https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/maduro-ukraynanin-kaybetmesi-sadece-bir-zaman-meselesi-simdiden-kaybeden-gibi-duruyor-1087035308.html
Maduro: Ukrayna'nın kaybetmesi sadece bir zaman meselesi, şimdiden kaybeden gibi duruyor
Maduro: Ukrayna'nın kaybetmesi sadece bir zaman meselesi, şimdiden kaybeden gibi duruyor
Sputnik Türkiye
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Ukrayna'nın yenilgiye uğramasının ve Rusya’nın Ukrayna’yı Nazilerden arındırma hedefine ulaşmasının sadece bir zaman... 20.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-20T08:35+0300
2024-08-20T08:35+0300
2024-08-20T08:49+0300
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Venezüella lideri Maduro, yerel medyaya açıklamasında, “Ukrayna'nın yenilgiye uğraması, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ve Rusya’nın Ukrayna’yı Nazilerden arındırma hedefine ulaşması sadece bir zaman meselesi. Bunu yapacaklar” ifadesini kullandı.“Ukrayna artık kaybeden gibi duruyor” diyen Maduro, Kiev’i nükleer santrallere saldırı planlamakla suçladı ve bu planlarından caydırma yükümlülüğünün ABD ve Avrupa’ya ait olduğunu belirterek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Kursk ve Zaporojye nükleer santrallerine yönelik saldırılarda radyoaktif madde taşıyan başlıklar kullanmayı planladığını bildirmişti. Kiev’in amacının Rusya’yı Ukrayna’daki nükleer santralleri bombalamaya kışkırtmak olduğu belirten Bakanlık, Kursk nükleer santraline saldırılması durumunda sert karşılık verileceğini kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/cekya-devlet-baskani-pavelden-ukraynayi-gecici-sinirlar-icinde-natoya-alma-onerisi-1087034162.html
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venezüella, nicolas maduro, rusya, vladimir putin, ukrayna, kiev, yenilgi, vladimir zelenskiy, kursk, zaporojye, nükleer santral, saldırı, provokasyon, kışkırtma, rusya savunma bakanlığı, ukrayna ordusu
venezüella, nicolas maduro, rusya, vladimir putin, ukrayna, kiev, yenilgi, vladimir zelenskiy, kursk, zaporojye, nükleer santral, saldırı, provokasyon, kışkırtma, rusya savunma bakanlığı, ukrayna ordusu
Maduro: Ukrayna'nın kaybetmesi sadece bir zaman meselesi, şimdiden kaybeden gibi duruyor
08:35 20.08.2024 (güncellendi: 08:49 20.08.2024)
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Ukrayna'nın yenilgiye uğramasının ve Rusya’nın Ukrayna’yı Nazilerden arındırma hedefine ulaşmasının sadece bir zaman meselesi olduğunu belirterek, “ABD ve Avrupa, Ukrayna’nın teslim olmasını garanti etmeli” dedi.
Venezüella lideri Maduro, yerel medyaya açıklamasında, “Ukrayna'nın yenilgiye uğraması, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ve Rusya’nın Ukrayna’yı Nazilerden arındırma hedefine ulaşması sadece bir zaman meselesi. Bunu yapacaklar” ifadesini kullandı.
“Ukrayna artık kaybeden gibi duruyor” diyen Maduro, Kiev’i nükleer santrallere saldırı planlamakla suçladı ve bu planlarından caydırma yükümlülüğünün ABD ve Avrupa’ya ait olduğunu belirterek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:
ABD ve Avrupa, Zelenskiy'in nükleer santralle ilgili terörist planlarını durdurmalı ve siyasi diyaloğu garanti etmeliler, Ukrayna'nın teslim olmasını ve Ukrayna'da Nazizme son verilmesini garanti etmeliler.
Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Kursk ve Zaporojye nükleer santrallerine yönelik saldırılarda radyoaktif madde taşıyan başlıklar kullanmayı planladığını bildirmişti. Kiev’in amacının Rusya’yı Ukrayna’daki nükleer santralleri bombalamaya kışkırtmak olduğu belirten Bakanlık, Kursk nükleer santraline saldırılması durumunda sert karşılık verileceğini kaydetmişti.