https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/merkez-bankasinin-rezervlerinde-artis-1087141323.html

Merkez Bankası'nın rezervlerinde artış

Merkez Bankası'nın rezervlerinde artış

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 2 milyar 682 milyon dolar artış kaydetti. Toplam rezervler 150 milyar 233 milyon dolardan, 152... 22.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-22T15:01+0300

2024-08-22T15:01+0300

2024-08-22T15:01+0300

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TCMB verilerine göre, 16 Ağustos itibarıyla toplam rezervler 150 milyar 233 milyon dolardan, 152 milyar 915 milyon dolara çıkarak 2,7 milyar dolarlık artış gösterdi.KKM'de düşüş hızlanarak sürüyorBrüt rezervler 92 milyar 330 milyon dolardan 94 milyar 146 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 57 milyar 903 milyon dolardan 58 milyar 769 milyon dolara geldi. Kur Korumalı mevduat hesaplarında da 55,2 milyar TL'lik düşüş kaydedildi.Bir önceki hafta 46 milyar 903 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 882 milyon dolar artarak 47 milyar 785 milyon dolara çıktı.Bireylerin döviz mevduatlarında artışSon açıklanan Merkez Bankası verilerine göre, gerçek kişilerin döviz mevduatları pariteden arındırılmış olarak 501 milyon dolar arttı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/merkez-bankasi-rezervlerinde-gerileme-1086420071.html

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