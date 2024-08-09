MHP'den Can Atalay'a ilişkin çağrıya yanıt: 'DEM'lenmiş CHP'nin siyasi ayak oyunlarına gelmeyeceğiz'

CHP, boş tenekenin çok ses çıkardığı gibi beyhude işlerle uğraşıp kavga çıkarmayı siyaset yöntemi haline getirmiştir. CHP hem TBMM'yi siyasi emellerine vasıta kılmaya cüret etmekte hem de kamuoyunu gürültüye boğarak ülkemize vakit kaybettirmektedir. Ayrıca terörizme gönüllü hizmet veren bir kişi için olağanüstü toplantı daveti, yüce parlamentomuzun mehabetine yakışmamaktadır.

MHP olarak, DEM'lenmiş CHP'nin siyasi ayak oyunlarına gelmeyeceğiz. Her ne kadar TBMM Başkanlığı toplantı çağrısına henüz cevap vermemiş olsa da MHP olarak bu maksatlı ve kötü niyetli olağanüstü toplantı çağrısına itibar etmeyeceğiz ve 50 milletvekilimizle birlikte toplantıya katılmayacağız.