin durumu ağır
600 yıllık ağaç 9 kişiyi yaraladı: 2'sinin durumu ağır
Sputnik Türkiye
İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, 600 yıllık olduğu belirtilen çınar ağacı dalı kıraathanede oturan vatandaşların üzerine devrildi. Ağacın altında kalan kişilerden... 22.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-22T01:44+0300
2024-08-22T01:44+0300
2024-08-22T01:44+0300
yaşam
ağaç
kıraathane
çınar
çınar ağacı
vatandaş
ambulans
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ağır yaralı
ihbar
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İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde akşam saatlerinde 600 yıllık çınar ağacının büyük gövdeli bir dalı, kıraathanede oturan çok sayıda ilçe sakinin üzerine devrildi. Ağaç dalının devrilmesi üzerine vatandaşlar ağaç dalının altında kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine çok sayıda ambulans bölgeye sevk edildi. Çevredekilerin de yardımıyla kurtarılan 9 yaralı, ambulansla hastaneye sevk edildi. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/tren-ve-traktor-carpisti-yaralanan-kimse-olmadi-1087118820.html
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ağaç, kıraathane, çınar, çınar ağacı, vatandaş, ambulans, yaralı, ağır yaralı, ihbar
ağaç, kıraathane, çınar, çınar ağacı, vatandaş, ambulans, yaralı, ağır yaralı, ihbar
600 yıllık ağaç 9 kişiyi yaraladı: 2'sinin durumu ağır
İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, 600 yıllık olduğu belirtilen çınar ağacı dalı kıraathanede oturan vatandaşların üzerine devrildi. Ağacın altında kalan kişilerden 2’si ağır 9 kişi yaralandı.
İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde akşam saatlerinde 600 yıllık çınar ağacının büyük gövdeli bir dalı, kıraathanede oturan çok sayıda ilçe sakinin üzerine devrildi. Ağaç dalının devrilmesi üzerine vatandaşlar ağaç dalının altında kaldı.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine çok sayıda ambulans bölgeye sevk edildi. Çevredekilerin de yardımıyla kurtarılan 9 yaralı, ambulansla hastaneye sevk edildi. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.