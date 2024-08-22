https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/600-yillik-agac-9-kisiyi-yaraladi-2sinin-durumu-agir-1087121720.html

600 yıllık ağaç 9 kişiyi yaraladı: 2'sinin durumu ağır

600 yıllık ağaç 9 kişiyi yaraladı: 2'sinin durumu ağır

Sputnik Türkiye

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, 600 yıllık olduğu belirtilen çınar ağacı dalı kıraathanede oturan vatandaşların üzerine devrildi. Ağacın altında kalan kişilerden... 22.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-22T01:44+0300

2024-08-22T01:44+0300

2024-08-22T01:44+0300

yaşam

ağaç

kıraathane

çınar

çınar ağacı

vatandaş

ambulans

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ağır yaralı

ihbar

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İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde akşam saatlerinde 600 yıllık çınar ağacının büyük gövdeli bir dalı, kıraathanede oturan çok sayıda ilçe sakinin üzerine devrildi. Ağaç dalının devrilmesi üzerine vatandaşlar ağaç dalının altında kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine çok sayıda ambulans bölgeye sevk edildi. Çevredekilerin de yardımıyla kurtarılan 9 yaralı, ambulansla hastaneye sevk edildi. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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