https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/merkez-bankasinin-rezervlerinde-artis-1087141323.html
Merkez Bankası'nın rezervlerinde artış
Merkez Bankası'nın rezervlerinde artış
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 2 milyar 682 milyon dolar artış kaydetti. Toplam rezervler 150 milyar 233 milyon dolardan, 152... 22.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-22T15:01+0300
2024-08-22T15:01+0300
2024-08-22T15:01+0300
ekonomi
merkez bankası
türk lirası
dolar/tl
euro
euro/tl
borsa
borsa istanbul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/18/1074887234_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_22ce20cbfe73584b03ac18f84888c926.jpg
TCMB verilerine göre, 16 Ağustos itibarıyla toplam rezervler 150 milyar 233 milyon dolardan, 152 milyar 915 milyon dolara çıkarak 2,7 milyar dolarlık artış gösterdi.KKM'de düşüş hızlanarak sürüyorBrüt rezervler 92 milyar 330 milyon dolardan 94 milyar 146 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 57 milyar 903 milyon dolardan 58 milyar 769 milyon dolara geldi. Kur Korumalı mevduat hesaplarında da 55,2 milyar TL'lik düşüş kaydedildi.Bir önceki hafta 46 milyar 903 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 882 milyon dolar artarak 47 milyar 785 milyon dolara çıktı.Bireylerin döviz mevduatlarında artışSon açıklanan Merkez Bankası verilerine göre, gerçek kişilerin döviz mevduatları pariteden arındırılmış olarak 501 milyon dolar arttı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/merkez-bankasi-rezervlerinde-gerileme-1086420071.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/18/1074887234_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_1fb7f3b8aa22889ed4b1bf50781e4536.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tcmb, faiz kararı, rezerv miktarı, dolar tl, altın rezerv, borsa istanbul, euro tl, kkm oranı, mevduat faizi, banka faizleri, son dakika merkez bankası
tcmb, faiz kararı, rezerv miktarı, dolar tl, altın rezerv, borsa istanbul, euro tl, kkm oranı, mevduat faizi, banka faizleri, son dakika merkez bankası
Merkez Bankası'nın rezervlerinde artış
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 2 milyar 682 milyon dolar artış kaydetti. Toplam rezervler 150 milyar 233 milyon dolardan, 152 milyar 915 milyon dolara çıktı.
TCMB verilerine göre, 16 Ağustos itibarıyla toplam rezervler 150 milyar 233 milyon dolardan, 152 milyar 915 milyon dolara çıkarak 2,7 milyar dolarlık artış gösterdi.
KKM'de düşüş hızlanarak sürüyor
Brüt rezervler 92 milyar 330 milyon dolardan 94 milyar 146 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 57 milyar 903 milyon dolardan 58 milyar 769 milyon dolara geldi. Kur Korumalı mevduat hesaplarında da 55,2 milyar TL'lik düşüş kaydedildi.
Bir önceki hafta 46 milyar 903 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 882 milyon dolar artarak 47 milyar 785 milyon dolara çıktı.
Bireylerin döviz mevduatlarında artış
Son açıklanan Merkez Bankası verilerine göre, gerçek kişilerin döviz mevduatları pariteden arındırılmış olarak 501 milyon dolar arttı.