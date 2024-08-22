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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'dan DEM Parti açıklaması: 'Mecliste ilelebet kalamayacaksınız'
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'dan DEM Parti açıklaması: 'Mecliste ilelebet kalamayacaksınız'
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'ın yaptığı açıklamasında, DEM Parti'nin PKK ile bağlarını koparmadığı sürece mecliste uzun ilelebet kalamayacağını dile... 22.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-22T16:33+0300
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, siyasetin neresinde çözülme ve yıkım varsa CHP'nin orada sahne aldığını, çözülme ve yıkım sürecinin tanıtım, pazarlama ve parlatma işlerini de CHP yandaşı medyanın üstlendiğini savundu.Saldırıların merkezinde, milletin hukukunu kararlılıkla savunan MHP'nin yer aldığını ifade eden Yalçın, sürekli MHP aleyhtarlığının tekrarlandığı siyasi nakaratın arkasına, kirli bir ihanet ve iş birliğinin gizlendiğine işaret etti.'İki dalda zıplayıp iki ipte oynamayın'CHP'nin başta Türk milliyetçiliği olmak üzere Cumhuriyet'i kuran bütün değerlerle savaşan bir politik mekanizmaya dönüştürüldüğünü ileri süren Yalçın, şunları kaydetti:'Mecliste ilelebet kalamayacaksınız'DEM Parti'nin MHP'ye yönelik açıklamalarına da değinen Yalçın, "PKK ile bağlarınızı koparmadığınız sürece Mecliste ilelebet kalamayacaksınız. Türk milletine ve hükümranlık haklarına saygılı olmadığınız sürece, toplumda dışlanacaksınız. PKK ve siyasi acentesi için çember giderek daralıyor" ifadelerini kullandı.Türk milletinin egemenlik haklarına yönelen saldırıları sonsuza kadar bitireceklerini vurgulayan Yalçın, şu değerlendirmeleri yaptı:
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'dan DEM Parti açıklaması: 'Mecliste ilelebet kalamayacaksınız'

16:33 22.08.2024
© AASemih Yalçın
Semih Yalçın - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2024
© AA
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'ın yaptığı açıklamasında, DEM Parti'nin PKK ile bağlarını koparmadığı sürece mecliste uzun ilelebet kalamayacağını dile getirdi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, siyasetin neresinde çözülme ve yıkım varsa CHP'nin orada sahne aldığını, çözülme ve yıkım sürecinin tanıtım, pazarlama ve parlatma işlerini de CHP yandaşı medyanın üstlendiğini savundu.
Saldırıların merkezinde, milletin hukukunu kararlılıkla savunan MHP'nin yer aldığını ifade eden Yalçın, sürekli MHP aleyhtarlığının tekrarlandığı siyasi nakaratın arkasına, kirli bir ihanet ve iş birliğinin gizlendiğine işaret etti.

'İki dalda zıplayıp iki ipte oynamayın'

CHP'nin başta Türk milliyetçiliği olmak üzere Cumhuriyet'i kuran bütün değerlerle savaşan bir politik mekanizmaya dönüştürüldüğünü ileri süren Yalçın, şunları kaydetti:

CHP, terörizmin siyasi acentesi olan partilerin hamiliğini üstlenerek terörün kökünün kazınması için millet ve devletin gösterdiği çabalara sekte vurmaktadır. Terörle mücadelenin nihai hedefine erişmesinde en büyük ayak bağı, en büyük engel, bizzat CHP'nin mevcut politikalarıdır. CHP, terörizmi kalıcı kılmaya, DEM Parti'ye hayat vermeye, TİP gibi taşeron örgütleri ayakta tutmaya ant içmiş gibidir. CHP, Meclisteki mazbatalı kravatlı teröristlerin, devletin sırtına kene gibi yapışarak emdiği yüz milyonlarca liralık haksız parayı afiyetle yemeleri için her çeşit hizmeti sunmaktadır. MHP olarak, CHP'ye sesleniyoruz, iki dalda zıplayıp iki ipte oynamayın. Bir cambaz, iki ipte oynamaz. Safınızı belli edin. Millet yerinizi bilsin. Mazbatalı, kravatlı teröristleri, pazar tezgahındaki meyve ve sebzelerin altına saklanan çürükler gibi arkanıza gizlemekten vazgeçin.

'Mecliste ilelebet kalamayacaksınız'

DEM Parti'nin MHP'ye yönelik açıklamalarına da değinen Yalçın, "PKK ile bağlarınızı koparmadığınız sürece Mecliste ilelebet kalamayacaksınız. Türk milletine ve hükümranlık haklarına saygılı olmadığınız sürece, toplumda dışlanacaksınız. PKK ve siyasi acentesi için çember giderek daralıyor" ifadelerini kullandı.
Türk milletinin egemenlik haklarına yönelen saldırıları sonsuza kadar bitireceklerini vurgulayan Yalçın, şu değerlendirmeleri yaptı:

CHP ve DEM'liler şunu bilin, size ve yoldaşlarınıza milletin hakkını yedirmeyeceğiz. Yıkım süreci üzerinden harami saltanatı kurmanıza göz yummayacağız. Bir yandan tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyip diğer yandan bebeklere kurşun atan hainlerle, milletin evlatlarını şehit edip devlet hazinesine çöreklenen asalaklarla iş tutmanıza seyirci kalmayacağız. Türk milletinin egemenlik haklarına, birlik ve bütünlüğüne uzanan her eli kıracağız. Millet düşmanlarını kayırmak için Parlamentonun olağanüstü toplantılara çağırılmasına karşı milli iradenin tecelligahının haysiyet, mehabet, fazilet ve şerefini ısrarla koruyacağız. Milletin hukukunu kararlılıkla savunacak, size ve taşeronlarınıza çiğnetmeyeceğiz.

Semih Yalçın - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2024
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MHP'den Can Atalay'a ilişkin çağrıya yanıt: 'DEM'lenmiş CHP'nin siyasi ayak oyunlarına gelmeyeceğiz'
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