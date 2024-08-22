https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/midesindeki-kapsuller-patlayan-uyusturucu-kuryesi-hayatini-kaybetti-1087161186.html

Midesindeki kapsüller patlayan uyuşturucu kuryesi hayatını kaybetti

Midesindeki kapsüller patlayan uyuşturucu kuryesi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

İran'dan gelen iki uyuşturucu kuryesinden birinin, midesindeki kapsüllerin patlaması sebebiyle Kocaeli'de hayatını kaybettiği yanında bulunan diğer kişinin ise... 22.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-22T22:21+0300

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türkiye

kurye

uyuşturucu

kocaeli

tem otoyolu

istanbul

iran

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TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde meydana geldiği ifade edilen hadisede, İran'dan İstanbul'a giden ve midesinde uyuşturucu taşıyan iki kuryenin, şehirlerarası otogarda otobüsten inerek taksiye bindiği belirtildi. Taksicinin paraları olmadığını anlaması üzerine TEM Otoyolu'nda indirilen kuryelerden birinin bu sırada midesindeki kapsüllerin patlaması neticesinde fenalaşarak yere yığıldığı açıklandı.Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yaptıkları incelemede şahsın uyuşturucu kuryesi olduğunu, midesinde uyuşturucu taşıdığı tespit edildi.İranlı F.K. isimli şahsın birlikte yola çıktığı arkadaşı da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı.Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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kurye, uyuşturucu, kocaeli, tem otoyolu, istanbul, iran