https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/milli-egitim-bakani-tekin-okullarin-acilis-tarihini-acikladi-1087160784.html
Milli Eğitim Bakanı Tekin okulların açılış tarihini açıkladı
Milli Eğitim Bakanı Tekin okulların açılış tarihini açıkladı
Sputnik Türkiye
Batı Nil Virüsü ve Maymun çiçeği hastalıkları sonrası okulların açılış tarihinin erteleneceği iddia edildi. Okulların açılış tarihinin erteleneceği iddialarını... 22.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-22T21:44+0300
2024-08-22T21:44+0300
2024-08-22T21:46+0300
türkiye
okullar
özel okullar
meb
milli eğitim bakanlığı (meb)
yusuf tekin
batı nil virüsü
maymun çiçeği virüsü
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Gaziantep'te katıldığı canlı yayında 'MEB ile ilgili mevzularda spekülasyonlar var. Tatil uzadı gibi. 9 Eylül'de okullar açılacak, erteleme gündemde yok.'' dedi.Okullar ne zaman açılacak?Okulların açılış tarihi hakkında konuşan Bakan Tekin, "MEB ile ilgili mevzularda spekülasyonlar var. Tatil uzadı gibi. 9 Eylül'de okullar açılacak, erteleme gündemde yok. 2 Eylül günü öğretmen arkadaşlarımızın seminerleri başlıyor. 9 Eylül'de takvimimiz başlayacak" şeklinde konuştu. Okullarda ara tatil kaldırılıyor mu?Ara tatil kaldırılacak iddiaları hakkında açıklama yapan Bakan Tekin, "Ara tatilin kalkması gibi bir durum yok. Uzaktan yürütülen seminerler artık yüz yüze yapılacak" ifadelerini kullandı.Batı Nil Virüsü için okullarda tedbir var mı?Öğrencilere yönelik 2020 yılında (pandemi döneminde) Covid-19 tedbirleri alınmıştı. Batı Nil Virüsü hastalığının 6 kişide görülmesi üzerine aynı tedbirlerin alınıp alınmayacağı merak konusu oldu. Pandemi döneminde uzaktan eğitim, EBA üzerinden verilmişti. Virüsün yayılması durumunda okullar kapatılacak mı? Okulların açılış tarihi değişecek mi? gibi sorular merak konusu oldu.Okullar uzaktan mı olacak?2020 yılında Covid-19 hastalığı nedeniyle eğitim kurumları uzaktan eğitime dönmüştü. Batı Nil Virüsü hastalığı ve maymun çiçeği tehlikesi sonrası tekrar uzaktan eğitim olacak mı? merak konusu. Milli Eğitim Bakanlığı 22 Ağustos 2024 itibari ile henüz resmi bir açıklama yapmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/turkiyede-bati-nil-virusu-goruldu-bati-nil-virusu-nedir-1087151339.html
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okullar, özel okullar, meb, milli eğitim bakanlığı (meb), yusuf tekin, batı nil virüsü, maymun çiçeği virüsü
okullar, özel okullar, meb, milli eğitim bakanlığı (meb), yusuf tekin, batı nil virüsü, maymun çiçeği virüsü
Milli Eğitim Bakanı Tekin okulların açılış tarihini açıkladı
21:44 22.08.2024 (güncellendi: 21:46 22.08.2024)
Batı Nil Virüsü ve Maymun çiçeği hastalıkları sonrası okulların açılış tarihinin erteleneceği iddia edildi. Okulların açılış tarihinin erteleneceği iddialarını kesin bir dille yalanlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 9 Eylül'de okulların açılacağını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Gaziantep'te katıldığı canlı yayında 'MEB ile ilgili mevzularda spekülasyonlar var. Tatil uzadı gibi. 9 Eylül'de okullar açılacak, erteleme gündemde yok.'' dedi.
Okullar ne zaman açılacak?
Okulların açılış tarihi hakkında konuşan Bakan Tekin, "MEB ile ilgili mevzularda spekülasyonlar var. Tatil uzadı gibi. 9 Eylül'de okullar açılacak, erteleme gündemde yok. 2 Eylül günü öğretmen arkadaşlarımızın seminerleri başlıyor. 9 Eylül'de takvimimiz başlayacak" şeklinde konuştu.
Okullarda ara tatil kaldırılıyor mu?
Ara tatil kaldırılacak iddiaları hakkında açıklama yapan Bakan Tekin, "Ara tatilin kalkması gibi bir durum yok. Uzaktan yürütülen seminerler artık yüz yüze yapılacak" ifadelerini kullandı.
Batı Nil Virüsü için okullarda tedbir var mı?
Öğrencilere yönelik 2020 yılında (pandemi döneminde) Covid-19 tedbirleri alınmıştı. Batı Nil Virüsü hastalığının 6 kişide görülmesi üzerine aynı tedbirlerin alınıp alınmayacağı merak konusu oldu. Pandemi döneminde uzaktan eğitim, EBA üzerinden verilmişti. Virüsün yayılması durumunda okullar kapatılacak mı? Okulların açılış tarihi değişecek mi? gibi sorular merak konusu oldu.
Okullar uzaktan mı olacak?
2020 yılında Covid-19 hastalığı nedeniyle eğitim kurumları uzaktan eğitime dönmüştü. Batı Nil Virüsü hastalığı ve maymun çiçeği tehlikesi sonrası tekrar uzaktan eğitim olacak mı? merak konusu. Milli Eğitim Bakanlığı 22 Ağustos 2024 itibari ile henüz resmi bir açıklama yapmadı.