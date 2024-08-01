https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/merkez-bankasi-rezervlerinde-gerileme-1086420071.html
Merkez Bankası rezervlerinde gerileme
Merkez Bankası rezervlerinde gerileme
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 26 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 899 milyon dolar azalışla 148 milyar 11... 01.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-01T20:15+0300
2024-08-01T20:15+0300
2024-08-01T20:16+0300
ekonomi
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altın
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.Buna göre, 26 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 788 milyon dolar düşüşle 91 milyar 907 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 19 Temmuz'da 94 milyar 695 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.Bu dönemde altın rezervleri ise 3 milyar 110 milyon dolar azalışla 59 milyar 214 milyon dolardan 56 milyar 104 milyon dolara düştü.Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 26 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 899 milyon dolar azalarak 153 milyar 910 milyon dolardan 148 milyar 11 milyon dolara geriledi.TCMB rezervleri Ocak 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/fed-baskani-powell-faiz-indiriminin-eylul-ayinda-masaya-gelebilecegini-ifade-etti-1086390389.html
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Merkez Bankası rezervlerinde gerileme
20:15 01.08.2024 (güncellendi: 20:16 01.08.2024)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 26 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 899 milyon dolar azalışla 148 milyar 11 milyon dolara düştü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, 26 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 788 milyon dolar düşüşle 91 milyar 907 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 19 Temmuz'da 94 milyar 695 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Bu dönemde altın rezervleri ise 3 milyar 110 milyon dolar azalışla 59 milyar 214 milyon dolardan 56 milyar 104 milyon dolara düştü.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 26 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 899 milyon dolar azalarak 153 milyar 910 milyon dolardan 148 milyar 11 milyon dolara geriledi.
TCMB rezervleri Ocak 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):
Tarih
Altın Rezervleri
Brüt Döviz Rezervleri
Toplam Rezervler
27.01.2023
50.933
76.206
127.139
24.02.2023
49.190
71.980
121.170
31.03.2023
52.176
70.247
122.423
28.04.2023
46.413
68.471
114.884
26.05.2023
41.939
56.519
98.458
27.06.2023
41.432
67.155
108.587
28.07.2023
41.425
72.349
113.774
25.08.2023
41.344
75.955
117.299
29.09.2023
40.629
81.575
122.203
27.10.2023
44.148
82.412
126.560
24.11.2023
45.496
90.997
136.493
22.12.2023
47.896
97.557
145.453
29.12.2023
48.231
92.830
141.061
26.01.2024
48.007
89.154
137.161