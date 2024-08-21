https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/-maymun-cicegi-virusu-turkiyede-iddiasi-test-sonucu-bekleniyor-1087115681.html
'Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de' iddiası: 'Test sonucu bekleniyor'
'Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de' iddiası: 'Test sonucu bekleniyor'
Sputnik Türkiye
İstanbul Esenyurt Devlet Hastanesi'nde, yabancı uyruklu H.S.'nin Maymun Çiçeği virüsü (MPOX) şüphesiyle tedavi altına alındığı duyuruldu. Hastanın alerji ve... 21.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-21T19:59+0300
2024-08-21T19:59+0300
2024-08-21T20:13+0300
türkiye
maymun çiçeği virüsü
maymun b
hastane
sağlık bakanı
dünya sağlık örgütü (dsö)
sağlık bakanlığı
kemal memişoğlu
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Gazeteci Murat Herdem'in haberine göre; Esenyurt Devlet Hastanesi'ne gelen H.S., alerjik belirtiler ve enfeksiyon semptomları nedeniyle Maymun Çiçeği virüsü testi yapılması kararlaştırıldı.Hastaneden alınan bilgilere göre, H.S.'nin durumu ile ilgili test sonuçlarının açıklanmasının beklendiği belirtildi. Bu nedenle, Maymun Çiçeği virüsü şüphesiyle ilgili kesin bir teşhis konulamamış durumda. Test sonuçlarının pozitif çıkması durumunda kamuoyu ile paylaşım yapılacak.Şüpheli vakanın takibi devam ediyorYabancı uyruklu H.S.’nin sağlık durumu ve virüs testi hakkında herhangi bir resmi açıklama henüz yapılmadı. Ancak, hastanede tedavi süreci devam ederken, şüpheli vakanın takibinin sürdüğü ve gerekli sağlık önlemlerinin alındığı bilgisi verildi. Test sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, H.S.’nin durumu hakkında daha fazla bilgi paylaşılması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/saglik-bakani-memisoglundan-maymun-cicegi-aciklamasi-biz-saglik-sistemi-olarak-haziriz-1086966778.html
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'Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de' iddiası: 'Test sonucu bekleniyor'
19:59 21.08.2024 (güncellendi: 20:13 21.08.2024)
İstanbul Esenyurt Devlet Hastanesi'nde, yabancı uyruklu H.S.'nin Maymun Çiçeği virüsü (MPOX) şüphesiyle tedavi altına alındığı duyuruldu. Hastanın alerji ve semptomlar taşıdığı ancak test sonucuna göre tedavi altına alınacağı iddia edildi.
Gazeteci Murat Herdem'in haberine göre; Esenyurt Devlet Hastanesi'ne gelen H.S., alerjik belirtiler ve enfeksiyon semptomları nedeniyle Maymun Çiçeği virüsü testi yapılması kararlaştırıldı.
Hastaneden alınan bilgilere göre, H.S.'nin durumu ile ilgili test sonuçlarının açıklanmasının beklendiği belirtildi. Bu nedenle, Maymun Çiçeği virüsü şüphesiyle ilgili kesin bir teşhis konulamamış durumda. Test sonuçlarının pozitif çıkması durumunda kamuoyu ile paylaşım yapılacak.
Şüpheli vakanın takibi devam ediyor
Yabancı uyruklu H.S.’nin sağlık durumu ve virüs testi hakkında herhangi bir resmi açıklama henüz yapılmadı. Ancak, hastanede tedavi süreci devam ederken, şüpheli vakanın takibinin sürdüğü ve gerekli sağlık önlemlerinin alındığı bilgisi verildi. Test sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, H.S.’nin durumu hakkında daha fazla bilgi paylaşılması bekleniyor.