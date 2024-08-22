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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
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Merkez Bankası'nın rezervlerinde artış
Merkez Bankası'nın rezervlerinde artış
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 2 milyar 682 milyon dolar artış kaydetti. Toplam rezervler 150 milyar 233 milyon dolardan, 152... 22.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-22T15:01+0300
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TCMB verilerine göre, 16 Ağustos itibarıyla toplam rezervler 150 milyar 233 milyon dolardan, 152 milyar 915 milyon dolara çıkarak 2,7 milyar dolarlık artış gösterdi.KKM'de düşüş hızlanarak sürüyorBrüt rezervler 92 milyar 330 milyon dolardan 94 milyar 146 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 57 milyar 903 milyon dolardan 58 milyar 769 milyon dolara geldi. Kur Korumalı mevduat hesaplarında da 55,2 milyar TL'lik düşüş kaydedildi.Bir önceki hafta 46 milyar 903 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 882 milyon dolar artarak 47 milyar 785 milyon dolara çıktı.Bireylerin döviz mevduatlarında artışSon açıklanan Merkez Bankası verilerine göre, gerçek kişilerin döviz mevduatları pariteden arındırılmış olarak 501 milyon dolar arttı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/merkez-bankasi-rezervlerinde-gerileme-1086420071.html
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tcmb, faiz kararı, rezerv miktarı, dolar tl, altın rezerv, borsa istanbul, euro tl, kkm oranı, mevduat faizi, banka faizleri, son dakika merkez bankası

Merkez Bankası'nın rezervlerinde artış

15:01 22.08.2024
© AAMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2024
© AA
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 2 milyar 682 milyon dolar artış kaydetti. Toplam rezervler 150 milyar 233 milyon dolardan, 152 milyar 915 milyon dolara çıktı.
TCMB verilerine göre, 16 Ağustos itibarıyla toplam rezervler 150 milyar 233 milyon dolardan, 152 milyar 915 milyon dolara çıkarak 2,7 milyar dolarlık artış gösterdi.

KKM'de düşüş hızlanarak sürüyor

Brüt rezervler 92 milyar 330 milyon dolardan 94 milyar 146 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 57 milyar 903 milyon dolardan 58 milyar 769 milyon dolara geldi. Kur Korumalı mevduat hesaplarında da 55,2 milyar TL'lik düşüş kaydedildi.

Bir önceki hafta 46 milyar 903 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 882 milyon dolar artarak 47 milyar 785 milyon dolara çıktı.

Bireylerin döviz mevduatlarında artış

Son açıklanan Merkez Bankası verilerine göre, gerçek kişilerin döviz mevduatları pariteden arındırılmış olarak 501 milyon dolar arttı.
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2024
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