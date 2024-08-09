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MHP'den Can Atalay'a ilişkin çağrıya yanıt: 'DEM'lenmiş CHP'nin siyasi ayak oyunlarına gelmeyeceğiz'
MHP'den Can Atalay'a ilişkin çağrıya yanıt: 'DEM'lenmiş CHP'nin siyasi ayak oyunlarına gelmeyeceğiz'
Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın,​ MHP'nin Anayasa Mahkemesinin (AYM) Can Atalay kararıyla ilgili CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısına katılmayacağını... 09.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-09T19:04+0300
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politika
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milliyetçi hareket partisi (mhp)
semih yalçın
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TBMM'nin, Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesince verilen kararın görüşülmeye açılması için CHP tarafından 16 Ağustos saat 14.00'te olağanüstü toplantıya çağrıldığını anımsatarak bir açıklama yaptı.Bir milli güvenlik sorunu olarak gördükleri Anayasa Mahkemesi kararları hakkında partinin görüşünün daima açık ve net olduğunu ifade eden Yalçın şu cümleleri kaydetti:CHP'nin bir bardak suda fırtına koparmaya çalıştığını belirtilen Yalçın, değerlendirmesi şu cümlelerle devam etti:
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mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), semih yalçın, can atalay, anayasa mahkemesi (aym), chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), semih yalçın, can atalay, anayasa mahkemesi (aym), chp, cumhuriyet halk partisi (chp)

MHP'den Can Atalay'a ilişkin çağrıya yanıt: 'DEM'lenmiş CHP'nin siyasi ayak oyunlarına gelmeyeceğiz'

19:04 09.08.2024
© AASemih Yalçın
Semih Yalçın - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2024
© AA
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın,​ MHP'nin Anayasa Mahkemesinin (AYM) Can Atalay kararıyla ilgili CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısına katılmayacağını açıkladı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TBMM'nin, Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesince verilen kararın görüşülmeye açılması için CHP tarafından 16 Ağustos saat 14.00'te olağanüstü toplantıya çağrıldığını anımsatarak bir açıklama yaptı.
Bir milli güvenlik sorunu olarak gördükleri Anayasa Mahkemesi kararları hakkında partinin görüşünün daima açık ve net olduğunu ifade eden Yalçın şu cümleleri kaydetti:

Verilen kararlar Türk hukuk sistemine sürülmüş kara bir leke olarak görülmüştür. Anayasa Mahkemesi yetki alanının dışına çıkarak TBMM'ye ve diğer yüksek yargıya parmak sallamaya devam etmektedir. Bizce teröriste hak ihlali kararı veren bir mahkeme, Türk milletinin mahkemesi olamaz, bunun adına da adalet denilemez. Üstelik Türkiye'nin bunca önemli meselesi varken, gerek Rusya-Ukrayna çatışması ve gerekse İsrail'in hem Filistinlilere hem bölge ülkelerine yönelik alçakça saldırıları sürerken, bu yüzden bütün Orta Doğu ve hatta dünya diken üstündeyken, Can Atalay gibi bir vatan haininin durumuyla Türkiye'nin gündemini işgal etmek, fevkalade abestir ve yanlıştır.

CHP'nin bir bardak suda fırtına koparmaya çalıştığını belirtilen Yalçın, değerlendirmesi şu cümlelerle devam etti:

CHP, boş tenekenin çok ses çıkardığı gibi beyhude işlerle uğraşıp kavga çıkarmayı siyaset yöntemi haline getirmiştir. CHP hem TBMM'yi siyasi emellerine vasıta kılmaya cüret etmekte hem de kamuoyunu gürültüye boğarak ülkemize vakit kaybettirmektedir. Ayrıca terörizme gönüllü hizmet veren bir kişi için olağanüstü toplantı daveti, yüce parlamentomuzun mehabetine yakışmamaktadır.

MHP olarak, DEM'lenmiş CHP'nin siyasi ayak oyunlarına gelmeyeceğiz. Her ne kadar TBMM Başkanlığı toplantı çağrısına henüz cevap vermemiş olsa da MHP olarak bu maksatlı ve kötü niyetli olağanüstü toplantı çağrısına itibar etmeyeceğiz ve 50 milletvekilimizle birlikte toplantıya katılmayacağız.

TBMM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2024
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