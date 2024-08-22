https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/manisa-akhisarda-hamile-kadini-sokak-ortasinda-darp-eden-adam-tutuklandi-1087121398.html

Bakan Tunç: Sokak ortasında hamile bir kadına yapılan fiziksel şiddeti kınıyor ve lanetliyorum

Bakan Tunç: Sokak ortasında hamile bir kadına yapılan fiziksel şiddeti kınıyor ve lanetliyorum

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Tunç "Sokak ortasında hamile bir kadına yapılan fiziksel şiddeti kınıyor ve lanetliyorum" diyerek "Şiddet olayının hemen ardından Akhisar... 22.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-22T01:13+0300

2024-08-22T01:13+0300

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türkiye

son dakika

tutuklama

kadına şiddet

hamile

akhisar

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Manisa’nın Akhisar ilçesinde sokak ortasında hamile bir kadının uğradığı şiddetle ilgili bir açıklama da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi."Fiziksel şiddeti kınıyor ve lanetliyorum" diyen Bakan Tunç eşini darp eden adamın tutuklandığını şu ifadelerle hatırlattı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/ak-parti-sozcusu-celikten-hamile-bir-kadinin-esi-tarafindan-sokak-ortasinda-darp-edilmesiyle-ilgili-1087120286.html

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son dakika, tutuklama, kadına şiddet, hamile, akhisar