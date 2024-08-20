Ali Koç PFDK'ya sevk edildi

GÖZTEPE A.Ş. Kulübü görevlisi FATİH ÖZKAN’ın aynı müsabakadaki talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca ve “saldırısı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi uyarınca 20.08.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.