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PFDK'dan Göztepe'ye ve Ali Koç ile Fatih Özkan'a ceza
PFDK'dan Göztepe'ye ve Ali Koç ile Fatih Özkan'a ceza
Sputnik Türkiye
PFDK, Fenerbahçe maçında çıkan olaylar nedeniyle Göztepe'ye 2 maç saha kapatma, Ali Koç'a saldıran Fatih Özkan'a 90 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Aynı... 22.08.2024, Sputnik Türkiye
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Fenerbahçe maçında yaşanan olaylardan dolayı Göztepe’ye 2 maç saha kapama, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’u itmesinden dolayı Göztepe görevlisi Fatih Özkan’a 90 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. PFDK'nın bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlarlar arasında yer alan Göztepe-Fenerbahçe maçına ilişkin açıklamada şunlar ifade edildi:
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PFDK'dan Göztepe'ye ve Ali Koç ile Fatih Özkan'a ceza

20:29 22.08.2024 (güncellendi: 20:52 22.08.2024)
© AA / Mehmet Emin MengüarslanFenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a tribünlerden yabancı maddeler atıldı
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a tribünlerden yabancı maddeler atıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2024
© AA / Mehmet Emin Mengüarslan
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PFDK, Fenerbahçe maçında çıkan olaylar nedeniyle Göztepe'ye 2 maç saha kapatma, Ali Koç'a saldıran Fatih Özkan'a 90 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Aynı müsabakada akredite edilmediği alanda bulunan Ali Koç'a ise 504 bin TL para cezası verildi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Fenerbahçe maçında yaşanan olaylardan dolayı Göztepe’ye 2 maç saha kapama, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’u itmesinden dolayı Göztepe görevlisi Fatih Özkan’a 90 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.
PFDK'nın bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlarlar arasında yer alan Göztepe-Fenerbahçe maçına ilişkin açıklamada şunlar ifade edildi:
Göztepe’nin, 17.08.2024 tarihinde oynanan Göztepe-Fenerbahçe Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının ve mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 2 maç saha kapama cezası ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada Göztepe’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Doğu Tribünü 213,214, Batı Tribünü 224, Kuzey Tribünü 207, Güney Tribünü 219, Batı Vıp Tribünü 225 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
Aynı müsabakada Göztepe’nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 90 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada Göztepe görevlisi Fatih Özkan’ın, akreditasyon talimatına aykırı eylemi ve rakip takım kulüp başkanına yönelik saldırısı nedeniyle neticeten 90 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
Fenerbahçe’nin, 17.08.2024 tarihinde oynanan Göztepe-Fenerbahçe Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 336 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada Fenerbahçe’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün 209 ve 210 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
Aynı müsabakada Fenerbahçe Başkanı Yıldırım Ali Koç’un, müsabakanın devre arasında ve müsabakanın durmasına sebebiyet verecek şekilde müsabaka esnasında akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 504 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada Fenerbahçe idarecisi Burak Çağlan Kızılhan, müsabakanın devre arasında ve müsabakanın durmasına sebebiyet verecek şekilde müsabaka esnasında akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 336 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2024
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Ali Koç PFDK'ya sevk edildi
20 Ağustos, 19:49
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