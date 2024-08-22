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Avrupa Birliği'nden 'endişe verici rapor': 'Sıcaklık kaynaklı ölümler 5 kat artacak'
Avrupa Birliği'nden 'endişe verici rapor': 'Sıcaklık kaynaklı ölümler 5 kat artacak'
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ortak Araştırma Merkezinin (JRC) hazırladığı bir rapora göre, Avrupa'da 2100 yılında sıcaklardan kaynaklı ölümlerin günümüze... 22.08.2024, Sputnik Türkiye
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The Lancet Public Health dergisi tarafından yayımlanan ve iklim değişikliği sonuçlarının 27 AB ülkesi ile İngiltere, İsviçre ve Norveç özelinde Avrupa'daki hava sıcaklıklarına yapacağı etkinin ele alındığı JRC'nin raporu endişe verdi.Avrupa'da ilk kez bölgelere göre ölüm oranlarının analizini sunan bu çalışma, kıtasal düzeyde ısıya bağlı nedenlerden kaynaklanan ölümlerin 2100 yılında ortalama olarak üç katına çıkacağını, bazı yerlerde bunun 5 kat olacağını ortaya koydu.Rapordaki öngörüler doğrultusunda, Avrupa'da mevcut durumda hava sıcaklığından 43 bin 729 kişi hayatını kaybederken, 2100'de sayının ortalama 128 bin 809'a çıkması bekleniyor.Rapora göre, 2100 yılına gelindiğinde hava sıcaklığına bağlı ölümlerin başta Avrupa'nın güney bölgelerini etkileyeceği, AB ülkelerinden İspanya, İtalya, Yunanistan ve Malta'da bu nedenden can kayıplarının 5 kata kadar artabileceği ifade edildi.Yapılan örneklemelerde, İspanya'da mevcut durumda yılda 4 bin 414 olan sıcak hava kaynaklı ölümlerin 2100 yılında 20 bin 194'e çıkabileceği kaydedildi.Birleşmiş Milletler'in çalışmalarında da iklim değişikliğine karşı herhangi bir şey yapılmaması halinde 2100 yılında sıcaklığın günümüze oranla büyük olasılıkla 3 santigrat artmasının beklendiği hatırlatıldı.JRC, en kötü olasılıkta 2100'de sıcaklıkların şimdikinden 4 santigrat derece daha artabileceğini ve bu durumda ölümlerin günümüzdeki sayılara oranla yaklaşık 9 kat daha fazla olabileceği uyarısında bulundu.Diğer yandan araştırmada, aşırı soğuk havanın aşırı sıcak havaya oranla çok daha fazla öldürücü olduğuna dikkat çekildi. Raporda uzmanların, aşırı sıcak havanın, aşırı soğukları ve bundan kaynaklanan ölümleri azaltabileceği yönündeki 'iklim değişikliği inkarcılarının' görüşüne katılmadığına da vurgu yapıldı.
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sıcaklık, ölüm, ispanya, italya, yunanistan, malta, ingiltere, isviçre, norveç, avrupa birliği
sıcaklık, ölüm, ispanya, italya, yunanistan, malta, ingiltere, isviçre, norveç, avrupa birliği

Avrupa Birliği'nden 'endişe verici rapor': 'Sıcaklık kaynaklı ölümler 5 kat artacak'

22:01 22.08.2024 (güncellendi: 22:02 22.08.2024)
© İHA / LUCA ZENNAROAvrupa'da kavurucu sıcaklar: İspanya 44.8, İtalya 46 dereceyi gördü
Avrupa'da kavurucu sıcaklar: İspanya 44.8, İtalya 46 dereceyi gördü - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2024
© İHA / LUCA ZENNARO
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ortak Araştırma Merkezinin (JRC) hazırladığı bir rapora göre, Avrupa'da 2100 yılında sıcaklardan kaynaklı ölümlerin günümüze oranla 5 kat artması öngörülüyor. Söz konusu bu rapor 'endişe verici' olarak nitelendirildi.
The Lancet Public Health dergisi tarafından yayımlanan ve iklim değişikliği sonuçlarının 27 AB ülkesi ile İngiltere, İsviçre ve Norveç özelinde Avrupa'daki hava sıcaklıklarına yapacağı etkinin ele alındığı JRC'nin raporu endişe verdi.
Avrupa'da ilk kez bölgelere göre ölüm oranlarının analizini sunan bu çalışma, kıtasal düzeyde ısıya bağlı nedenlerden kaynaklanan ölümlerin 2100 yılında ortalama olarak üç katına çıkacağını, bazı yerlerde bunun 5 kat olacağını ortaya koydu.
Rapordaki öngörüler doğrultusunda, Avrupa'da mevcut durumda hava sıcaklığından 43 bin 729 kişi hayatını kaybederken, 2100'de sayının ortalama 128 bin 809'a çıkması bekleniyor.
Rapora göre, 2100 yılına gelindiğinde hava sıcaklığına bağlı ölümlerin başta Avrupa'nın güney bölgelerini etkileyeceği, AB ülkelerinden İspanya, İtalya, Yunanistan ve Malta'da bu nedenden can kayıplarının 5 kata kadar artabileceği ifade edildi.
Yapılan örneklemelerde, İspanya'da mevcut durumda yılda 4 bin 414 olan sıcak hava kaynaklı ölümlerin 2100 yılında 20 bin 194'e çıkabileceği kaydedildi.
Birleşmiş Milletler'in çalışmalarında da iklim değişikliğine karşı herhangi bir şey yapılmaması halinde 2100 yılında sıcaklığın günümüze oranla büyük olasılıkla 3 santigrat artmasının beklendiği hatırlatıldı.
JRC, en kötü olasılıkta 2100'de sıcaklıkların şimdikinden 4 santigrat derece daha artabileceğini ve bu durumda ölümlerin günümüzdeki sayılara oranla yaklaşık 9 kat daha fazla olabileceği uyarısında bulundu.
Diğer yandan araştırmada, aşırı soğuk havanın aşırı sıcak havaya oranla çok daha fazla öldürücü olduğuna dikkat çekildi. Raporda uzmanların, aşırı sıcak havanın, aşırı soğukları ve bundan kaynaklanan ölümleri azaltabileceği yönündeki 'iklim değişikliği inkarcılarının' görüşüne katılmadığına da vurgu yapıldı.
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