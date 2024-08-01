https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/merkez-bankasi-rezervlerinde-gerileme-1086420071.html

Merkez Bankası rezervlerinde gerileme

Merkez Bankası rezervlerinde gerileme

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 26 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 899 milyon dolar azalışla 148 milyar 11... 01.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-01T20:15+0300

2024-08-01T20:15+0300

2024-08-01T20:16+0300

ekonomi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.Buna göre, 26 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 788 milyon dolar düşüşle 91 milyar 907 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 19 Temmuz'da 94 milyar 695 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.Bu dönemde altın rezervleri ise 3 milyar 110 milyon dolar azalışla 59 milyar 214 milyon dolardan 56 milyar 104 milyon dolara düştü.Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 26 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 899 milyon dolar azalarak 153 milyar 910 milyon dolardan 148 milyar 11 milyon dolara geriledi.TCMB rezervleri Ocak 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

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