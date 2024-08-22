https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/kongoda-m-cicegi-virusu-yayiliyor-bir-haftada-binden-fazla-kiside-virus-tespit-edildi-1087133773.html
Kongo'da M Çiçeği virüsü yayılıyor: Bir haftada binden fazla kişide virüs tespit edildi
Kongo'da M Çiçeği virüsü yayılıyor: Bir haftada binden fazla kişide virüs tespit edildi
Sputnik Türkiye
M Çiçeği virüsü yayılmaya devam ediyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) bir haftada binden fazla kişide M Çiçeği virüsü tespit edildi. 22.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-22T11:19+0300
2024-08-22T11:19+0300
2024-08-22T11:19+0300
dünya
demokratik kongo cumhuriyeti
maymun çiçeği virüsü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0f/1086857563_0:48:1316:788_1920x0_80_0_0_bfdeadd9d74a04d51f9569670d186785.jpg
Afrika Birliği Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (Africa CDC) yapılan açıklamada, KDC'deki M çiçeği salgınıyla ilgili son veriler paylaşıldı.Açıklamada, 13-20 Ağustos'ta KDC'de binden fazla kişide M çiçeği virüsü tespit edildiği bildirildi.KDC Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede bu yılın başından bu yana 17 binden fazla doğrulanmış veya şüpheli M çiçeği vakası tespit edildi ve bunların 570'ten fazlası hayatını kaybetti.KDC'de Aralık 2022'de ülke çapında M çiçeği salgını ilan edilmişti.M Çiçeği virüsü nedir?M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.DSÖ, "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/-maymun-cicegi-virusu-turkiyede-iddiasi-test-sonucu-bekleniyor-1087115681.html
demokratik kongo cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0f/1086857563_102:0:1215:835_1920x0_80_0_0_0e4c922abf32da96d34a6de13f3c27e2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
demokratik kongo cumhuriyeti, maymun çiçeği virüsü
demokratik kongo cumhuriyeti, maymun çiçeği virüsü
Kongo'da M Çiçeği virüsü yayılıyor: Bir haftada binden fazla kişide virüs tespit edildi
M Çiçeği virüsü yayılmaya devam ediyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) bir haftada binden fazla kişide M Çiçeği virüsü tespit edildi.
Afrika Birliği Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (Africa CDC) yapılan açıklamada, KDC'deki M çiçeği salgınıyla ilgili son veriler paylaşıldı.
Açıklamada, 13-20 Ağustos'ta KDC'de binden fazla kişide M çiçeği virüsü tespit edildiği bildirildi.
KDC Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede bu yılın başından bu yana 17 binden fazla doğrulanmış veya şüpheli M çiçeği vakası tespit edildi ve bunların 570'ten fazlası hayatını kaybetti.
KDC'de Aralık 2022'de ülke çapında M çiçeği salgını ilan edilmişti.
M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.
İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.
Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.
DSÖ, "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirmişti.