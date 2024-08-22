https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/manisa-akhisarda-hamile-kadini-sokak-ortasinda-darp-eden-adam-tutuklandi-1087121398.html
Bakan Tunç: Sokak ortasında hamile bir kadına yapılan fiziksel şiddeti kınıyor ve lanetliyorum
Bakan Tunç: Sokak ortasında hamile bir kadına yapılan fiziksel şiddeti kınıyor ve lanetliyorum
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Adalet Bakanı Tunç "Sokak ortasında hamile bir kadına yapılan fiziksel şiddeti kınıyor ve lanetliyorum" diyerek "Şiddet olayının hemen ardından Akhisar... 22.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-22T01:13+0300
2024-08-22T01:13+0300
2024-08-22T01:22+0300
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son dakika
tutuklama
kadına şiddet
hamile
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Manisa’nın Akhisar ilçesinde sokak ortasında hamile bir kadının uğradığı şiddetle ilgili bir açıklama da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi."Fiziksel şiddeti kınıyor ve lanetliyorum" diyen Bakan Tunç eşini darp eden adamın tutuklandığını şu ifadelerle hatırlattı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/ak-parti-sozcusu-celikten-hamile-bir-kadinin-esi-tarafindan-sokak-ortasinda-darp-edilmesiyle-ilgili-1087120286.html
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son dakika, tutuklama, kadına şiddet, hamile, akhisar
son dakika, tutuklama, kadına şiddet, hamile, akhisar
Bakan Tunç: Sokak ortasında hamile bir kadına yapılan fiziksel şiddeti kınıyor ve lanetliyorum
01:13 22.08.2024 (güncellendi: 01:22 22.08.2024)
Adalet Bakanı Tunç "Sokak ortasında hamile bir kadına yapılan fiziksel şiddeti kınıyor ve lanetliyorum" diyerek "Şiddet olayının hemen ardından Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, şüpheli Yılmaz A. çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır" açıklamasını yaptı.
Manisa’nın Akhisar ilçesinde sokak ortasında hamile bir kadının uğradığı şiddetle ilgili bir açıklama da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi.
"Fiziksel şiddeti kınıyor ve lanetliyorum" diyen Bakan Tunç eşini darp eden adamın tutuklandığını şu ifadelerle hatırlattı:
"Şiddet olayının hemen ardından Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, şüpheli Yılmaz A. çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. Kadına şiddet, sebebi ne olursa olsun asla kabul edilemez. Kadına şiddet, açık ve tartışmasız bir şekilde insan hakkı ihlalidir. Kadına karşı şiddet konusunda sıfır tolerans ilkesiyle hareket ediyor, şiddeti amasız, fakatsız kesin bir şekilde reddediyoruz. Çünkü kadına şiddet, insanlığa ihanettir."