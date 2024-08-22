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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/kursk-sakini-anlatti-ukraynali-askerler-evleri-yagmaliyor-ve-arabalari-caliyor-1087128265.html
Kursk sakini anlattı: Ukraynalı askerler evleri yağmalıyor ve arabaları çalıyor
Kursk sakini anlattı: Ukraynalı askerler evleri yağmalıyor ve arabaları çalıyor
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Kursk Bölgesi’ndeki Bolşoye Soldatskoye köyünün sakini, Ukraynalı askerlerin Rus ordu üniformasını giyerek bazen köylerine girip evleri yağmaladığını... 22.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-22T09:26+0300
2024-08-22T09:30+0300
ukrayna krizi
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kursk
kursk bölgesi
ukrayna
ukrayna ordusu
sivil kayıp
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insansız hava aracı (iha)
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Adının açıklanmasını istemeyen Bolşoye Soldatskoye köyü sakini bir kadın, Sputnik’e açıklamasında, “Ukraynalı askerler ilçemizde insanların arabalarını çalıyor. Sonra askerlerimizin üniformasını giyerek dolaşıp askerlerimizin bulunduğu yerleri öğrenmeye çalışıyorlar. Evleri yağmalıyorlar. Sonra benzin bitince arabaları yollarda bırakıp gidiyorlar. Hatta bazı vatandaşlar arabalarını yollarda buldu” ifadesini kullandı.Ukraynalı askerlerin, pahalı görünen evlere girdiğini, orada zaman geçirip sonra eşyaları çıkardığını dile getiren kadın, köylerindeki durumun çok gerilimli olduğunu belirterek, “Bolşoye Soldatskoye köyümüzde evler yanıyor, çok sayıda mermi isabeti oldu” dedi.Köyün diğer sakinlerinin, Ukraynalı askerlerin yoldan geçen araçlara ateş açtığını ve drone’larla saldırdığını anlattığını aktaran kadın, düşmanın yerleşim birimlerinde kalan sivillere karşı da drone kullandığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:Ukrayna ordusu, 6 Ağustos saat 5.30’da Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişinin durdurulduğunu açıklamıştı. Gerasimov, Kursk Bölgesi’ndeki operasyonun düşmanın tamamen bozguna uğratılması ve Rus ordusunun yeniden devlet sınırına çıkmasıyla sona ereceğini kaydetmişti.Rusya Savunma Bakanlığı'nın 21 Ağustos tarihli verilerine göre, Ukrayna ordusu Kursk istikametindeki çatışmalar sırasında 4 bin 400'den fazla askerini ve 65 tankını kaybetti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev rejiminin Kursk Bölgesi’ne saldırarak provokasyon yaptığını ve sivil hedefler dahil ayrım gözetmeksizin ateş açtığını söylemişti. Putin, düşmana gereken cevabın verileceğini ve Rusya'nın belirlediği tüm hedeflere ulaşacağını kaydetmişti.Kursk'un yanı sıra Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/rusya-bolgelerinde-dun-gece-28-ukrayna-ihasi-engellendi-1087126623.html
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rusya, kursk, kursk bölgesi, ukrayna, ukrayna ordusu, sivil kayıp, saldırı, bombalı saldırı, insansız hava aracı (iha), iha, drone, yağma, yağmalama, çalmak
rusya, kursk, kursk bölgesi, ukrayna, ukrayna ordusu, sivil kayıp, saldırı, bombalı saldırı, insansız hava aracı (iha), iha, drone, yağma, yağmalama, çalmak

Kursk sakini anlattı: Ukraynalı askerler evleri yağmalıyor ve arabaları çalıyor

09:26 22.08.2024 (güncellendi: 09:30 22.08.2024)
© Sputnik / İlya PitalevKursk
Kursk - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2024
© Sputnik / İlya Pitalev
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Rusya’nın Kursk Bölgesi’ndeki Bolşoye Soldatskoye köyünün sakini, Ukraynalı askerlerin Rus ordu üniformasını giyerek bazen köylerine girip evleri yağmaladığını ve arabaları çaldığını anlattı.
Adının açıklanmasını istemeyen Bolşoye Soldatskoye köyü sakini bir kadın, Sputnik’e açıklamasında, “Ukraynalı askerler ilçemizde insanların arabalarını çalıyor. Sonra askerlerimizin üniformasını giyerek dolaşıp askerlerimizin bulunduğu yerleri öğrenmeye çalışıyorlar. Evleri yağmalıyorlar. Sonra benzin bitince arabaları yollarda bırakıp gidiyorlar. Hatta bazı vatandaşlar arabalarını yollarda buldu” ifadesini kullandı.
Ukraynalı askerlerin, pahalı görünen evlere girdiğini, orada zaman geçirip sonra eşyaları çıkardığını dile getiren kadın, köylerindeki durumun çok gerilimli olduğunu belirterek, “Bolşoye Soldatskoye köyümüzde evler yanıyor, çok sayıda mermi isabeti oldu” dedi.
Köyün diğer sakinlerinin, Ukraynalı askerlerin yoldan geçen araçlara ateş açtığını ve drone’larla saldırdığını anlattığını aktaran kadın, düşmanın yerleşim birimlerinde kalan sivillere karşı da drone kullandığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

Köyümüzde bir aile öldürüldü. Hayvanlara yem vermeye gittiklerinde, oradan geçen drone üzerlerine bomba attı. İkin kişi hemen oracıkta öldü, karı koca.

Ukrayna ordusu, 6 Ağustos saat 5.30’da Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişinin durdurulduğunu açıklamıştı. Gerasimov, Kursk Bölgesi’ndeki operasyonun düşmanın tamamen bozguna uğratılması ve Rus ordusunun yeniden devlet sınırına çıkmasıyla sona ereceğini kaydetmişti.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın 21 Ağustos tarihli verilerine göre, Ukrayna ordusu Kursk istikametindeki çatışmalar sırasında 4 bin 400'den fazla askerini ve 65 tankını kaybetti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev rejiminin Kursk Bölgesi’ne saldırarak provokasyon yaptığını ve sivil hedefler dahil ayrım gözetmeksizin ateş açtığını söylemişti. Putin, düşmana gereken cevabın verileceğini ve Rusya'nın belirlediği tüm hedeflere ulaşacağını kaydetmişti.
Kursk'un yanı sıra Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.
Rus hava savunma sistemi Strela-10 - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2024
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