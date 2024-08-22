https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/mhp-genel-baskan-yardimcisi-yalcindan-dem-parti-aciklamasi-mecliste-ilelebet-kalamayacaksiniz-1087145213.html

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'dan DEM Parti açıklaması: 'Mecliste ilelebet kalamayacaksınız'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'dan DEM Parti açıklaması: 'Mecliste ilelebet kalamayacaksınız'

Sputnik Türkiye

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'ın yaptığı açıklamasında, DEM Parti'nin PKK ile bağlarını koparmadığı sürece mecliste uzun ilelebet kalamayacağını dile... 22.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-22T16:33+0300

2024-08-22T16:33+0300

2024-08-22T16:33+0300

politika

mhp

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semih yalçın

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, siyasetin neresinde çözülme ve yıkım varsa CHP'nin orada sahne aldığını, çözülme ve yıkım sürecinin tanıtım, pazarlama ve parlatma işlerini de CHP yandaşı medyanın üstlendiğini savundu.Saldırıların merkezinde, milletin hukukunu kararlılıkla savunan MHP'nin yer aldığını ifade eden Yalçın, sürekli MHP aleyhtarlığının tekrarlandığı siyasi nakaratın arkasına, kirli bir ihanet ve iş birliğinin gizlendiğine işaret etti.'İki dalda zıplayıp iki ipte oynamayın'CHP'nin başta Türk milliyetçiliği olmak üzere Cumhuriyet'i kuran bütün değerlerle savaşan bir politik mekanizmaya dönüştürüldüğünü ileri süren Yalçın, şunları kaydetti:'Mecliste ilelebet kalamayacaksınız'DEM Parti'nin MHP'ye yönelik açıklamalarına da değinen Yalçın, "PKK ile bağlarınızı koparmadığınız sürece Mecliste ilelebet kalamayacaksınız. Türk milletine ve hükümranlık haklarına saygılı olmadığınız sürece, toplumda dışlanacaksınız. PKK ve siyasi acentesi için çember giderek daralıyor" ifadelerini kullandı.Türk milletinin egemenlik haklarına yönelen saldırıları sonsuza kadar bitireceklerini vurgulayan Yalçın, şu değerlendirmeleri yaptı:

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mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), semih yalçın, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), dem parti, türkiye işçi partisi (tip)