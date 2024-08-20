https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/maduro-ukraynanin-kaybetmesi-sadece-bir-zaman-meselesi-simdiden-kaybeden-gibi-duruyor-1087035308.html

Maduro: Ukrayna'nın kaybetmesi sadece bir zaman meselesi, şimdiden kaybeden gibi duruyor

Maduro: Ukrayna'nın kaybetmesi sadece bir zaman meselesi, şimdiden kaybeden gibi duruyor

Sputnik Türkiye

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Ukrayna'nın yenilgiye uğramasının ve Rusya’nın Ukrayna’yı Nazilerden arındırma hedefine ulaşmasının sadece bir zaman... 20.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-20T08:35+0300

2024-08-20T08:35+0300

2024-08-20T08:49+0300

ukrayna krizi

venezüella

nicolas maduro

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vladimir putin

ukrayna

kiev

yenilgi

vladimir zelenskiy

kursk

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Venezüella lideri Maduro, yerel medyaya açıklamasında, “Ukrayna'nın yenilgiye uğraması, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ve Rusya’nın Ukrayna’yı Nazilerden arındırma hedefine ulaşması sadece bir zaman meselesi. Bunu yapacaklar” ifadesini kullandı.“Ukrayna artık kaybeden gibi duruyor” diyen Maduro, Kiev’i nükleer santrallere saldırı planlamakla suçladı ve bu planlarından caydırma yükümlülüğünün ABD ve Avrupa’ya ait olduğunu belirterek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Kursk ve Zaporojye nükleer santrallerine yönelik saldırılarda radyoaktif madde taşıyan başlıklar kullanmayı planladığını bildirmişti. Kiev’in amacının Rusya’yı Ukrayna’daki nükleer santralleri bombalamaya kışkırtmak olduğu belirten Bakanlık, Kursk nükleer santraline saldırılması durumunda sert karşılık verileceğini kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/cekya-devlet-baskani-pavelden-ukraynayi-gecici-sinirlar-icinde-natoya-alma-onerisi-1087034162.html

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