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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/merkez-bankasi-rezervlerinde-gerileme-1086420071.html
Merkez Bankası rezervlerinde gerileme
Merkez Bankası rezervlerinde gerileme
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 26 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 899 milyon dolar azalışla 148 milyar 11... 01.08.2024, Sputnik Türkiye
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.Buna göre, 26 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 788 milyon dolar düşüşle 91 milyar 907 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 19 Temmuz'da 94 milyar 695 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.Bu dönemde altın rezervleri ise 3 milyar 110 milyon dolar azalışla 59 milyar 214 milyon dolardan 56 milyar 104 milyon dolara düştü.Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 26 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 899 milyon dolar azalarak 153 milyar 910 milyon dolardan 148 milyar 11 milyon dolara geriledi.TCMB rezervleri Ocak 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):
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Merkez Bankası rezervlerinde gerileme

20:15 01.08.2024 (güncellendi: 20:16 01.08.2024)
© AAMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2024
© AA
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 26 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 899 milyon dolar azalışla 148 milyar 11 milyon dolara düştü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, 26 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 788 milyon dolar düşüşle 91 milyar 907 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 19 Temmuz'da 94 milyar 695 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Bu dönemde altın rezervleri ise 3 milyar 110 milyon dolar azalışla 59 milyar 214 milyon dolardan 56 milyar 104 milyon dolara düştü.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 26 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 899 milyon dolar azalarak 153 milyar 910 milyon dolardan 148 milyar 11 milyon dolara geriledi.
TCMB rezervleri Ocak 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

Tarih

Altın Rezervleri

Brüt Döviz Rezervleri

Toplam Rezervler

27.01.2023

50.933

76.206

127.139

24.02.2023

49.190

71.980

121.170

31.03.2023

52.176

70.247

122.423

28.04.2023

46.413

68.471

114.884

26.05.2023

41.939

56.519

98.458

27.06.2023

41.432

67.155

108.587

28.07.2023

41.425

72.349

113.774

25.08.2023

41.344

75.955

117.299

29.09.2023

40.629

81.575

122.203

27.10.2023

44.148

82.412

126.560

24.11.2023

45.496

90.997

136.493

22.12.2023

47.896

97.557

145.453

29.12.2023

48.231

92.830

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26.01.2024

48.007

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