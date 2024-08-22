https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/milli-savunma-bakanligi-kktcde-meydana-gelen-trafik-kazasinda-piyade-er-ugurcan-isik-sehit-oldu-1087152745.html
Milli Savunma Bakanlığı: KKTC'de meydana gelen trafik kazasında Piyade Er Uğurcan Işık şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı: KKTC'de meydana gelen trafik kazasında Piyade Er Uğurcan Işık şehit oldu
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Polis Basın Subaylığı 'Güzelyurt kentinde askeri aracın otomobille çarpışmasının ardından devrilmesi sonucu 1 askerin şehit olduğunu, 11 askerin yaralandığını'... 22.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-22T18:08+0300
2024-08-22T18:08+0300
2024-08-22T18:15+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
yaşar güler
taziye
şehit
asker
yaralı
trafik kazası
kuzey kıbrıs
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Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre, Güzelyurt-Akçay ana yolu üzerinde saat 09.00'da kaza meydana geldiği ifade edildi.Akçay'dan Güzelyurt istikametine seyir halinde olan askeri aracın, aynı yönde seyreden otomobile çarptıktan sonra yolun dışına çıkarak devrildiği ve kazada ilk belirlemelere göre askeri aracın sürücüsünün de aralarında bulunduğu 12 asker yaralandığı aktarılmıştı.Yaralılar ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı dile getirdildi.Polis Basın Subaylığı'ndan daha sonra yapılan açıklamada ise trafik kazasında yaralanan askerlerden 1'inin, 'kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu' bilgisi paylaşıldı.Savunma Bakanlığı'ndan taziye mesajıMilli Savunma Bakanlığı (MSB), Piyade Er Uğurcan Işık için taziye mesajı yayımladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Piyade Er Uğurcan Işık'ın şehit olduğu trafik kazasında 11 askerin de yaralandığı ve tedavilerine derhal başlandığı' belirtilerek şu ifadelere yer verildi:Bakan Güler'den taziye mesajıMilli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Bakanlığın sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.Güler, mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.
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milli savunma bakanlığı (msb), yaşar güler, taziye, şehit, asker, yaralı, trafik kazası, kuzey kıbrıs
milli savunma bakanlığı (msb), yaşar güler, taziye, şehit, asker, yaralı, trafik kazası, kuzey kıbrıs
Milli Savunma Bakanlığı: KKTC'de meydana gelen trafik kazasında Piyade Er Uğurcan Işık şehit oldu
18:08 22.08.2024 (güncellendi: 18:15 22.08.2024)
Polis Basın Subaylığı 'Güzelyurt kentinde askeri aracın otomobille çarpışmasının ardından devrilmesi sonucu 1 askerin şehit olduğunu, 11 askerin yaralandığını' açıkladı
Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre, Güzelyurt-Akçay ana yolu üzerinde saat 09.00'da kaza meydana geldiği ifade edildi.
Akçay'dan Güzelyurt istikametine seyir halinde olan askeri aracın, aynı yönde seyreden otomobile çarptıktan sonra yolun dışına çıkarak devrildiği ve kazada ilk belirlemelere göre askeri aracın sürücüsünün de aralarında bulunduğu 12 asker yaralandığı aktarılmıştı.
Yaralılar ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı dile getirdildi.
Polis Basın Subaylığı'ndan daha sonra yapılan açıklamada ise trafik kazasında yaralanan askerlerden 1'inin, 'kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu' bilgisi paylaşıldı.
Savunma Bakanlığı'ndan taziye mesajı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Piyade Er Uğurcan Işık için taziye mesajı yayımladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Piyade Er Uğurcan Işık'ın şehit olduğu trafik kazasında 11 askerin de yaralandığı ve tedavilerine derhal başlandığı' belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.
Bakan Güler'den taziye mesajı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Bakanlığın sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.
Güler, mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.